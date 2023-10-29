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    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    21 комментарий
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    22 комментария
    29 октября 2023, 12:57

    Обломки от сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону

    Голубев: Обломки от сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону, есть повреждения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломки сбитой силами ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону, есть повреждения имущества, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По его словам, по уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются, сведений о пострадавших нет, передает ТАСС.

    Ранее Голубев сообщил, что ПВО успешно поразили воздушную цель в Ростовской области, при этом последствий на земле нет.

    28 октября 2023, 22:00
    В МАГАТЭ прокомментировали атаку беспилотников на Курскую АЭС

    МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дрона ВСУ в норме

    Tекст: Вера Басилая

    Международному агентству по атомной энергии известно о российских сообщениях об атаках беспилотников Курской АЭС, уровень радиации на станции не превышает установленные нормы, сообщили в МАГАТЭ.

    Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной», МАГАТЭ продолжит делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД России сообщили, что Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    В МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

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    28 октября 2023, 21:42
    Группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен российским войскам под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен шесть бойцов Вооруженных сил Украины 54-й бригады ВСУ на Купянском направлении, двое ранены, сообщили разведчики.

    По словам пленных, они добровольно сдали оружие, когда российские военные дошли до их позиций. Украинские военные объяснили, что сдались в плен, потому что хотят жить, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны в пятницу сообщили, что с 21 по 27 октября в плен российским военным сдались 54 украинских военнослужащих.

    Коментарии (16)
    28 октября 2023, 20:49
    Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов, ему было 28 лет, сообщили в Союзе конькобежцев России.

    Денисов выступал на соревнованиях по шорт-треку за Марий Эл. После окончания карьеры он работал тренером, следует из Telegram-канала Союза конькобежцев.

    Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай.

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    29 октября 2023, 06:46
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины слышны взрывы, сообщил первый замглавы областной военной администрации Сергей Тюрин.

    Тюрин заявил, что «работает ПВО». В момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, сейчас она отменена, передает ТАСС.

    Взрывы также произошли в находящемся под контролем украинских сил Херсоне.

    Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне мощные взрывы несколько раз уже звучали в Херсоне.

    Коментарии (5)
    28 октября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили командный пункт воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    ВС России нанесли удар по командному пункту воздушных сил Украины на аэродроме «Канатово»

    Tекст: Вера Басилая

    На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, средствами ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

    Так, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины, а в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области средствами ПВО сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

    Кроме того, перехвачены четыре ракеты «ATACMS», две управляемые авиационные бомбы «JDAM», три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов HIMARS.

    Всего уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в  Херсонской области, в ДНР и ЛНР, а также в Токмаке Запорожской области.

    Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным.

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    28 октября 2023, 15:26
    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС

    МИД: Украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

    Украинский беспилотник повредил стены склада ядерных отходов Курской АЭС
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина атаковала Курскую АЭС беспилотниками, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Как следует из комментария  Захаровой на сайте МИД России, украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, повредил стены склада ядерных отходов станции. Она уточнила, что атаковавшие АЭС беспилотники были собраны из компонентов, поставленных западными странами.

    В заявлении отмечается, что для киевского режима нет ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма.

    Ранее в МИД призвали мировые правительства осудить атаки Киева на Курскую АЭС.

    Напомним, 27 октября ПВО перехватила украинский беспилотник в районе атомограда Курчатов, где находится Курская АЭС.

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    28 октября 2023, 16:40
    Лавров: Запад вырастил из Украины монстра

    Глава МИД Лавров заявил, что Запад вырастил из Украины монстра

    Tекст: Вера Басилая

    Запад превратил Украину в монстра, которого уже начинает побаиваться, потому что Владимир Зеленский и его союзники стали меньше слушаться и больше предъявлять претензий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД России отметил, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине, поскольку, как считает Лавров, Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, передает БелТА.

    По словам Лаврова, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, но Вашингтон продолжает науськивать Киев.

    До этого Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

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    29 октября 2023, 02:14
    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    Минобороны сообщило об уничтожении более 30 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

    ПВО сбила десятки украинских беспилотников над Черным морем и Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили более 30 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку террористической атаки, используя беспилотники самолетного типа. Указывается, что уничтожено 36 беспилотников.

    Напомним, Украина также атаковала беспилотниками Курскую АЭС, один из дронов врезался в склад ядерных отходов, два других БПЛА упали на административные здания станции.

    Коментарии (9)
    28 октября 2023, 20:17
    Командир штурмового отряда рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в Херсонской области

    Командир отряда «Декстер»: ВСУ вынуждены идти на «мясные штурмы» на левобережье Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины на левом берегу Херсонской области используют тактику «мясных штурмов», переправляются на лодках и катерах, так как у них нет возможности перебросить тяжелую технику, сообщил командир штурмового отряда «Декстер».

    Офицер рассказал, что для преодоления Днепра ВСУ нужно высадить пехоту, которая обеспечит безопасное налаживание понтонов для переброски основных сил, но высадка таким количеством личного состава, чтобы обеспечить прорыв на любом направлении, невозможна, передает ТАСС.

    По словам Декстера, ВСУ формируют группы по три человека, работая либо шестерками, либо по двенадцать человек. Командир рассказал, что украинские военные стараются действовать в тумане, который повсеместно на берегу, но безрезультатно.

    Кроме того, российские военные отмечают странное состояние украинских военных, когда наблюдают за ними с коптера.

    «Когда их минами забрасываешь, они пытаются дальше идти - это ненормально ни психологически, ни физически. Ты видишь, как человека сечет осколками, а он пытается куда-то дальше идти, это больше похоже на наркотическое опьянение», – заявил Декстер.

    Ранее в четверг соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку украинских военных высадиться на остров Алешкинский.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического успеха у противника нет.

    Коментарии (9)
    29 октября 2023, 10:42
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ, пишет издание South China Morning Post.

    Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.

    Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.

    Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    Коментарии (6)
    28 октября 2023, 15:55
    В США заявили, что ВС России уничтожают последние резервы ВСУ

    Экс-разведчик Риттер заявил, что российские военные уничтожают последние резервы ВСУ при помощи котлов

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные планомерно уничтожают последние резервы ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По его словам, во время контрнаступления российское командование «создает своего рода мини-котлы», которые позволяют ВСУ зайти, и в результате уничтожают их стратегические резервы, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что приказ украинского президента Владимира Зеленского удерживать территории привело лишь к тому, что ВСУ перебрасывают свои силы с одного участка на другой. При этом такой ход обернулся огромными потерями.

    «Последние резервы уже на исходе. Они потеряли инициативу, для них все кончено… Украина не сможет оправиться от этого, игра окончена», – резюмировал он.

    Ранее в США заявляли, что военнослужащие Украины не станут выполнять приказ Зеленского о новом контрнаступлении, если он поступит.

    А американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что ВСУ в случае нового приказа о продолжении наступления могут объявить мятеж.

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    29 октября 2023, 07:03
    Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об уничтожении РСЗО HIMARS на Донецком направлении

    Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении
    @ Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Донецком направлении уничтожены РСЗО HIMARS и свыше 150 военнослужащих вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Подразделения группировки «Юг» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки ВСУ. Нанесены удары по украинским войскам у населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка, уничтожены гаубица М119 ВСУ и миномет у Верхнекаменского. В районах Веселого и Спорного сбито 14 украинских БПЛА, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении нанесены удары по ВСУ у Торского участка Серебрянского лесничества. Кроме того, вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожен танк ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен диспетчерский пункт воздушных сил Украины, российской ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в Херсонской и Днепропетровской областях.

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    29 октября 2023, 00:56
    Киев выразил недовольство возобновлением фестиваля европейского кино в России

    Минкульт Украины счел «досадным недоразумением» сообщение о возобновлении фестиваля европейского кино в России

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции против России следует сохранять не только в экономической сфере, но и в культуре, в том числе и в кинематографе, заявило министерство культуры и информационной политики Украины в связи с возобновлением фестиваля европейского кино в России.

    Ведомство заявило, что «ценит дружбу и партнерство европейских коллег», а также осознает важность поддержки с их стороны. Отмечается, что «эта помощь искренняя и осознанная». В связи с этим министерство рассматривает как «досадное недоразумение» сообщение о возвращении фестиваля, распространенное представительством ЕС в России.

    Фестиваль, проведение которого было приостановлено в 2022 году, открылся 25 октября в московском кинотеатре «Иллюзион». Организатором выступает представительство ЕС в России, передает ТАСС.

    Напомним, в августе бурю негодования на Украине вызвало обращение папы Римского Франциска к российской католической молодежи: «Вы – наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности».

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    28 октября 2023, 19:51
    На Украине сообщили о мощных взрывах в Херсоне

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Звуки взрывов третий раз за день слышны в находящемся под контролем украинских властей Херсоне, сообщило украинское издание «Клименко тайм».

    Глава назначенной Киевом администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что в городе остались без света 2 тыс. потребителей из-за повреждения сети электропитания, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

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    28 октября 2023, 14:32
    ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российскими военными пресечены три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия в ЛНР. Потери противника составили более 50 военнослужащих и три пикапа.

    На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка в ДНР.

    Всего на данном направлении противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 производства США.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское в ДНР. Потери противника составили до 120 военнослужащих и три автомобиля.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражено четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Общие потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицы: «Гиацинт» и «МСТА-Б».

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