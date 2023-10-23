В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели

Советник главы ДНР Гагин заявил о многотысячных потерях ВСУ за две-три недели

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в течение двух-трех недель противник потерял достаточно большое количество личного состава – эта цифра измеряется тысячами, а если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни единиц, передает РИА «Новости».

По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева «начинают иссякать».

Гагин добавил, что без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае.

«И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице (президента США Джо) Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну», – отметил он.

Ранее Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным.