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Авиация коалиции США за сутки десять раз нарушила воздушное пространство Сирии
Минобороны: Авиация коалиции во главе с США десять раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии
Авиация международной коалиции во главе с США за сутки десять раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике контр-адмирал Вадим Кулить.
Офицер сообщил, что за сутки зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции» в районе Эт-Танф, передает ТАСС.
Контр-адмирал также добавил, что за сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.
Кулить подчеркнул, что подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
Ранее в воскресенье Израиль нанес ракетные удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо. В Госдуме предупредили, что если Израиль не перестанет наносить удары по Сирии и другим государствам, то может начаться создание военного блока арабских государств.