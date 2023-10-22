Армия обороны Израиля ликвидировала члена элитного подразделения ХАМАС «Нухба»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщила пресс-служба, вчера военные ЦАХАЛ в районе забора безопасности между Израилем и сектором Газа ликвидировали бойца «Нухбы» и еще нескольких террористов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что израильские истребители также нанесли удары по десяткам тоннелей, командных центров и мечетей, которые использовались в качестве командных пунктов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине.