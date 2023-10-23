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    Израиль и Иран припугнули друг друга войной
    Политолог: За попыткой отравить военных летчиков в Армавире «торчат уши» британской разведки
    NYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов
    Сара Вагенкнехт анонсировала создание новой партии в Германии
    Москва предостерегла НАТО от перекрытия Балтики
    В Кремле согласились со словами Байдена о новом миропорядке
    Командир ВСУ пожаловался на нехватку солдат на передовой
    «Спутник V» перестал защищать от новых штаммов COVID
    Глава Бурятии жестко ответил на слова экс-посла Израиля о бурятах
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Майнинг в России пора легализовать

    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Грета Тунберг и нацистский осьминог

    Только тогда, когда Грета написала «Поддержите Газу», ее игрушки для аутистов и детская подушка с грибочками стали невыносимыми антисемитскими символами. Так работает сегодня отмена несогласных к перемене повестки по первому требованию из Вашингтона.

    4 комментария
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    4 комментария
    23 октября 2023, 13:41

    В России начали готовить новый нацпроект для поддержки малого и среднего бизнеса

    Белоусов: В России начали готовить новый нацпроект для поддержки малого и среднего бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    В новый национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) войдут семь рассчитанных на перспективу до 2030 года приоритетных мер, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

    Вице-премьер отметил, что предполагается реализовать колоссальный экспортный потенциал, заложенный в секторе МСП, а также стимулировать инвестиционную активность малого и среднего бизнеса.

    По словам Белоусова, для МСП  приоритетом становится повышение производительности труда, к 2030 году ставится задача по увеличению выручки МСП на одного работника на 25% по сравнению с 2022 годом, передает ТАСС.

    Как отметил первый вице-премьер, важно упростить условия для создания нового бизнеса, прежде всего для молодежи, выпускников колледжей и вузов. Для измерения результатов будет использоваться коэффициент ежегодно созданных предприятий, которых создается около 1 млн ежегодно, то есть чуть более 17% среднегодовой численности всех МСП. По словам Белоусова, к 2030 году планируется поднять его значение почти до 20%.

    Также крайне важным остается увеличение срока жизни малого бизнеса, сегодня она чуть более девять лет, но за первые два года существования больше половины компаний прекращает свою деятельность. Планируется, отметил он, увеличить ожидаемую продолжительность жизни МСП до 13 лет к 2030 году, а также сделать структуру компаний диверсифицированной.

    По его словам, предлагается распространить эксперимент по переходному налоговому режиму в сфере общественного питания на другие отрасли, который освобождает малый  бизнес с выручкой менее 2 млрд рублей от уплаты НДС и способствует «обелению». Кроме того, планируется расширить географию применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

    Также будет продолжаться развитие инфраструктуры для предпринимателей, в том числе за счет увеличения количества технопарков. Как сообщил Белоусов, к 2030 году планируется запустить не менее 100 таких объектов. Кроме того, отметил он, будет развиваться взаимодействие МСП с крупными компаниями, в том числе в сфере закупок у малого бизнеса.

    Ранее сообщалось, что число действующих юридических лиц в Москве за год выросло на 6,5%.

    22 октября 2023, 23:59
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков

    Fighterbomber: Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков огромным тортом с сильнодействующим ядом

    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    По его данным, в субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, сообщает Life.

    В материале сообщается, в результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области. Курьера, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете. Задержанный признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, торт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. В материале отмечается, что торт никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, 3 октября Следственный комитет заочно предъявил обвинение начальнику главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову в совершении террористических актов на территории России.

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    22 октября 2023, 17:42
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Евреи традиционно любят антисемитские шутки. Учитывая, что Лазерсон – еврейка, ее анекдот выглядит нормальным, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее журналистка Лиза Лазерсон рассказала в прямом эфире антисемитский анекдот про вагон с мертвыми младенцами.

    «Евреи имеют право шутить антисемитские шутки. Лично я привык к черному юмору еще в школьные годы. Тогда он в очередной раз входил в моду. Так что мне то, что сказала Лазерсон, представляется вполне нормальным, учитывая, что она еврейка», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    «Ведь точно так же американские негры считают, что имеют право называть друг друга всякими оскорбительными кличками. Но при этом аналогичные высказывания со стороны белых они не терпят. Вот и евреи традиционно любят антисемитские анекдоты», – заключил он.

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом) принес извинения за антисемитский анекдот ведущей YouТube-канала «Живой гвоздь» Лизы Лазерсон про вагон с мертвыми младенцами. Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале интервью с его комментариями.

    Он, отвечая на вопрос, будет ли удалена эта видеозапись, отметил, что хочет дождаться, что скажет сама Лазерсон в эфире. Поскольку, по его словам, сейчас стало «правилом нападать на людей, не давая им слова». Венедиктов выразил уверенность, что Лазерсон сожалеет и переживает, она же сама еврейка и мать двоих детей. Он рассказал, что знает ее отношение к трагедии, которая происходит в Израиле, поэтому необходимо дать ей слово и выслушать ее публично.

    Венедиктова также спросили про санкции, однако комментировать подробно экс-главред эту тему не стал, уточнив, что уже «ответил по этому поводу». На вопрос, какова была его реакция на произошедшее, Венедиктов ответил, что ничего не оправдывает отсутствие его реакции, но ему показалось, что он ослышался.

    Ранее Лазерсон в программе «Живой гвоздь» (ведут журналисты с бывшего «Эхо Москвы») рассказала анекдот про сравнение вагона с бетоном с вагоном с маленькими еврейскими детьми. Она сказала: «Анекдоты вообще не люблю, у меня любимый: Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими мертвыми младенцами?...».

    Слова журналистки многие посчитали неуместными как в России, так и в Израиле. После начавшегося скандала журналистка разместила в соцсетях пост с извинениями. Она отметила, что рассчитывала, что аудитория будет воспринимать ее анекдот «как стеб над антисемитизмом». «Конечно, я была абсолютно слепа и нечувствительна к тому, что люди восприняли это в контексте той трагедии, которую они переживают в Израиле, – написала Лазерсон. – Моя позиция известна, она не меняется и не менялась, отношение у меня очень однозначное, за анекдот приношу извинения, возможно Алексей Алексеевич примет решение вырезать как минимум этот кусочек из позавчерашнего эфира».

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    22 октября 2023, 18:00
    Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт

    Министр Баркат: Израиль атакует Иран, если «Хезболла» откроет второй фронт на севере

    Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт
    @ Fadel Itani/NurPhot/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере, заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

    Как указал Баркат в интервью Daily Mail, Израиль уничтожит «Хезболлу», если посчитает, что группировка открывает северный фронт, а также Тель-Авив доберется «до головы змеи, которой является Иран», передает РИА «Новости».

    В воскресенье посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что для Тегерана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено.

    Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если «Хезболла» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана.

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

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    22 октября 2023, 16:39
    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем

    Посол Ирана в Испании Забиб: Установление отношений с Израилем полностью исключено

    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Для Ирана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено, заявил посол страны в Испании Реза Забиб.

    Как указал Забиб испанской газете 20minutos, для Исламской Республики Иран установление отношений с Израилем не имеет никакой логики. Поэтому, по его словам, оно полностью исключено, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что в случае совершения Израилем какого-то «безумия» в отношении Ирана, Тегеран «заставит его пожалеть об этом».

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

    В прошлое воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

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    23 октября 2023, 01:56
    Эксперт: У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по Приднестровью

    Эксперт: У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению вопроса с Приднестровьем

    Tекст: Антон Никитин

    У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению вопроса с Приднестровьем, выразил мнение политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    Эксперт в своем Telegram-канале выразил уверенность, что мы вступили в период, когда самые застарелые ситуации, статус-кво по которым сохранялся со времен распада СССР, начинают разрешаться быстро и окончательно.

    Как считает Носович, у Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению приднестровского вопроса и после Нагорного Карабаха следующим должно стать Приднестровье.

    По словам политолога, в правительстве ПМР признали, что в словах президента Молдавии Майи Санду есть логика и здравый смысл, когда она допускает отказ от Приднестровья ради вступления республики в ЕС.

    «Два берега Днестра давно разошлись, на левом берегу сложилась своя гражданская нация, которой не по пути с правобережной Молдавией. Так зачем пытаться склеить разбитую чашку: Молдавию в границах Молдавской ССР?» – пишет Носович.

    Как считает эксперт, мотивация Тирасполя также понятна – это выход из серой зоны, международное признание и подтверждение суверенитета. «От этого сигналы симпатии в адрес Санду. Политика может укладывать в одну постель очень разных людей», – резюмировал Носович.

    Между тем политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале отмечает, что согласие Кишинева на отказ от Приднестровья в обмен на членство в ЕС, если такое, действительно, рассматривается, совсем не обязательно предполагает согласие «старших европейских товарищей» на признание ПМР. «Это же подарок Путину! Ну и вообще создает ненадлежащий прецедент», – пишет Лукьянов.

    Более того, по его словам, неясно, как подобное вообще может произойти, учитывая, что Евросоюз как таковой – не государство с геополитическими интересами и амбициями, а прежде всего юридическое объединение, и ему для всего нужно правовое или псевдоправовое обоснование.

    Как считает Лукьянов, теоретически можно представить себе запуск процедуры самоопределения с изменением молдавских законов и проведением референдума в Приднестровье под международным (европейским) наблюдением. В то же время эксперт уверен, что в ситуации острого военно-политического кризиса прямо под боком и непримиримого противостояния с Россией затевать такое никто не возьмется, так как это слишком сложно и рискованно.

    «Так что изменение границ в сфере интересов ЕС может происходить только обвально-силовым методом, если появится кто-то, способный его задействовать. В случае с Приднестровьем кандидатов пока не видно», – считает Лукьянов.

    Ранее в Европарламенте указали на невозможность Молдавии вступить в ЕС без Украины.

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    22 октября 2023, 22:56
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох

    Farda: Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, говорится в публикации иранского издания Farda.

    Издание, ссылаясь на «одного из американских чиновников», сообщает, что ракеты были тайно отправлены в распоряжение Украины с целью «застать врасплох Россию», но «США косвенно признают, что целей своих они не достигли», передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в Британии констатировали, что ракеты ATACMS оказались неэффективны в зоне СВО. При этом в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для мирного населения.

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    22 октября 2023, 15:02
    Средства ПВО сбили за сутки три МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской и Харьковской областях, а еще один Су-25 северо-западнее Донецка, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган», а также уничтожили 30 украинских беспилотников в районах Лозового, Горняка ДНР, Кузьмино ЛНР, Очеретоватого, Новофедоровки, Копани, Жовтневого Запорожской области, Саги и Рыбальче Херсонской области.

    В Минобороны добавили, что на Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области.

    Как указали в пресс-службе, общие потери Украины за прошлые сутки составили до 60 военных, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, также ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

    В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в районах Приднепровского, Тягинки и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр. Отмечается, что российская армия уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.

    Кроме того, по данным Минобороны, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области ВС России поразили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.

    В ведомстве отметили, что на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области российские военнослужащие поразили авиационные средства поражения воздушных сил Украины, а в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили на Донецком направлении более 550 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

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    22 октября 2023, 20:59
    Минобороны Израиля: Операция в Газе станет последней

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней.

    По его словам, у операции есть две составляющие: способности ВВС и наземный маневр. Маневр, по мнению министра, должен привести к тому, что ХАМАС исчезнет, передает РИА «Новости».

    Галант добавил, прежде чем встретить пехотные и танковые войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), противник еще увидит более точные и разрушительные удары с воздуха.

    Ранее стало известно, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа в выбранное им время. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели.

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    23 октября 2023, 08:40
    Стало известно об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS

    Советник Пушилина: У ПВО России есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У российской системы ПВО уже есть опыт взаимодействия с поставленными Киеву ракетами ATACMS, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, у наших ПВО появился опыт взаимодействия с ракетами ATACMS, передает РИА «Новости». Гагин назвал атаки ВСУ этими ракетами опытом, из которого нужно извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей.

    Он напомнил, что у российской противовоздушной обороны уже есть опыт работы и с такими ракетами как Storm Shadow и HIMARS.

    Гагин добавил, что ВС России смогут противостоять любой угрозе, потому что «наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает».

    В пример он привел перехваты украинских ракет и беспилотников, регулярно пытающихся атаковать территорию Крыма.

    Ранее Гагин заявил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

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    23 октября 2023, 10:33
    Глава Бурятии жестко ответил на слова экс-посла Израиля о бурятах

    Глава Бурятии Цыденов призвал Израиль отправить своего бывшего посла Мильмана на принудительное лечение

    Глава Бурятии жестко ответил на слова экс-посла Израиля о бурятах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания бывшего посла Израиля в Москве Аркадия Мильмана о бурятах свидетельствуют о том, что у экс-дипломата плохо со знаниями о России, а с воспитанием и человеческими ценностями – еще хуже, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    Цыденов в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент комментария Мильмана, в котором бывший израильский посол назвал бурят «не людьми, а животными с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

    От слов дипломата, по словам губернатора, «впрямую несет нацизмом и расизмом». Такой настрой, по его мнению, не поможет решить проблемы Израиля.

    Глава Бурятии добавил, что слышать подобное от евреев, которые сами больше других пострадали от расизма и нацизма, странно.

    «Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», – предложил губернатор.

    Цыденов добавил, что мужчины из Бурятии вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают Родину. «И если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины все делают правильно», – подчеркнул он.

    По поводу бывшего посла Израиля губернатор добавил: «Палата номер шесть заждалась».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о мужестве и героизме подразделения из пяти человек из Бурятии во главе с Иваном Калашниковым, которые смогли отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным.

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    23 октября 2023, 02:22
    Умер российский блогер Дядя Слава

    Сын российского блогера Станислава Андреева сообщил о смерти отца

    Умер российский блогер Дядя Слава
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, умер в 56 лет, об этом в социальных сетях сообщил его сын Денис.

    По словам сына блогера, Станислав Андреев, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир с улыбкой на лице вечером 22 октября. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

    «Прожил он свою жизнь ни о чем не жалея и без ощущения, что он что-то не успел. Не боялся смерти, говорил, что уже видел ее и то, что «там», его не пугает. По итогу он пережил за всю свою жизнь три клинические смерти и одну, четвертую, заключительную. Он улыбался смерти, улыбался в буквальном смысле, это я увидел на его лице сегодня. Улыбался не как врагу, а как другу», – рассказал Денис в Telegram-канале Дяди Славы.

    «Он любящий отец, муж и патриот своей страны. И он искренне любит вас и гордится вами. Настаивал, чтобы никто не расстраивался и не печалился по такому поводу, чтобы воспринимали это событие как что-то позитивное, так что не грустите сами. Он сильным был, очень, это завещал и всем нам», – отметили в канале «Дяди Славы».

    На Telegram-канал блогера подписано свыше 500 тыс. человек. Дядя Слава называл себя патриотом своей страны, активно поддерживал проведение специальной военной операции на Украине. В своих стримах он, в частности, критиковал киевский режим и НАТО.

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    23 октября 2023, 12:32
    Политолог: За попыткой отравить военных летчиков в Армавире «торчат уши» британской разведки

    Политолог Шеслер указала на «уши» британской разведки в попытке отравления летчиков в Армавире

    Политолог: За попыткой отравить военных летчиков в Армавире «торчат уши» британской разведки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Отравленный торт в Армавире, убийство Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина говорят о том, что украинский терроризм стал основным инструментом борьбы с российскими патриотами. В этих условиях все граждане страны должны быть бдительными. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее агент ГУР МО Украины попытался отравить 77 российских летчиков в Армавире.

    «Сегодня летчики, управляющие военными самолетами, являются ценнейшим ресурсом для российской армии. Потеря такого количества выпускников авиационного училища имела бы довольно тяжелые последствия для наших ВКС», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Эта диверсия, скорее всего, готовилась долго и тщательно. Наш противник очень искушен и коварен. И здесь речь идет не только о ГУР и СБУ. На мой взгляд, за неудавшимся терактом «торчат уши» британской разведки. Подобные методы являются их «фишкой», – убеждена эксперт.

    «Большую роль в предотвращении диверсии сыграл профессионализм и опыт офицеров, которые понимали, что в текущих условиях любой предмет может представлять потенциальную опасность. Это позволило вовремя обнаружить угрозу. Поэтому причастных к предотвращению теракта следует наградить», – подчеркивает она.

    «Такая бдительность должна проявляться на всех уровнях. Убийство Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина, а также трагедия с Дарьей Дугиной говорят о том, что терроризм становится одним из главных инструментов борьбы с патриотами России. Результативность диверсий будет зависеть от каждого отдельного человека. Сегодня крайне важно с подозрением относиться ко всякого рода предметам и подаркам, которые кто-то пытается вручить, в частности на встречах с лидерами общественного мнения и прочими известными людьми», – резюмировала Шеслер.

    Ранее агент Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом. Об этом сообщили авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber.

    В субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 кг и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, пишет Life.

    В результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области и агентом ГУР МО Украины. Диверсанта удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете.

    Злоумышленник признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, продукт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. Подарок никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, в августе прошлого года в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина, она погибла. Убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы, исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

    В апреле в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Убийство было совершено с помощью статуэтки с бомбой, принесенной на мероприятие завербованной украинскими спецслужбами Дарьей Треповой.

    В мае автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения, его личный охранник погиб. Задержанный за этот террористический акт Александр Пермяков признался в работе на спецслужбы Украины. Также он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования Прилепина.

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    23 октября 2023, 08:23
    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа

    ЦАХАЛ: Израиль готов отменить операцию в секторе Газа в случае полной капитуляции ХАМАС

    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Наземная операция ВС Израиля в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

    По его словам, цель еврейского государства заключается в том, чтобы полностью лишить палестинское движение военного потенциала, необходимо, чтобы все боевики ХАМАС сдались, но они этого не сделают, поэтому ЦАХАЛ придется провести наземную операцию в секторе Газа, передает ТАСС.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил об обнаружении у одного из боевиков движения ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия.

    В субботу Армия обороны Израиля объявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    Позже министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа должна стать последней.

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    23 октября 2023, 13:10
    Кремль ответил на угрозы Латвии в адрес России

    Песков назвал угрозы Латвии в адрес России неприемлемыми

    Кремль ответил на угрозы Латвии в адрес России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Угрозы со стороны других стран в отношении России неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о заявлении латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса о «закрытии Балтики для российских судов».

    Любые угрозы необходимо воспринимать серьезно, кто бы их ни озвучивал, от кого бы они ни исходили, угрозы для Российской Федерации являются неприемлемыми, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия не имеет отношения к повреждению газопровода Balticconnector. Он напомнил, что Ринкевичс высказался о «закрытии Балтики» в контексте ситуации с газопроводом.

    Представитель Кремля отметил, что президента Латвии надо спросить о том, что сделать с Балтийским морем после завершения расследования подрыва «Северных потоков».

    «На этот счет господин президент [Латвии] предпочел умолчать и ничего не говорить», – заключил Песков.

    Ринкевичс ранее заявил, что НАТО должно закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

    МИД России отметил, что НАТО давно мечтает превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» альянса, но этого никогда не случится.

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    23 октября 2023, 12:01
    Москва пообещала не позволить НАТО превратить Балтийское море в «свое озеро»

    Замглавы МИД Грушко: НАТО мечтает превратить Балтийское море в свое озеро, этому не бывать

    Москва пообещала не позволить НАТО превратить Балтийское море в «свое озеро»
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые политики и стратеги Североатлантического альянса уже давно мечтают превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО, этого никогда не будет, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Дипломат подчеркнул, что в случае закрытия прохода российских судов по Балтийскому морю, НАТО грубо нарушат международное право транспорта и мореходства, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что последствия такого шага должны понимать и в Вашингтоне, и в Брюсселе.

    Ранее депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге.

    Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела, и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

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