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Мишустин утвердил создание нацпарка «Воттоваара» в Карелии
Кабмин России утвердил постановление о создании нацпарка «Воттоваара» в Карелии
Особо охраняемую природную территорию федерального значения – национальный парк «Воттоваара» создадут в Республике Карелия, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.
По сообщению пресс-службы кабмина, в Республике Карелия появится особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк «Воттоваара», постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Новый национальный парк будет включать в себя горы Варгуно, Пиро, Ахви, озеро Пизанец и гору Воттоваара, общая площадь этих территорий, которые располагаются в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тыс. га.
Работа ведется в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», входящего в национальный проект «Экология», пояснили в правительстве.
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