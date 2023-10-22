Спецслужбы Китая выявили случай шпионажа в пользу США на оборонном предприятии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, шпионажем занимался гражданин по фамилии Хоу, прежде проходивший стажировку в США, передает ТАСС. Против него заведено дело, которое передано на рассмотрение народного суда средней ступени города Чэнду (административный центр Сычуани).

Власти отметили, что будут жестко пресекать любые действия, представляющие угрозу для государственной безопасности Китая.

Ранее конгрессмены Грег Мерфи, Джим Бэнкс и Ральф Абрахам разработали законопроект, который должен усилить безопасность Соединенных Штатов на фоне «шпионажа» со стороны Китая.