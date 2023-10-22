«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Австралии
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали после полуночи в воскресенье на юго-востоке Австралии в штате Виктория, в результате которого повреждены некоторые дома и постройки, сообщили СМИ.
Как пишет 9News, подземные толчки ощущались на обширной территории от столицы штата Мельбурна вплоть до острова Тасмания, передает РИА «Новости».
По данным телеканала, землетрясение разбудило тысячи людей, в магазинах товары попадали с полок на пол, а также повреждены дома и постройки, на некоторых из них осыпалась черепица.
Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло на западе Афганистана.