Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС

The Times of Israel: Израиль создал центр для проведения операций по ликвидации командиров ХАМАС

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет The Times of Israel, центр будет заниматься выявлением и планированием операций против тех представителей ХАМАС, которые принимали непосредственное участие в атаке на территорию Израиля, передает «Коммерсант».

По данным издания, новый командный центр уже начал работу. Отмечается, что работа активизируется после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа. В рамках работы центра израильские спецслужбы планируют найти данные о местонахождении «сотен» представителей ХАМАС.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала члена элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нухба».