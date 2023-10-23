Белоусов: В России начали готовить новый нацпроект для поддержки малого и среднего бизнеса

Tекст: Вера Басилая

Вице-премьер отметил, что предполагается реализовать колоссальный экспортный потенциал, заложенный в секторе МСП, а также стимулировать инвестиционную активность малого и среднего бизнеса.

По словам Белоусова, для МСП приоритетом становится повышение производительности труда, к 2030 году ставится задача по увеличению выручки МСП на одного работника на 25% по сравнению с 2022 годом, передает ТАСС.

Как отметил первый вице-премьер, важно упростить условия для создания нового бизнеса, прежде всего для молодежи, выпускников колледжей и вузов. Для измерения результатов будет использоваться коэффициент ежегодно созданных предприятий, которых создается около 1 млн ежегодно, то есть чуть более 17% среднегодовой численности всех МСП. По словам Белоусова, к 2030 году планируется поднять его значение почти до 20%.

Также крайне важным остается увеличение срока жизни малого бизнеса, сегодня она чуть более девять лет, но за первые два года существования больше половины компаний прекращает свою деятельность. Планируется, отметил он, увеличить ожидаемую продолжительность жизни МСП до 13 лет к 2030 году, а также сделать структуру компаний диверсифицированной.

По его словам, предлагается распространить эксперимент по переходному налоговому режиму в сфере общественного питания на другие отрасли, который освобождает малый бизнес с выручкой менее 2 млрд рублей от уплаты НДС и способствует «обелению». Кроме того, планируется расширить географию применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Также будет продолжаться развитие инфраструктуры для предпринимателей, в том числе за счет увеличения количества технопарков. Как сообщил Белоусов, к 2030 году планируется запустить не менее 100 таких объектов. Кроме того, отметил он, будет развиваться взаимодействие МСП с крупными компаниями, в том числе в сфере закупок у малого бизнеса.

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