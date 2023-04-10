КС обязал Мосгордуму изменить КоАП Москвы из-за дела о нарушении тишины

Мосгордума обязана по решению Конституционного суда России внести в столичный КоАП изменения, чтобы на нарушителей общественного порядка начали составлять административные протоколы, чего не было уже более восьми лет, говорится в постановлении суда.

Дело о проверке конституционности норм федерального закона «О прокуратуре России», а также о нескольких положений КоАП РФ и одного из пунктов закона Москвы о КоАП рассматривалось по жалобе москвича Павла Лакина, передает РИА «Новости».

В ноябре 2020 года Лакин сообщил в правоохранительные органы о соседях, которые мешали ему громкой музыкой, нецензурной бранью и криками. Ему отказали в возбуждении дела о хулиганстве, но указали на признаки административного правонарушения, предусмотренного КоАП Москвы. В полиции пояснили, что составление протокола о таком нарушении не входит в их полномочия.

Лакин обратился в прокуратуру, которая опять направила жалобу в МВД. Там подтвердили обоснованность доводов жителя города, но указали на принятое решение об отказе в возбуждении дела. Лакин не смог оспорить эту позицию в суде.

Судьи указали, что прокуратура может завести дело о любом административном правонарушении при надзоре за соблюдением Конституции России и исполнением законов, но такой надзор не проводится в отношении физлиц.

КС пояснил, что обращение гражданина об административном правонарушении, не относящееся к правонарушениям, дела по которым уполномочен возбуждать прокурор, подлежит рассмотрению не на основании КоАП, а на основании закона «О прокуратуре». Это может стать основанием для осуществления надзора и возбуждении административного дела.

Это регулирование предоставляет прокурору право возбуждать дело об административном правонарушении, не возлагая соответствующей обязанности, и не может рассматриваться как нарушение прав направителя обращения, поскольку правовое регулирование не исключает иные способы защиты своих прав от противоправных действий, добавили в КС.

Согласно оценке КС, «полная подмена» прокурором органов и должностных лиц, которые должны возбуждать соответствующие административные дела, «не согласовывалась бы с целями и задачами прокурорского надзора и с координирующей ролью прокуратуры». По этой причине оспариваемые нормы закона «О прокуратуре» и соответствующие положения КоАП не противоречат конституции.

В 2014 году в КоАП внесли положение, по которому протоколы о КоАП, предусмотренных законами субъектов и посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, составляются полицией по соглашению с региональными властями. Это потребовало изменений в законы субъектов Федерации.

Поправки в КоАП Москвы появились лишь в 2022 году и должны действовать со дня вступления в силу соглашения между правительством города и МВД, но соглашение не заключено до сих пор. В столице больше восьми лет нет возможности возбуждения административных дел о нарушении тишины и покоя.