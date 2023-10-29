Голубев: Обломки от сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону, есть повреждения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, по уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются, сведений о пострадавших нет, передает ТАСС.

Ранее Голубев сообщил, что ПВО успешно поразили воздушную цель в Ростовской области, при этом последствий на земле нет.