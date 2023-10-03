Голикова: В России по нацпроекту «Образование» открыли 155 новых школ

Tекст: Ольга Никитина

«В рамках реализации национального проекта «Образование» в новом учебном году открылись 155 новых школ, завершился капитальный ремонт более чем в 1 тыс. школ, проводились программы повышения квалификации учителей, совершенствовалась подготовка педагогов», – приводит ее слова ТАСС.

Вице-премьер отметила, что в России в последние годы, в первую очередь решениями президента страны, последовательно принимаются меры по укреплению авторитета и статуса учителей, педагогов, наставников, а также меры по их материальной поддержке. «Начиная с Года педагога и наставника установлено ежегодное присуждение премий победителю и призерам Всероссийского конкурса «Учитель года России» и победителям профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года», «Первый учитель» и «Сердце отдаю детям». Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» будет получать 1 млн рублей, а призеры этого конкурса – по 500 тыс. рублей каждый. Победители других названных конкурсов – по 200 тыс. рублей», – пояснила Голикова.

Она также добавила, что ежегодно в России за счет федерального бюджета премируются лучшие учителя за достижения в педагогической деятельности. По ее словам, в Год педагога и наставника 1 тыс. 250 учителей уже получили денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей каждое.

Как отметил в свою очередь генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, будущее страны – это молодежь. Наставники, по его словам, формируют фундамент, на котором молодые люди будут строить это будущее. «Сегодня на нас с вами возложена задача еще и защитить молодого человека, защитить от того обилия фейков, дезинформации, лжи, манипуляции, которая его опутывает. Запад развернул против нас информационную войну, и, конечно же, главным образом она направлена на молодых людей. Фактически мы с вами находимся на этом фронте информационно-психологической войны», – приводит его слова «Первый канал».

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в свою очередь отметил, что классный руководитель – это не только учитель-предметник, но именно наставник ребят, которые находятся под его опекой и духовным окормлением. «Поэтому, я думаю, что вы заметили в этом году много инициатив в государстве реализовано именно с целью повышения престижа профессии, вашего труда, с целью подчеркнуть то внимание, которое государство выделяет именно классным руководителям», – сказал он.

Всероссийский форум классных руководителей и наставников открылся в преддверии Дня учителя, который отмечают 5 октября. Для участия в нем в столицу приехали 3 тыс. педагогов из 89 регионов.