Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.7 комментариев
Армия обороны Израиля ликвидировала члена элитного подразделения ХАМАС «Нухба»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала члена элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нухба».
Как сообщила пресс-служба, вчера военные ЦАХАЛ в районе забора безопасности между Израилем и сектором Газа ликвидировали бойца «Нухбы» и еще нескольких террористов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что израильские истребители также нанесли удары по десяткам тоннелей, командных центров и мечетей, которые использовались в качестве командных пунктов ХАМАС в секторе Газа.
Ранее в воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине.