Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.0 комментариев
Вучич заявил об укреплении Сербией репутации отказом от санкций против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не ввела санкции против России, что усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства.
По его словам, Сербия стала единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России. Вучич отметил, что, отказываясь от санкции против Москвы, он «трудился защитить страну и проводить ответственную и серьезную политику», передает РИА «Новости».
По мнению главы страны, Сербия тем самым усилила репутацию свободной и независимой страны, показав всем, что проводит собственную политику.
Ранее Вучич заявил, что у него установились дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.