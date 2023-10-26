Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Ветеранам СВО упростили предоставление помощи по реабилитации
Фонд «Защитники Отечества» решил предоставлять ветеранам СВО помощь по реабилитации без удостоверения
Фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь по реабилитации участникам спецоперации на Украине вне зависимости от наличия ветеранского удостоверения, сообщил зампредседателя фонда Сергей Вылегжанин.
По его словам, фонд помогает тем, кто имеет ветеранские удостоверения, и тем, кто пока по каким-то причинам их не имеет, никому не отказывают, передает ТАСС.
Вылегжанин добавил, что в каждом регионе есть ведущие клиники, в том числе федеральные, с которыми есть взаимодействие по специальным нормативным актам.
Зампред фонда пояснил, что направления тех, кто обращается в организацию идут непосредственно в эти медицинские учреждения.
«Можно не переживать, те, кто к нам обращается, обязательно эту помощь найдут», – заверил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал одинаковых гарантий для всех участников СВО вне зависимости от статуса человека.