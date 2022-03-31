Эксперты сказали, как повлияют санкции на услуги стоматологов и пластических хирургов

Стоматологическая отрасль сильно зависит от импорта, и цены на лечение зубов и имплантацию могут подскочить до 50%, уверены стоматологи. Цены же на пластическую хирургию и вовсе выросли в полтора раза, сообщили эксперты этой отрасли.

«Стоматологическая отрасль очень сильно зависит от импорта, потому что большинство всех используемых препаратов и материалов – от европейских или американских производителей», – заявила стоматолог Марина Колесниченко в беседе с Пятым каналом.

Российские аналоги составляют порядка 5% от общего объема, потому рассматривать российскую стоматологическую промышленность в качестве альтернативы не стоит.

Руководитель стоматологической клиники Ибрагим Набиев уверен в неизбежном повышении цен.

«Началось подорожание на 50%, подорожание всех материалов от 50% до 100%, а некоторые материалы даже на 250%», – пояснил он. Это, по его словам, связано с дефицитом материалов.

Стремящиеся проапгрейдить свое тело оказались на перепутье: в марте цены на популярные позиции в прайс-листах клиник пластической хирургии взлетели в полтора – два раза. Пластический хирург Вардан Хачатрян в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как изменится сфера красоты после введения антироссийских санкций.

Пластический хирург Вардан Хачатрян заявил, что большая часть расходных материалов для пластичской хирургии производится за пределами России. Цены на популярные позиции в прайс-листах клиник выросли в полтора – два раза.

Вместе с тем речь не идет о полном прекращении работы индустрии, так как для некоторых манипуляций не нужен дорогой материал, а нужно качественное оборудование и профессиональное мастерство.

«Если говорить про липосакцию, то для этого нужен просто вакуумный аспиратор и руки, а такой расходник, как шовный материал, производится в России. Однако грудные импланты в основном производятся за рубежом, но здесь могут выручить азиатские коллеги – Корея, Китай, Бразилия», – сказал Хачатрян.

Ранее сообщалось, что объемы строительства жилья в России могут сократиться на 20% на фоне подорожания стройматериалов и нестабильности. Порядка 40% компаний решили заморозить на неопределенное время свою работу.