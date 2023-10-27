Число участников акции «Вода России» в этом году возросло в полтора раза

Tекст: Ольга Никитина

«На сегодняшний день в акции участвуют все 89 регионов России. За девять месяцев этого года в новых регионах России – Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик – прошло уже 284 уборки, на которые выходило более пяти тысяч человек», – сообщил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, слова которого приводятся в сообщении на сайте ведомства.

Открылся сезон акции в Ростовской области. Как отметили организаторы мероприятия, число волонтеров для уборки берегов водоемов от мусора по сравнению с прошлым годом выросло в 1,5 раза. Причем добровольцы сами предлагают места для проведения субботников. В мае, во время одного субботника, было решено отмечать День реки Дон.

По словам организаторов «Воды России» в Чувашии, в этом регионе, благодаря акции, удается привлекать больше корпоративных волонтеров. В этом году в День Волги на берега реки вышли около 8 тыс. человек.

Один из самых активных участников акции – Челябинская область. Этот регион один из первых начал проводить зимние акции. С 2020 года волонтеры выходят убирать мусор после крещенских купаний. А еще челябинские экоактивисты подходят к любителям зимней рыбалки, напоминают, что мусор нужно забрать и выдают удобные мешки.

Акция в рамках форума-фестиваля волонтеров «Арктика: лед тронулся» прошла в этом году в Мурманской области. Параллельно с субботником на берегу со дна Кольского залива подняли затонувший корабль. А в Ленинградской области на уборку береговой линии вышли байкеры. Акция прошла и на берегах озера Байкал.

Рейтинг по числу проведенных акций возглавила Республика Татарстан. По словам кураторов акции, каждый третий житель республики участвует в экологических мероприятиях. Акция «Вода России» пользуется большой популярностью среди детей и молодежи региона.

Главным «водным» событием 2023 года стала Конференции ООН по водным ресурсам в Нью-Йорке. Результаты акции «Вода России» и ее роль в экопросвещении жителей страны были отмечены на международном уровне. Россия взяла на себя обязательства распространять опыт работы с гражданским обществом в других государствах. Уже ведется обсуждение и обмен опытом в плане организации добровольческих акций по уборке берегов от мусора со странами ближайшего зарубежья и странами БРИКС.

Организаторы акции «Вода России» планируют, что мероприятия будут проводиться в рамках нового водного проекта. Это позволит увеличить число участников, привлечь дополнительные ресурсы, и сделать корпоративное волонтерство нормой работы крупных и средних предприятий, отмечается в сообщении Минприроды.