Украинский клуб расторг контракт со сбежавшим футболистом

Политолог: За попыткой отравить военных летчиков в Армавире «торчат уши» британской разведки

Политолог Шеслер указала на «уши» британской разведки в попытке отравления летчиков в Армавире

Tекст: Илья Абрамов

«Сегодня летчики, управляющие военными самолетами, являются ценнейшим ресурсом для российской армии. Потеря такого количества выпускников авиационного училища имела бы довольно тяжелые последствия для наших ВКС», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Эта диверсия, скорее всего, готовилась долго и тщательно. Наш противник очень искушен и коварен. И здесь речь идет не только о ГУР и СБУ. На мой взгляд, за неудавшимся терактом «торчат уши» британской разведки. Подобные методы являются их «фишкой», – убеждена эксперт.

«Большую роль в предотвращении диверсии сыграл профессионализм и опыт офицеров, которые понимали, что в текущих условиях любой предмет может представлять потенциальную опасность. Это позволило вовремя обнаружить угрозу. Поэтому причастных к предотвращению теракта следует наградить», – подчеркивает она.

«Такая бдительность должна проявляться на всех уровнях. Убийство Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина, а также трагедия с Дарьей Дугиной говорят о том, что терроризм становится одним из главных инструментов борьбы с патриотами России. Результативность диверсий будет зависеть от каждого отдельного человека. Сегодня крайне важно с подозрением относиться ко всякого рода предметам и подаркам, которые кто-то пытается вручить, в частности на встречах с лидерами общественного мнения и прочими известными людьми», – резюмировала Шеслер.

Ранее агент Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом. Об этом сообщили авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber.

В субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 кг и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, пишет Life.

В результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области и агентом ГУР МО Украины. Диверсанта удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете.

Злоумышленник признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, продукт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. Подарок никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

Напомним, в августе прошлого года в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина, она погибла. Убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы, исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

В апреле в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Убийство было совершено с помощью статуэтки с бомбой, принесенной на мероприятие завербованной украинскими спецслужбами Дарьей Треповой.

В мае автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения, его личный охранник погиб. Задержанный за этот террористический акт Александр Пермяков признался в работе на спецслужбы Украины. Также он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования Прилепина.