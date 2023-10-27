Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.10 комментариев
Власти Швеции решили депортировать организатора акции с сожжением Корана
TV4: Миграционное управление Швеции приняло решение депортировать организатора акции с сожжением Корана Салвана Момика
Миграционное управление Швеции приняло решение депортировать организатора акции с сожжением Корана Салвана Момика, сообщил телеканал TV4.
По имеющимся у телеканала сведениям, Миграционное управление Швеции не продлит Момику вид на жительство и запретит въезд в страну на пять лет, передает ТАСС.
Как поясняет ведомство, Миграционное управление Швеции приняло решение депортировать Салвана Момика из страны «из-за препятствий для исполнения [вердикта] на период 25.10.2023 – 16.04.2024 выдается временный вид на жительство».
Представитель управления Еспер Тенгрут сообщил, что решение принято, «статус и вид на жительство этого человека будут аннулированы, и он будет депортирован».
Согласно управлению, организатора акции с сожжением Корана вышлют из-за того, что в предыдущем заявлении на получение вида на жительство он предоставил «неверную информацию о причинах необходимости защиты». Тенгрут не объяснил, почему и как информация оказалась неверной, так как она конфиденциальная.
Сам Момика уже объявил, что подаст апелляцию на это решение. «Они хотят, чтобы я покинул страну, когда в апреле истечет срок моего вида на жительство. Они сказали мне найти страну, которая сможет меня принять, иначе это будет Ирак», – приводит его слова агентство TT.
При этом организатор акций с сожжением Корана не планирует покидать Швецию. «Я буду жить и умру в Швеции. Решение управления теперь ставит под угрозу мою жизнь. Я подам апелляцию. Я подозреваю, что на Шведское миграционное управление оказали политическое давление», – добавил он.
Более того, организатор акций с сожжением Корана считает, что у Шведского миграционного агентства нет оснований для его высылки. «Я докопаюсь до сути и привлеку к делу своих адвокатов», – обещает Момика.
По его словам, то, что он предоставил неверную информацию, не соответствует действительности. «Я не понимаю, как они могут это сделать. Я открыто поддержал Израиль и сжег иракский флаг. Я умру, если меня отправят обратно в Ирак», – сказал Момика.
Напомним, в конце сентября власти Швеции разрешили организатору акций сожжения Корана провести новую демонстрацию.