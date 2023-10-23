Сенатор назвал «криком бессилия и глупости» призыв Риги перекрыть Балтику для судов РФ

В Совфеде ответили на угрозы Риги перекрыть Балтику для российских судов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мое личное оценочное мнение заключается в том, что Прибалтика боится быть забытой со стороны ЕС и НАТО. Латвия, Литва и Эстония находятся на периферии ЕС, да еще и отгородились от России. А тут внимание Запада переключилось сначала на Украину, потом – на Восточное Средиземноморье. Естественно, Прибалтика теперь вынуждена генерировать какие-то инфоповоды о себе и вбрасывать что-то в медиапространство», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«С военно-технической точки зрения, у России есть чем ответить на такое развитие событий, если кто-то воспримет призыв Ринкевичса всерьез. Но я сильно сомневаюсь, что Вашингтон готов к подобному сценарию. С политико-правовой точки зрения, это вообще тупиковый сценарий. Этот призыв – крик бессилия и собственной глупости, которые руководят политикой прибалтийских стран все 30 лет их независимости», – подчеркнул собеседник.

Эксперты также отметили, что если следовать логике Ринкевичса, тогда сперва необходимо закрыть Балтику для кораблей США, особенно если будет доказана причастность Вашингтона к терактам на «Северных потоках». Но в реальности этого никто делать не станет.

«Конечно, мы можем перекрыть для судов США и других стран НАТО вход в Финский залив в той части, где находятся наши территориальные воды – на широте острова Большой Тютерс. Но сделать то же самое в международных водах не можем ни мы, ни Латвия, ни США, ни НАТО, поскольку это Casus belli – повод к войне. Это же касается перекрытия кем-либо нашего доступа к Калининградской области», – пояснил Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).



«Впрочем, я уверен, военные из Латвии и так все прекрасно понимают, и это предложение веселого латвийского гомосексуалиста не выйдет за пределы Прибалтики», – добавил политолог.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в интервью LTV: если вина России будет доказана в ходе расследования повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи Эстония – Финляндия, НАТО придется принять решение о закрытии Балтийского моря для российского судоходства. «Конечно, это вопрос целой линии морского права, но если будет четко доказана причастность России, дискуссия должна идти о том, как мы можем закрыть Балтийское море, чтобы защитить нашу критически важную инфраструктуру», – отметил он.

С другой стороны, министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что закрытие Балтийского моря является одним из способов реагирования на возможные действия России, но есть и другие варианты. «Если будет информация о том, что в этом замешана Россия, действия должны быть четкими и твердыми. С Россией можно разговаривать только с позиции силы», – сказал Спруд.

Между тем министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сказал, что ему трудно представить последствия закрытия Балтийского моря. С ним согласен Александр Лот, научный сотрудник Тартуского университета. По его словам, идею закрытия Балтийского моря для российских кораблей будет сложно реализовать с точки зрения международного морского права. «Текущая практика показывает, что полное или частичное закрытие морских путей происходило только во время войны, но страны НАТО в настоящее время не находятся в состоянии войны с Россией», – указал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неприемлемости каких-либо угроз в адрес РФ. Также он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению Balticconnector. «В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование, и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против «Северных потоков»? На этот счет господин президент предпочел умолчать и ничего не говорить», – приводит ТАСС слова Пескова.

Перекрытие Балтики «будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, и в особенности США, любят повторять на каждом углу», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «И в Брюсселе, и в других столицах стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага. Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», – добавил дипломат.

В ночь на 8 октября подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с необычным падением давления в трубе. Власти Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна. В ЧП на газопроводе заподозрили китайский контейнеровоз.