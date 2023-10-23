  • Новость часаЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спецоперация полностью изменит облик российского танка будущего
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    Умер российский блогер Дядя Слава
    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
    В Одессе прогремели взрывы
    Израиль пригрозил ударом по Ирану
    В Британии допустили развал ЕС из-за Украины
    У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по Приднестровью
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Майнинг в России пора легализовать

    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    2 комментария
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    3 комментария
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    97 комментариев
    23 октября 2023, 09:44

    В России решили определить единое время запрета на шум дома

    «Известия»: В России решили определить единое время запрета на шум дома

    В России решили определить единое время запрета на шум дома
    @ Максим Шеметов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября. Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, – запрет на шум с 23.00 до 7.00, сообщили СМИ.

    Как пишут Известия, документ также определяет единое время для шумных строительных работ – с 9.00 до 19.00 только в будни с обязательным перерывом с 13.00 до 15.00.

    Кроме того, сообщается, что изменения коснутся и соблюдения самого закона – жильцы получат право выбирать на собраниях ответственного, который сможет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы.

    Также законодатели предлагают штрафы для нарушителей: за совершенное впервые правонарушение – от 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. – для должностных лиц; от 20 тыс. до 50 тыс. для юридических лиц.

    Ранее КС обязал Мосгордуму изменить КоАП Москвы из-за дела о нарушении тишины.

    22 октября 2023, 23:59
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков

    Fighterbomber: Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков огромным тортом с сильнодействующим ядом

    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    По его данным, в субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, сообщает Life.

    В материале сообщается, в результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области. Курьера, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете. Задержанный признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, торт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. В материале отмечается, что торт никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, 3 октября Следственный комитет заочно предъявил обвинение начальнику главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову в совершении террористических актов на территории России.

    Коментарии (45)
    22 октября 2023, 13:53
    Венедиктов отказался наказывать журналистку Лазерсон за антисемитский анекдот про вагон с мертвыми младенцами
    Венедиктов отказался наказывать журналистку Лазерсон за антисемитский анекдот про вагон с мертвыми младенцами
    @ Антон Новодережкин/ТАСС, Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом) принес извинения за антисемитский анекдот ведущей YouТube-канала «Живой гвоздь» Лизы Лазерсон про вагон с мертвыми младенцами, однако удалять это видео не стал.

    Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале интервью с его комментариями.

    Он, отвечая на вопрос, будет ли удалена эта видеозапись, отметил, что хочет дождаться, что скажет сама Лазерсон в эфире. Поскольку, по его словам, сейчас стало «правилом нападать на людей, не давая им слова». Венедиктов выразил уверенность, что Лазерсон сожалеет и переживает, она же сама еврейка и мать двоих детей. Он рассказал, что знает ее отношение к трагедии, которая происходит в Израиле, поэтому необходимо дать ей слово и выслушать ее публично.

    Венедиктова также спросили про санкции, однако комментировать подробно экс-главред эту тему не стал, уточнив, что уже «ответил по этому поводу».

    На вопрос, какова была его реакция на произошедшее, Венедиктов ответил, что ничего не оправдывает отсутствие его реакции, но ему показалось, что он ослышался.

    Ранее Лазерсон в программе «Живой гвоздь» (ведут журналисты с бывшего «Эхо Москвы») рассказала анекдот про сравнение вагона с бетоном с вагоном с маленькими еврейскими детьми. Она сказала: «Анекдоты вообще не люблю, у меня любимый: Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими мертвыми младенцами?...»

    Слова журналистки многие посчитали неуместными как в России, так и в Израиле. После начавшегося скандала журналистка разместила в соцсетях пост с извинениями. Она отметила, что расчитывала, что аудитория будет воспринимать ее анекдот «как стеб над антисемитизмом». «Конечно я была абсолютно слепа и нечувствительна к тому, что люди восприняли это в контексте той трагедии, которую они переживают в Израиле», – написала Лазерсон. – «Моя позиция известна, она не меняется и не менялась, отношение у меня очень однозначное, за анекдот приношу извинения, возможно Алексей Алексеевич примет решение вырезать, как минимум, этот кусочек из позавчерашнего эфира».


    Коментарии (46)
    22 октября 2023, 17:42
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Евреи традиционно любят антисемитские шутки. Учитывая, что Лазерсон – еврейка, ее анекдот выглядит нормальным, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее журналистка Лиза Лазерсон рассказала в прямом эфире антисемитский анекдот про вагон с мертвыми младенцами.

    «Евреи имеют право шутить антисемитские шутки. Лично я привык к черному юмору еще в школьные годы. Тогда он в очередной раз входил в моду. Так что мне то, что сказала Лазерсон, представляется вполне нормальным, учитывая, что она еврейка», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    «Ведь точно так же американские негры считают, что имеют право называть друг друга всякими оскорбительными кличками. Но при этом аналогичные высказывания со стороны белых они не терпят. Вот и евреи традиционно любят антисемитские анекдоты», – заключил он.

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом) принес извинения за антисемитский анекдот ведущей YouТube-канала «Живой гвоздь» Лизы Лазерсон про вагон с мертвыми младенцами. Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале интервью с его комментариями.

    Он, отвечая на вопрос, будет ли удалена эта видеозапись, отметил, что хочет дождаться, что скажет сама Лазерсон в эфире. Поскольку, по его словам, сейчас стало «правилом нападать на людей, не давая им слова». Венедиктов выразил уверенность, что Лазерсон сожалеет и переживает, она же сама еврейка и мать двоих детей. Он рассказал, что знает ее отношение к трагедии, которая происходит в Израиле, поэтому необходимо дать ей слово и выслушать ее публично.

    Венедиктова также спросили про санкции, однако комментировать подробно экс-главред эту тему не стал, уточнив, что уже «ответил по этому поводу». На вопрос, какова была его реакция на произошедшее, Венедиктов ответил, что ничего не оправдывает отсутствие его реакции, но ему показалось, что он ослышался.

    Ранее Лазерсон в программе «Живой гвоздь» (ведут журналисты с бывшего «Эхо Москвы») рассказала анекдот про сравнение вагона с бетоном с вагоном с маленькими еврейскими детьми. Она сказала: «Анекдоты вообще не люблю, у меня любимый: Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими мертвыми младенцами?...».

    Слова журналистки многие посчитали неуместными как в России, так и в Израиле. После начавшегося скандала журналистка разместила в соцсетях пост с извинениями. Она отметила, что рассчитывала, что аудитория будет воспринимать ее анекдот «как стеб над антисемитизмом». «Конечно, я была абсолютно слепа и нечувствительна к тому, что люди восприняли это в контексте той трагедии, которую они переживают в Израиле, – написала Лазерсон. – Моя позиция известна, она не меняется и не менялась, отношение у меня очень однозначное, за анекдот приношу извинения, возможно Алексей Алексеевич примет решение вырезать как минимум этот кусочек из позавчерашнего эфира».

    Коментарии (32)
    22 октября 2023, 12:26
    Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов
    Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов
    @ авриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм.

    Ранее издание Bild сообщило, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга.

    «Что касается бывшего канцлера ФРГ господина Шредера, вы сказали, его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить. Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать – чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтону Роту – главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки», – передает РИА «Новости» слова Путина в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», повторив фразу о Шредере и Роте по-немецки.

    «В Германии много порядочных людей. И я уверен, многие это услышат», – добавил президент.

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США.

    Напомним, супруга Шредера Со Ен Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (10)
    22 октября 2023, 10:14
    Названо число принятых в гражданство России человек в 2023 году

    МИД: 4,4 тыс. человек вышли из гражданства России в 2023 году, в гражданство приняты 15,1 тыс.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 4,4 тыс. человек вышли из российского гражданства в 2023 году, за рубежом в гражданство приняты 15,1 тыс. человек, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

    По его словам, за первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Климов уточнил, что подавляющее число из них – это дети, рожденные в смешанных браках. За этот же период, добавил он, российскими загранучреждениями было удостоверено наличие гражданства по рождению в отношении 12,5 тыс. детей.

    Дипломат указал, что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тыс. человек.

    Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России.

    Коментарии (34)
    22 октября 2023, 16:39
    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем

    Посол Ирана в Испании Забиб: Установление отношений с Израилем полностью исключено

    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Для Ирана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено, заявил посол страны в Испании Реза Забиб.

    Как указал Забиб испанской газете 20minutos, для Исламской Республики Иран установление отношений с Израилем не имеет никакой логики. Поэтому, по его словам, оно полностью исключено, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что в случае совершения Израилем какого-то «безумия» в отношении Ирана, Тегеран «заставит его пожалеть об этом».

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

    В прошлое воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (23)
    22 октября 2023, 15:02
    Средства ПВО сбили за сутки три МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской и Харьковской областях, а еще один Су-25 северо-западнее Донецка, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган», а также уничтожили 30 украинских беспилотников в районах Лозового, Горняка ДНР, Кузьмино ЛНР, Очеретоватого, Новофедоровки, Копани, Жовтневого Запорожской области, Саги и Рыбальче Херсонской области.

    В Минобороны добавили, что на Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области.

    Как указали в пресс-службе, общие потери Украины за прошлые сутки составили до 60 военных, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, также ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

    В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в районах Приднепровского, Тягинки и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр. Отмечается, что российская армия уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.

    Кроме того, по данным Минобороны, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области ВС России поразили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.

    В ведомстве отметили, что на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области российские военнослужащие поразили авиационные средства поражения воздушных сил Украины, а в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили на Донецком направлении более 550 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Коментарии (32)
    22 октября 2023, 18:00
    Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт

    Министр Баркат: Израиль атакует Иран, если «Хезболла» откроет второй фронт на севере

    Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт
    @ Fadel Itani/NurPhot/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере, заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

    Как указал Баркат в интервью Daily Mail, Израиль уничтожит «Хезболлу», если посчитает, что группировка открывает северный фронт, а также Тель-Авив доберется «до головы змеи, которой является Иран», передает РИА «Новости».

    В воскресенье посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что для Тегерана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено.

    Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если «Хезболла» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана.

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

    Коментарии (46)
    22 октября 2023, 20:59
    Минобороны Израиля: Операция в Газе станет последней

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней.

    По его словам, у операции есть две составляющие: способности ВВС и наземный маневр. Маневр, по мнению министра, должен привести к тому, что ХАМАС исчезнет, передает РИА «Новости».

    Галант добавил, прежде чем встретить пехотные и танковые войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), противник еще увидит более точные и разрушительные удары с воздуха.

    Ранее стало известно, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа в выбранное им время. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели.

    Коментарии (30)
    22 октября 2023, 22:56
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох

    Farda: Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, говорится в публикации иранского издания Farda.

    Издание, ссылаясь на «одного из американских чиновников», сообщает, что ракеты были тайно отправлены в распоряжение Украины с целью «застать врасплох Россию», но «США косвенно признают, что целей своих они не достигли», передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в Британии констатировали, что ракеты ATACMS оказались неэффективны в зоне СВО. При этом в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для мирного населения.

    Коментарии (5)
    22 октября 2023, 11:38
    Умерла советская и российская актриса Нина Кирьякова
    Умерла советская и российская актриса Нина Кирьякова
    @ napokrovke.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На 80-м году жизни скончалась советская и российская актриса Нина Кирьякова, сообщает «Театр на Покровке».

    По сообщению театра, Кирьякова исполнила множество ролей в театре и кино. «Театр на Покровке» также выразил соболезнования родным и близким передает RT.

    Отмечается, что Кирьякова была принята в труппу Московского театра комедии в 1967 году, в Театре на Покровке она работала с 1991 года.

    Актриса исполняла роли в таких кинофильмах, как «Аты-баты, шли солдаты», «Рожденная революцией», «Помнишь запах сирени».

    Коментарии (2)
    23 октября 2023, 01:56
    Эксперт: У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по Приднестровью

    Эксперт: У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению вопроса с Приднестровьем

    Tекст: Антон Никитин

    У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению вопроса с Приднестровьем, выразил мнение политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    Эксперт в своем Telegram-канале выразил уверенность, что мы вступили в период, когда самые застарелые ситуации, статус-кво по которым сохранялся со времен распада СССР, начинают разрешаться быстро и окончательно.

    Как считает Носович, у Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению приднестровского вопроса и после Нагорного Карабаха следующим должно стать Приднестровье.

    По словам политолога, в правительстве ПМР признали, что в словах президента Молдавии Майи Санду есть логика и здравый смысл, когда она допускает отказ от Приднестровья ради вступления республики в ЕС.

    «Два берега Днестра давно разошлись, на левом берегу сложилась своя гражданская нация, которой не по пути с правобережной Молдавией. Так зачем пытаться склеить разбитую чашку: Молдавию в границах Молдавской ССР?» – пишет Носович.

    Как считает эксперт, мотивация Тирасполя также понятна – это выход из серой зоны, международное признание и подтверждение суверенитета. «От этого сигналы симпатии в адрес Санду. Политика может укладывать в одну постель очень разных людей», – резюмировал Носович.

    Между тем политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале отмечает, что согласие Кишинева на отказ от Приднестровья в обмен на членство в ЕС, если такое, действительно, рассматривается, совсем не обязательно предполагает согласие «старших европейских товарищей» на признание ПМР. «Это же подарок Путину! Ну и вообще создает ненадлежащий прецедент», – пишет Лукьянов.

    Более того, по его словам, неясно, как подобное вообще может произойти, учитывая, что Евросоюз как таковой – не государство с геополитическими интересами и амбициями, а прежде всего юридическое объединение, и ему для всего нужно правовое или псевдоправовое обоснование.

    Как считает Лукьянов, теоретически можно представить себе запуск процедуры самоопределения с изменением молдавских законов и проведением референдума в Приднестровье под международным (европейским) наблюдением. В то же время эксперт уверен, что в ситуации острого военно-политического кризиса прямо под боком и непримиримого противостояния с Россией затевать такое никто не возьмется, так как это слишком сложно и рискованно.

    «Так что изменение границ в сфере интересов ЕС может происходить только обвально-силовым методом, если появится кто-то, способный его задействовать. В случае с Приднестровьем кандидатов пока не видно», – считает Лукьянов.

    Ранее в Европарламенте указали на невозможность Молдавии вступить в ЕС без Украины.

    Коментарии (4)
    22 октября 2023, 10:49
    Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля

    В Минобороны Сирии сообщили о выведении аэропортов Алеппо и Дамаска из строя после ударов Израиля

    Аэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля
    @ REUTERS/George Ourfalian

    Tекст: Валентина Григоренко

    Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки со стороны Израиля, в результате повреждены взлетно-посадочные полосы (ВПП), сообщило министерство обороны Сирии.

    В Минобороны Сирии подтвердили, что около 5.25 утра в воскресенье Израиль атаковал с воздуха со стороны моря – побережья Латакии и со стороны оккупированных Голанских высот. Отмечается, что удары нанесли по международным аэропортам Дамаска и Алеппо. По данным ведомства, после атаки один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения, а также повреждены взлетно-посадочные полосы, что вывело их из строя, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министерство транспорта Сирии заявило, что внутренние и международные рейсы аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в международный аэропорт Латакии.

    Ранее СМИ со ссылкой на сирийскую армию сообщали, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывел их из строя.

    Коментарии (36)
    22 октября 2023, 18:47
    Израильский танк случайно выстрелил в египетский пост
    Израильский танк случайно выстрелил в египетский пост
    @ Israel Defense Forces/Flickr

    Tекст: Ольга Иванова

    Танк армии обороны Израиля (ЦАХПЛ) случайно выстрелил в египетский пост, находящийся на границе, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

    Инцидент произошел рядом с границей в районе Керем-Шалома. Произошедшее расследуется, и детали выясняются. ЦАХАЛ выразила сожаление из-за произошедшего, передает РИА «Новости».

    Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    Коментарии (17)
    22 октября 2023, 15:35
    СМИ: В Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за вейпа

    78.ru: В Петербурге подросток расстрелял сверстника из-за отказа дать вейп

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Петербурге 15-летний подросток напал на ровесника с пневматическим пистолетом, чтобы отобрать у него электронную сигарету, сообщили СМИ.

    Как пишет 78.ru, инцидент произошел накануне около 17 часов у дома № 116 на Гражданском проспекте. Отмечается, что парень попытался отобрать электронную сигарету у 14-летнего подростка, но после отказа решил достать пневматический пистолет и несколько раз выстрелить в него, передает РИА «Новости».

    По данным издания, стрелявшего задержали, он оказался студентом колледжа, а пострадавшему потребовалась помощь врачей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    В октябре МЧС предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение электронных сигарет, IQOS и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах.

    Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов в России в связи с их негативным влиянием на здоровье.

    Коментарии (7)
    Главное
    Стало известно об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS
    Премьер Японии сформулировал позицию по мирному договору с Россией
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох
    В Германии указали на неэффективность применения танков Abrams на Украине
    Телеведущий Соловьев получил звание Героя ДНР
    В России решили определить единое время запрета на шум дома
    Автомобильный союз призвал ограничить комиссии дилеров за оформление кредита

    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация полностью изменит облик российского танка будущего

    Ход СВО заставил говорить о том, что танки, в принципе, устарели как вид боевой техники. И действительно, ведущую роль на поле боя сегодня явно играют другие виды вооружений. Точка зрения о бесполезности танков пока считается маргинальной, но справедливости ради – чтобы для танков осталось место на поле боя, танкам действительно придется измениться. Как они в итоге должны будут выглядеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия применила беспощадный метод борьбы с русскими детскими праздниками

    Депутаты Сейма Латвии поддержали законопроект, согласно которому здание Дома Москвы в Риге перейдет в собственность этой страны. Учреждение назвали «угрожающим безопасности Латвии». До сих пор государства ЕС не решались перейти к прямому отъему недвижимого имущества Российской Федерации. А обосновывает Латвия это беззаконие детскими праздниками, проходящими в этом здании. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары гадят России по-старому

      Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............