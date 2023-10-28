СМИ: В наземной операции Израиля участвовали 5 тыс. американцев

Tasnim: В наземной операции Израиля против Газы участвовали 5 тыс. американских военных

Tекст: Александра Юдина

По данным органов госбезопасности исламской республики, около 5 тыс. американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа в ночь с пятницу на субботу, передает РИА «Новости».

Известно, что операция израильской армии против Газы была осуществлена с участием трех дивизий и нескольких бригад американской армии.

Как указывает издание, израильская армия в данный момент стремится разделить сектор Газа на две или три зоны, войдя с этих территорий, а затем вступить в следующую фазу войны с Палестиной, рассчитывая на ликвидирование связи между силами палестинского сопротивления.

Ранее член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления армии Израиля на сектор Газа с трех сторон провалилась, израильская сторона понесла большие потери.

Напомним, движение ХАМАС заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха.

