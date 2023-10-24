Депутат и сенатор объяснили, почему деньги Киеву Байден заворачивает в израильский флаг

Депутат Матвейчев и сенатор Климов объяснили, почему помощь Украине власти США выдают за поддержку Израиля

«За помощь Израилю высказывается также 60% американцев. Поэтому помощь Украине «заворачивают» в израильский флаг, это намеренная хитрость», – написал политтехнолог, философ, депутат Госдумы Олег Матвейчев на платформе онлайн-опросов и общественных дебатов PublicO.

По его мнению, сейчас многое будет зависеть от избрания спикера Палаты представителей США: «Никакие деньги без голосования в ней, естественно, выделены не будут. Сумма огромна. И думаю, она в любом случае будет сокращена. Республиканцы захотят разделить израильские и украинские деньги».



Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов также отмечает, что согласно соцопросам, в США уже около 60% «тихо ненавидят президента Байдена за его политический курс». Для Байдена и демократов такая ситуация не кошмарна, но плоха, и им нужно с ней что-то делать, полагает он.

По мнению Климова, поэтому сейчас технологи, эксперты, советники Байдена пытаются придумать некий маневр, который перед выборами мог бы эту тему либо загнать под ковер, чтобы она не сильно кого-то раздражала: «Например, выдать Джо Байдена за великого миротворца, который скоро осыплет мир какими-то предложениями на этот счет. Но это будет делаться не ради России и тем более не ради Украины – это будет делаться ради того, чтобы Байден и демократы не потерпели сокрушительное поражение в ноябре будущего года».



Климов отметил, что заявления про выделение 100 млрд долларов экстренной помощи на Украину – только официальная версия, обман общественного мнения. «На самом деле эти миллиарды выделяются не на Украину, а на самих же демократов. Люди, которые лоббируют повышение ставок в украинском конфликте, – это люди, которые зачастую прямо и непосредственно являются выгодополучателями. Таким образом, они деньги государственного бюджета США, американских налогоплательщиков перетаскивают в свои карманы, опосредованно манипулируя всякими военно-промышленными предприятиями и структурами», – полагает Климов.

Сенатор полагает, что из этих 100 миллиардов до Украины дойдет далеко не все, а то, что дойдет, растащат еще и в Киеве. При этом он отмечает, что России, независимо от решения Конгресса США, надо принимать во внимание такого рода вызовы и угрозы и продолжать свою деятельность, невзирая ни на что. «Выделят они деньги украинцам или нет, а нам все равно придется доводить до конца специальную военную операцию», – сказал сенатор.