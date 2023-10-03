Названы самые популярные у россиян интернет-сервисы

РОЦИТ: Россияне предпочитают отечественные интернет-сервисы

Tекст: Ольга Никитина

По данным исследования, среди лидеров по ежедневному использованию «Яндекс» – 63,6%, «ВКонтакте» – 56,4%, Telegram – 51,4%, а также зарубежный видеохостинг YouTube – 50,6%. Реже всего респонденты посещают Twitter (X) – всего 9,2% заходят на площадку ежедневно.

Отмечают авторы исследования, что запрещенные в России соцсети Instagram* и Facebook* (обе – продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) сбавляют обороты. Эти площадки сейчас посещают 18,4% и 10,8% россиян соответственно. Указано, что удобство пользования этими соцсетями снижено из-за необходимости каждый раз подключать VPN. При этом доля тех, кто совсем не пользуется указанными соцсетями, составляет 45,2% и 62,4% соответственно. Также велика доля респондентов, которые не пользуются Twitter (X) – 78,7% вообще не заходят в соцсеть.

Жители России все еще выбирают для просмотра видеороликов YouTube. На Rutube ежедневно заходят лишь 9,3% пользователей, еще 8,7% заходят на платформу несколько раз в неделю, более 65% не являются активными пользователями видеохостинга.

Исследователей также интересовал вопрос доверия россиян к различным интернет-ресурсам. Респондентов попросили выбрать до пяти площадок, которым они доверяют больше всего. Результаты показали, что наиболее надежными считают Telegram (39,5%), ВКонтакте (37,3%), «Яндекс» (37,1%). Меньше всего доверия вызывает Twitter (Х) – 3,2%. В доверии к Facebook признались 3,9% респондентов, к Instagram – 8,6%, к TikTok – 10,9%. При этом 18,7% россиян в принципе не питают доверия ни к одному из указанных в исследовании ресурсов.

Средние строчки в рейтинге доверия заняли Google (19,8%), что значительно меньше, чем у российской поисковой системы «Яндекс». YouTube по степени доверия к нему пользователей набрал всего 28,1%, тем не менее обойдя Rutube.

«Согласно исследованию, YouTube продолжает занимать лидирующие позиции в сегменте видеохостингов, его российский аналог Rutube значительно уступает по всем позициям. С другой стороны, в исследовании пока не отразился недавний процесс обособления VK Видео: теперь это не подраздел соцсети, а отдельное приложение. Исходя из показателей посещаемости и доверия ВКонтакте можно предположить, что YouTube на данный момент все же не является безоговорочным монополистом рынка», – отметил председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

В исследовании приняли участие 7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.