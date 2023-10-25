Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Народный фронт передал танкистам на линию соприкосновения необходимое снаряжение
Народный фронт доставил танкистам на линию боевого соприкосновения огнеупорные костюмы, динамическую защиту, коптеры, прицелы и квадроциклы, закупленные на средства фонда «Все для Победы!»
На пожертвованные россиянами средства закупили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также транспорт: автомобиль УАЗ «буханка» и квадроциклы. Народный фронт поблагодарил танкистов за их вклад в защиту Отечества и вручил бойцам памятные подарки – часы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сопредседатель центрального штаба Народного фронта, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов приехали на передовую, чтобы передать бойцам технику.
«Низкий поклон всем россиянам, которые помогали в сборе. Для меня это большая честь – оказаться здесь и иметь возможность пожать руку нашим бойцам. Уверен, что многие хотели бы быть сейчас здесь, чтобы сказать спасибо ребятам. Я горд, что сегодня выразил благодарность бойцам от имени жителей страны», – признался Кузнецов.
Танкисты рассказали, что в огнеупорных костюмах они нуждались особенно: «Самое главное – эти костюмы можно быстро снять и надеть. Они пошиты так, что в танке ничего из ткани цепляться не будет – это действительно важно, потому что в бою каждая секунда ценна», – поделился боец 1-й танковой армии.
«Огромное спасибо Народному фронту и всем россиянам, которые нам помогают. Все, что вы привезли, нам действительно необходимо, спасибо вам еще раз!» – поблагодарил военнослужащий с позывным Сизый.
«Все то, что привез Народный фронт, поможет нашим бойцам. На передовой все эти вещи расходуются очень быстро и лишними не бывают», – сообщил Когогин.
На этом вручении помощь бойцам не заканчивается, Народный фронт и неравнодушные граждане будут и дальше оказывать помощь нашим танкистам. Специализированный сбор продолжается. Помочь может каждый, нужно просто зайти на сайт «Все для Победы!» Оборудование и обмундирование, закупленные при поддержке россиян, Народный фронт передал бойцам 1-й танковой армии.
Во вторник в Луганске открылся сервисный центр КАМАЗ, где специалисты могут в кратчайшие сроки диагностировать состояние автомобилей и ремонтировать их. В открытии сервисного центра принял участие глава ЛНР Леонид Пасечник.
Автомобили марки КАМАЗ широко используются по всей России, в том числе в новых регионах. С началом СВО на линии фронта они стали незаменимыми боевыми товарищами российских военнослужащих. На КАМАЗах возят гуманитарные грузы и используют их на ЛБС. Обеспечить ремонт и обслуживание автомобилей бойцов и мирных жителей – проблема, решить которую теперь будет гораздо проще.