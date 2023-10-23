В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.3 комментария
В России оценили риски дефицита медизделий в стоматологии
Минпромторг: Российские медизделия для стоматологии занимают около 20% рынка
Доля медицинских изделий для стоматологии отечественного производства порядка 20% от объема рынка медизделий соответствующей номенклатуры, данных о рисках возникновения дефицита или невозможности обеспечить систему здравоохранения страны не поступало, сообщили в Минпромторге России.
В Министерстве отметили, что в России производят стоматологические боры, дентальные импланты и компоненты, шлифовальные диски, пломбировочный материал, фрезы, цемент. Кроме того, пломбы и анестезии, и другие расходные материалы выпускаются в достаточных объемах, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что всего производство медизделий для стоматологии в России увеличилось на 40,1% по итогам прошлого года в стоимостном выражении и на 45,2% в натуральном выражении по сравнению с предшествующим годом.
Кроме того, в России зарегистрированы 153 удостоверения на производство медицинских изделий для стоматологии, держателями которых являются 47 российских организаций.
Также в России на рынке присутствует ряд российских компаний-лидеров сегмента. Так, например, крупным производителем дентальных имплантов и компонентов в первом полугодии была компания «Техник +», на которую приходится более 46,4% данного сегмента российского рынка производителей.
Информации о рисках возникновения дефектуры указанных видов медицинских изделий не поступало, заключили в Минпромторге.
Ранее СМИ со ссылкой на поставщиков писали, что подорожание стоматологических услуг минимум на 30% ожидается к концу года из-за валютного курса, санкций, проблем с логистикой.
Главный внештатный специалист Минздрава России академик Олег Янушевич ранее заявлял газете ВЗГЛЯД, что Россия готова произвести полное импортозамещение в стоматологии.