«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Адмирал США заявил о необходимости НАТО готовиться к конфликту в Арктике
Bloomberg: Адмирал США заявил, что НАТО должна готовиться к конфликту в Арктике
Председатель военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) американский адмирал Роб Бауэр заявил, что альянсу необходимо готовиться к конфликту в Арктике с учетом возможностей, которыми обладает Россия в регионе, его мнение приводит агентство Bloomberg.
По его словам, НАТО должна быть готова к конфликту в регионе с учетом возможностей России действовать в Арктике, передает РИА «Новости».
Как отметил американский адмирал, Россия вкладывает значительные ресурсы в авиабазы и другую инфраструктуру в Арктике.
Кроме того, Бауэр заявил, что НАТО обеспокоена судоходством Китая по Северному морскому пути и вероятностью, что его коммерческие и научные интересы могут стать предвестниками военного присутствия в регионе.
По словам Бауэра, НАТО не считает, что Арктика превратится в горячую точку мгновенно.
Ранее посол МИД по особым поручениям Николай Корчунов выразил сожаление по поводу того, что в Арктическом регионе повышается конфликтность.