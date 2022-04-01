Эксперт: Россия готова произвести полное импортозамещение в стоматологии

«Говорить о том, что у нас в стоматологии нет аналогов, – нельзя. Кроме того, мы не видим сейчас проблем с обеспечением стоматологической отрасли, потому что большинство фирм-производителей не объявляли об уходе с рынка», – заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист Минздрава России академик Олег Янушевич.

«На сегодняшний день мы провели достаточно глубокий анализ по тем материалам, которые применяют врачи-стоматологи на российском рынке. Это около пяти с половиной тысяч позиций», – говорит академик, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова», главный внештатный специалист Минздрава России Олег Янушевич.

Он рассказывает, что импортозамещение в стоматологической отрасли производится с 90-х годов. Существует, например, отечественная система имплантации ЛИКО («Русимплант»), которая позже трансформировалась сразу в несколько систем, часть из которых даже была куплена итальянцами. Кроме того, российское объединение «Конмет» уже более 20 лет делает все имплантаты и для челюстно-лицевой хирургии, и для зубоврачевания.

«У нас неплохо развито импортозамещение по материалам, которые являются второстепенными, например, для снятия слепков (ординатных и силиконовых). Конечно, у нас не так активно были развиты материалы для эндодонтии, хотя аналоги инструментария (наконечники и другие) у нас имеются», – рассказывает академик.

По его словам, в России производятся и некоторые виды стоматологических установок. Правда они не «элитного», а «экономкласса», продолжает собеседник. Также в стране не сильно развито производство пломбировочных материалов, за исключением стоматологических цементов, но есть и отечественные керамические массы.

«Говорить о том, что у нас в стоматологии нет аналогов, – нельзя. Мы сейчас ведем глубокую работу по оценке качества отечественных материалов. Кроме того, мы не видим сейчас проблем с обеспечением стоматологической отрасли, потому что большинство фирм-производителей не объявляли об уходе с рынка, за исключением американской корпорации «3М», которая обладает большим спектром препаратов и материалов», – делится Янушевич.

Однако он убежден, что отсутствие на рынке материалов даже такой крупной компании-производителя не является проблемой, так как есть аналоги, которые вполне могут заменить продукцию «3М».

«Мы ставим перед собой конкретную задачу: до конца года разобраться и понять, что необходимо производить и, я думаю, воспользовавшись ситуацией, произвести полное импортозамещение в стоматологии», – заключил специалист.

Ранее врачи рассказали, что стоматологическая отрасль очень сильно зависит от импорта, потому что большинство всех используемых препаратов и материалов – от европейских или американских производителей. В связи с этим специалисты предупредили, что цены на лечение зубов и имплантацию могут подскочить до 50%.