Вучич заявил об укреплении Сербией репутации отказом от санкций против России

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, Сербия стала единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России. Вучич отметил, что, отказываясь от санкции против Москвы, он «трудился защитить страну и проводить ответственную и серьезную политику», передает РИА «Новости».

По мнению главы страны, Сербия тем самым усилила репутацию свободной и независимой страны, показав всем, что проводит собственную политику.

Ранее Вучич заявил, что у него установились дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.