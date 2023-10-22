Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.62 комментария
Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС
The Times of Israel: Израиль создал центр для проведения операций по ликвидации командиров ХАМАС
Служба общей безопасности Израиля и израильская разведка «Моссад» создали центр специальных операций для планирования операций по убийству бойцов и командиров палестинского исламского движения ХАМАС, сообщили местные СМИ.
Как пишет The Times of Israel, центр будет заниматься выявлением и планированием операций против тех представителей ХАМАС, которые принимали непосредственное участие в атаке на территорию Израиля, передает «Коммерсант».
По данным издания, новый командный центр уже начал работу. Отмечается, что работа активизируется после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа. В рамках работы центра израильские спецслужбы планируют найти данные о местонахождении «сотен» представителей ХАМАС.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала члена элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нухба».