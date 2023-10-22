Адмирал США заявил о необходимости НАТО готовиться к конфликту в Арктике

Bloomberg: Адмирал США заявил, что НАТО должна готовиться к конфликту в Арктике

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, НАТО должна быть готова к конфликту в регионе с учетом возможностей России действовать в Арктике, передает РИА «Новости».

Как отметил американский адмирал, Россия вкладывает значительные ресурсы в авиабазы и другую инфраструктуру в Арктике.

Кроме того, Бауэр заявил, что НАТО обеспокоена судоходством Китая по Северному морскому пути и вероятностью, что его коммерческие и научные интересы могут стать предвестниками военного присутствия в регионе.

По словам Бауэра, НАТО не считает, что Арктика превратится в горячую точку мгновенно.

Ранее посол МИД по особым поручениям Николай Корчунов выразил сожаление по поводу того, что в Арктическом регионе повышается конфликтность.