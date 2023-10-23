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Эксперт: Развитие малого и среднего бизнеса без господдержки невозможно
Экономист Давлеткалиев оценил меры господдержки малого и среднего бизнеса со стороны государства
Для развитие малого и среднего предпринимательства требуются содействие государства и инструменты для привлечения частного капитала, чтобы не развиваться только за счет господдержки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Денис Давлеткалиев. В понедельник зампред правительства Андрей Белоусов в Госдуме рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в России.
«Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) без государственного содействия, без централизованной выстроенной политики невозможно. Центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» – практически идеальный инструмент для поддержки МСП. Замеры подтверждают прямую связь между работой центров в регионах и ростом налоговой базы в субъектах РФ. Также для МСП значимо снижение фискального и прочего давления», – пояснил Денис Давлеткалиев, директор Международной школы бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.
«Важно и обучение руководителей МСП финансовым, правовым, коммуникационным инструментам, которые позволяют избежать ненужных ошибок. Но, конечно, нужно создавать инструменты для привлечения частного капитала, чтобы не развиваться только за счет господдержки. Создание инвестиционных фондов и привлечение частного капитала регионов может всецело восполнить недостаток доступа к иностранным деньгам. Это даст существенную финансовую подушку для МСП», – указал он.
В понедельник первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов на парламентских слушаниях в Госдуме рассказал о текущей ситуации и основных мерах господдержки в секторе МСП. По его словам, в секторе МСП занято более 30 млн граждан. Несмотря на карантинные ограничения в 2020–2021 годах и санкционное давление с 2022 года, большинство регионов смогло сохранить количество занятых в секторе МСП, говорится на сайте кабмина.
«Какие меры дали возможность стабилизировать общую численность занятых и даже дали ее прирост? В 2020 году в качестве бессрочной меры в два раза были снижены ставки по страховым взносам – до 15%. В результате за три года предприниматели сэкономили более 1 трлн рублей. Были существенно увеличены как объемы, так и аудитория получателей финансовой поддержки от государства. В 2022 году была донастроена программа льготного кредитования малого бизнеса, так называемая программа 1764», – сообщил первый вице-премьер.