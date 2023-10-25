Народный фронт передал танкистам на линию соприкосновения необходимое снаряжение

На пожертвованные россиянами средства закупили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также транспорт: автомобиль УАЗ «буханка» и квадроциклы. Народный фронт поблагодарил танкистов за их вклад в защиту Отечества и вручил бойцам памятные подарки – часы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сопредседатель центрального штаба Народного фронта, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов приехали на передовую, чтобы передать бойцам технику.

«Низкий поклон всем россиянам, которые помогали в сборе. Для меня это большая честь – оказаться здесь и иметь возможность пожать руку нашим бойцам. Уверен, что многие хотели бы быть сейчас здесь, чтобы сказать спасибо ребятам. Я горд, что сегодня выразил благодарность бойцам от имени жителей страны», – признался Кузнецов.

Танкисты рассказали, что в огнеупорных костюмах они нуждались особенно: «Самое главное – эти костюмы можно быстро снять и надеть. Они пошиты так, что в танке ничего из ткани цепляться не будет – это действительно важно, потому что в бою каждая секунда ценна», – поделился боец 1-й танковой армии.

«Огромное спасибо Народному фронту и всем россиянам, которые нам помогают. Все, что вы привезли, нам действительно необходимо, спасибо вам еще раз!» – поблагодарил военнослужащий с позывным Сизый.

«Все то, что привез Народный фронт, поможет нашим бойцам. На передовой все эти вещи расходуются очень быстро и лишними не бывают», – сообщил Когогин.

На этом вручении помощь бойцам не заканчивается, Народный фронт и неравнодушные граждане будут и дальше оказывать помощь нашим танкистам. Специализированный сбор продолжается. Помочь может каждый, нужно просто зайти на сайт «Все для Победы!» Оборудование и обмундирование, закупленные при поддержке россиян, Народный фронт передал бойцам 1-й танковой армии.

Во вторник в Луганске открылся сервисный центр КАМАЗ, где специалисты могут в кратчайшие сроки диагностировать состояние автомобилей и ремонтировать их. В открытии сервисного центра принял участие глава ЛНР Леонид Пасечник.

Автомобили марки КАМАЗ широко используются по всей России, в том числе в новых регионах. С началом СВО на линии фронта они стали незаменимыми боевыми товарищами российских военнослужащих. На КАМАЗах возят гуманитарные грузы и используют их на ЛБС. Обеспечить ремонт и обслуживание автомобилей бойцов и мирных жителей – проблема, решить которую теперь будет гораздо проще.

