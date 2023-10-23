  • Новость часаЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спецоперация полностью изменит облик российского танка будущего
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    Умер российский блогер Дядя Слава
    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
    В Одессе прогремели взрывы
    Израиль пригрозил ударом по Ирану
    В Британии допустили развал ЕС из-за Украины
    У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по Приднестровью
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Майнинг в России пора легализовать

    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    2 комментария
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    3 комментария
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    97 комментариев
    23 октября 2023, 09:16

    В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели

    Советник главы ДНР Гагин заявил о многотысячных потерях ВСУ за две-три недели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия Украины за последние две-три недели понесла многотысячные потери, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, в течение двух-трех недель противник потерял достаточно большое количество личного состава – эта цифра измеряется тысячами, а если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни единиц, передает РИА «Новости».

    По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева «начинают иссякать».

    Гагин добавил, что без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае.

    «И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице (президента США Джо) Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну», – отметил он.

    Ранее Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным.

    22 октября 2023, 23:59
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков

    Fighterbomber: Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков огромным тортом с сильнодействующим ядом

    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    По его данным, в субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, сообщает Life.

    В материале сообщается, в результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области. Курьера, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете. Задержанный признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, торт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. В материале отмечается, что торт никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, 3 октября Следственный комитет заочно предъявил обвинение начальнику главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову в совершении террористических актов на территории России.

    Коментарии (45)
    22 октября 2023, 15:02
    Средства ПВО сбили за сутки три МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской и Харьковской областях, а еще один Су-25 северо-западнее Донецка, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган», а также уничтожили 30 украинских беспилотников в районах Лозового, Горняка ДНР, Кузьмино ЛНР, Очеретоватого, Новофедоровки, Копани, Жовтневого Запорожской области, Саги и Рыбальче Херсонской области.

    В Минобороны добавили, что на Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области.

    Как указали в пресс-службе, общие потери Украины за прошлые сутки составили до 60 военных, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, также ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

    В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в районах Приднепровского, Тягинки и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр. Отмечается, что российская армия уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.

    Кроме того, по данным Минобороны, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области ВС России поразили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.

    В ведомстве отметили, что на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области российские военнослужащие поразили авиационные средства поражения воздушных сил Украины, а в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили на Донецком направлении более 550 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Коментарии (32)
    22 октября 2023, 22:56
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох

    Farda: Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, говорится в публикации иранского издания Farda.

    Издание, ссылаясь на «одного из американских чиновников», сообщает, что ракеты были тайно отправлены в распоряжение Украины с целью «застать врасплох Россию», но «США косвенно признают, что целей своих они не достигли», передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в Британии констатировали, что ракеты ATACMS оказались неэффективны в зоне СВО. При этом в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для мирного населения.

    Коментарии (5)
    22 октября 2023, 14:48
    На Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 550 военных
    На Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 550 военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные Силы России за минувшие сутки поразили на Донецком направлении более 550 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б», сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении российские военные отразили две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой украинских бригад в районах Богдановки и Клещеевки ДНР.

    Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВС России поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Сладкого, Угледара, Новодонецкого ДНР и Малиновки Запорожской области.

    В Минобороны уточнили, что потери Украины составили до 105 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и установка РСЗО «Град», также российская армия уничтожила склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны в районах Воскресенки и Карла-Маркса ДНР.

    Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военнослужащие отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии ЛНР.

    В пресс-службе подчеркнули, что ВС РФ поразили до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля и уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Огурцово Харьковской области и станцию радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.

    Минобороны сообщило, что на Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ у села Червоная Диброва ЛНР, также ВС РФ поразили 15-й полк нацгвардии в районах Ямполовки, Торского, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества. В ведомстве отметили, что российская армия уничтожила более 30 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли удар противотанковым ракетным комплексом по пехотинцам ВСУ в районе Клещеевки.

    Коментарии (0)
    23 октября 2023, 03:59
    В США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом

    Профессор Аткинс: Запад совершает большую ошибку, продолжая помогать Украине, им не выиграть войну, они уже ее проиграли

    Tекст: Антон Никитин

    Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, им не выиграть эту войну, они уже ее проиграли, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works, что Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине. Он пояснил, что говорит не только про президент США Джо Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее.

    При этом профессор выразил уверенность, что продолжение украинского конфликта приведет лишь к новым смертям. «Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование – это просто чудовищно и аморально», – заявил Аткинс.

    Накануне в США обратили внимание, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю. В минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и признать территориальные потери.

    Коментарии (6)
    23 октября 2023, 02:59
    В Одессе прогремели взрывы

    «Думская»: В Одессе произошли взрывы

    Tекст: Антон Никитин

    В Одессе прогремели взрывы, сообщило местное издание «Думская».

    В публикации говорится, что в Одессе слышны взрывы, работает ПВО, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.

    В минувшую пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности Вооруженных сил России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.

    Коментарии (3)
    22 октября 2023, 10:52
    ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться у железнодорожного моста под Херсоном

    Под Херсоном пресечена попытка ВСУ высадиться у железнодорожного моста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться у железнодорожного моста под Херсоном, уничтожены 20 украинских солдат, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, пресечена попытка высадки противника в районе малого железнодорожного моста, ВС России уничтожили четыре лодки и 20 боевиков ВСУ.

    Ранее представитель оперативных служб Херсонской области сообщил о неудачной попытке вооруженных сил Украины высадиться у Антоновского моста.

    Коментарии (1157)
    23 октября 2023, 08:40
    Стало известно об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS

    Советник Пушилина: У ПВО России есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У российской системы ПВО уже есть опыт взаимодействия с поставленными Киеву ракетами ATACMS, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, у наших ПВО появился опыт взаимодействия с ракетами ATACMS, передает РИА «Новости». Гагин назвал атаки ВСУ этими ракетами опытом, из которого нужно извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей.

    Он напомнил, что у российской противовоздушной обороны уже есть опыт работы и с такими ракетами как Storm Shadow и HIMARS.

    Гагин добавил, что ВС России смогут противостоять любой угрозе, потому что «наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает».

    В пример он привел перехваты украинских ракет и беспилотников, регулярно пытающихся атаковать территорию Крыма.

    Ранее Гагин заявил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

    Коментарии (3)
    23 октября 2023, 07:53
    В Британии допустили развал ЕС из-за огромных выплат на восстановление Украины

    New Statesman: Единство Евросоюза даст трещину из-за необходимости платить огромные суммы за восстановление Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Единство Евросоюза даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

    Обозреватель признал, что санкции нанесли Евросоюзу больше урона, чем России. По его словам, западные лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров, передает РИА «Новости».

    Журналист подкрепил свое заявление прогнозом Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.

    Автор публикации пришел к выводу, что война на Украине привела к напряжению сил Евросоюза до предела. Крое того, Мюнхау констатировал, что у европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта.

    Обозреватель также заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты.

    «Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», – заключил автор публикации.

    Ранее в США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом.

    Коментарии (3)
    22 октября 2023, 13:21
    Минобороны сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ близ Клещеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удар противотанковым ракетным комплексом по пехотинцам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки, заявили в Минобороны России.

    По сообщению военного ведомства, расчет противотанкового ракетного комплекса Южной группировки войск уничтожил пехоту 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки, передает «Интерфакс».

    В Минобороны отметили, что военнослужащие группировки «Юг» также уничтожили украинский пикап на Соледаро-Артемовском направлении.

    Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении отражена украинская атака в районе Курдюмовки, «уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка».

    Коментарии (0)
    22 октября 2023, 15:51
    Сальдо: Украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская администрация закрыла две из трех больниц Херсона, персонал переведен в медицинские комиссии военкоматов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, в Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трех районных больниц – ХБК и водников, врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов, передает ТАСС.

    Ранее в Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов начали ставить на воинский учет.

    Коментарии (3)
    23 октября 2023, 08:26
    В Минобороны рассказали о новых программах для «Солнцепеков»

    МО: Экипажи «Солнцепеков» применяют новые системы привязки к местности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ используют новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы, сообщили в Минобороны.

    По сообщению Минобороны, контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт, передает РИА «Новости». Там добавили, что стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности.

    Уточняется, что на Запорожском направлении в районе Вербового подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку десантным подразделениям во время активной обороны.

    Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко рассказал, что самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек».

    Коментарии (2)
    23 октября 2023, 04:59
    В ДНР допустили возможность атаки России со стороны Украины ракетами ATACMS

    Советник главы ДНР Гагин: Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву ракеты ATACMS для ударов по России

    Tекст: Антон Никитин

    Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам эксперта, режим Зеленского – это как обезьяна с гранатой. Гагин допустил, что ВСУ, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории России, до которых смогут дотянуться, передает РИА «Новости».

    Советник главы ДНР Дениса Пушилина призвал принимать эту возможность во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которых могут достичь эти ракеты. Он выразил уверенность, что Министерство обороны справится с такой задачей.

    Эксперт отметил, что Украине поставили небольшую партию ракет ATACMS. При этом он выразил уверенность, что Киев постарается использовать эти ракеты «по полной».

    Гагин также выразил мнение, что новые поставки таких ракет, если они вообще возможны, состоятся нескоро. «Разумеется, это принесет новые угрозы по нашим объектам, в том числе и на большей глубине нашего тыла», – считает советник главы ДНР.

    При этом он подчеркнул, что у России есть чем ответить на подобные вызовы. «Я так думаю, мы начнем отвечать другими видами вооружения – ответ будет зеркальным», – сказал Гагин.

    Напомним, в минувший вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для населения.

    Коментарии (0)
    23 октября 2023, 07:05
    ВСУ потеряли на южно-донецком направлении более 200 военнослужащих и танк

    Минобороны: Вооруженные силы Украины потеряли на южно-донецком направлении более 200 военнослужащих и танк

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска поразили места скопления живой силы противника на южнодонецком направлении, потери украинских войск составили более 200 военнослужащих и танк, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Российский офицер сообщил, что потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра Восточной группировки российских войск уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили позиции подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.

    Представитель Минобороны также добавил, что на южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского.

    Кроме того, ударный беспилотник уничтожил автомобиль с живой силой противника, а при контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и семь минометных расчетов, заключил Чехов.

    Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении.

    Коментарии (2)
    23 октября 2023, 05:59
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

    Минобороны: Российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра Западной группировки ВС России Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил, что в ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск «Запад», используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки, передает ТАСС.

    Кроме того, Зыбинский сообщил, что уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.

    Он также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки. Общие потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля.

    В минувшую субботу генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял об активном наступлении ВС России на Купянском направлении.

    Коментарии (0)
    Главное
    Стало известно об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS
    Премьер Японии сформулировал позицию по мирному договору с Россией
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох
    В Германии указали на неэффективность применения танков Abrams на Украине
    Телеведущий Соловьев получил звание Героя ДНР
    В России решили определить единое время запрета на шум дома
    Автомобильный союз призвал ограничить комиссии дилеров за оформление кредита

    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация полностью изменит облик российского танка будущего

    Ход СВО заставил говорить о том, что танки, в принципе, устарели как вид боевой техники. И действительно, ведущую роль на поле боя сегодня явно играют другие виды вооружений. Точка зрения о бесполезности танков пока считается маргинальной, но справедливости ради – чтобы для танков осталось место на поле боя, танкам действительно придется измениться. Как они в итоге должны будут выглядеть? Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия применила беспощадный метод борьбы с русскими детскими праздниками

    Депутаты Сейма Латвии поддержали законопроект, согласно которому здание Дома Москвы в Риге перейдет в собственность этой страны. Учреждение назвали «угрожающим безопасности Латвии». До сих пор государства ЕС не решались перейти к прямому отъему недвижимого имущества Российской Федерации. А обосновывает Латвия это беззаконие детскими праздниками, проходящими в этом здании. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары гадят России по-старому

      Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............