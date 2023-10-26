Ветеранам СВО упростили предоставление помощи по реабилитации

Фонд «Защитники Отечества» решил предоставлять ветеранам СВО помощь по реабилитации без удостоверения

Tекст: Александра Юдина

По его словам, фонд помогает тем, кто имеет ветеранские удостоверения, и тем, кто пока по каким-то причинам их не имеет, никому не отказывают, передает ТАСС.

Вылегжанин добавил, что в каждом регионе есть ведущие клиники, в том числе федеральные, с которыми есть взаимодействие по специальным нормативным актам.

Зампред фонда пояснил, что направления тех, кто обращается в организацию идут непосредственно в эти медицинские учреждения.

«Можно не переживать, те, кто к нам обращается, обязательно эту помощь найдут», – заверил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин потребовал одинаковых гарантий для всех участников СВО вне зависимости от статуса человека.