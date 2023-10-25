Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Участникам СВО предложили разрешить реабилитацию в частных клиниках
Группа по вопросам СВО предложила разрешить реабилитацию участникам спецоперации в частных клиниках
За первые месяцы осени рабочая группа по вопросам СВО внесла в правительство инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников спецоперации и их семей. В частности, предлагается разрешить участникам СВО проходить медицинскую реабилитацию в частных клиниках, включенных в систему ОМС, сообщил глава группы, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Он также рассказал об уже внедренных инициативах. В их числе – бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно). В Госдуму внесен законопроект о повышенной социальной пенсии для лиц, награжденных орденом Святого Георгия.
В регионах идет внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который предложила утвердить наша группа. Он включает 20 видов помощи, и сегодня в 63 субъектах РФ работают от 50% до 100% из них, сообщил Турчак в Telegram.
Среди наиболее востребованных мер – бесплатная психологическая помощь, льготное горячее питание для детей участников СВО в учебных заведениях, освобождение от платы в детских садах, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, льготы по транспортному налогу.
Также Турчак доложил президенту России Владимиру Путину о новых предложениях рабочей группы. Предлагается предоставлять право членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства. Также следует сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время. Кроме того, рабочая группа предлагает усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий.
В состав выгодоприобретателей по договору обязательного государственного страхования предлагается включить зачатых в браке, но еще не родившихся детей военнослужащих.