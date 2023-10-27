Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.10 комментариев
Израиль обвинил Amnesty International в антисемитизме
Politico: Израиль обвинил в антисемитизме правозащитную организацию Amnesty International
Израиль обвинил международную правозащитную организацию со штаб-квартирой в Лондоне Amnesty International в «антисемитизме и предвзятом отношении к еврейскому государству». Это произошло после того, как она заявила о нарушении международных правил ведения войны обеими сторонами ближневосточного конфликта, сообщила европейская версия газеты Politico.
Как утверждал официальный представитель израильского МИД Лиор Хайат в интервью изданию, Amnesty International – антисемитская организация, которая предвзято относится к Израилю, она недостаточно авторитетна, чтобы называться правозащитной, передает ТАСС.
Он также добавил, что молчание правозащитников после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября «демонстрирует, что Amnesty International – пропагандистская структура, работающая в интересах террористов».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС. Он заявил о неверной интерпретации его слов.
Напомним, Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме».