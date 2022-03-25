Российские застройщики начали замораживать проекты

Объемы строительства жилья в России могут сократиться на 20% на фоне того, что после подорожания стройматериалов и нестабильности на фоне ситуации на Украине порядка 40% компаний решили заморозить на неопределенное время свою работу, сообщают СМИ.

По результатам опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия», возникший из-за военной операции России на Украине разрыв логистических цепочек, в том числе в поставках стройматериалов, а также их резкое подорожание, вынудили 40% застройщиков остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости, передает «Коммерсант».

Еще 29% респондентов не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, однако решили отложить недавно начатые стройки, перенаправив ресурсы на завершение почти готовых объектов.

В опросе принимали участие топ-менеджеры 1 тыс. строительных и проектных компаний по всей России. 70% опрошенных работают сразу в нескольких регионах, 25% – строят в Москве и Подмосковье.

За месяц цены на некоторые стройматериалы выросли в среднем на 80%, по другим позициям – в два раза, сообщил гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. По его словам, на стоимость повлиял не только курс валюты, но и дефицит материалов.

«Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов», – допустил президент «Синергии» Александра Белоус.

В Acons Group (девелопер жилья) приостановили на неопределенное время работы по нескольким объектам, так же поступил и «Эспро Девелопмент» (строит логопарки) из-за резкого роста стоимости кредитования. Почти все компании, по словам Плиева, меняют согласованные проектные решения в части отделочных материалов и оборудования, которые ранее поставлялись из Европы.

Кроме того, производители из Китая не готовы оперативно замещать европейских конкурентов, ссылаясь на то, что из-за санкций, введенных против России, оплата поставок затруднена.

Руководитель отдела стратегического консалтинга «Джонс Лэнг Ласаль» Юлия Никульчева считает, что сложившаяся ситуация – это удобная для застройщиков причина обосновать задержку или перенос проекта, но в действительности она может прикрывать глубинные проблемы в компании.

Заморозка ожидаемо приведет к сокращению объемов строительства коммерческой недвижимости, в то время как госстроек, напротив, станет больше, спрогнозировал гендиректор «Эспро Девелопмента» Виталий Антонов.

Никульчева также считает, что изменения чувствительны для девелоперов офисов, которые ориентировались на европейских поставщиков материалов, а открытия новых торгцентров после ухода из России крупных брендов ожидать не стоит.

Один из источников на рынке считает, что в области коммерческой недвижимости сокращение объемов строительства может достигать 40%. В индустриальном сегменте падение объемов достигнет 50%, прогнозирует Плиев.

Перенос сроков строительства неизбежен на рынке высокобюджетного жилья, где быстро заменить разрушенные санкциями цепочки поставок импортных комплектующих не получится, отмечает председатель совета директор «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

В результате, как считает руководитель департамента по анализу акций средней и малой капитализации инвестбанка «Синара» Анастасия Егазарян, объем запуска жилых проектов в 2022 году сократится минимум на 20%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительная отрасль России абсолютно готова к импортозамещению, также правительство намерено сохранить часть ипотечных программ с государственной поддержкой.

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