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В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели
Советник главы ДНР Гагин заявил о многотысячных потерях ВСУ за две-три недели
Армия Украины за последние две-три недели понесла многотысячные потери, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, в течение двух-трех недель противник потерял достаточно большое количество личного состава – эта цифра измеряется тысячами, а если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни единиц, передает РИА «Новости».
По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева «начинают иссякать».
Гагин добавил, что без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае.
«И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице (президента США Джо) Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну», – отметил он.
Ранее Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным.