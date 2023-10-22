  • Новость часаАэропорты Алеппо и Дамаска вышли из строя после удара Израиля
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французы нашли «русских» в «объединении преступников-террористов»
    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского
    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    Сбитую над Донецком ракету HIMARS решили отправить в Москву
    Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо
    В США признали опасность ракет ATACMS для мирного населения
    В Госдуме отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией
    Мнения
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    43 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    23 комментария
    22 октября 2023, 11:10

    Мишустин утвердил создание нацпарка «Воттоваара» в Карелии

    Кабмин России утвердил постановление о создании нацпарка «Воттоваара» в Карелии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Особо охраняемую природную территорию федерального значения – национальный парк «Воттоваара» создадут в Республике Карелия, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

    По сообщению пресс-службы кабмина, в Республике Карелия появится особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк «Воттоваара», постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

    Новый национальный парк будет включать в себя горы Варгуно, Пиро, Ахви, озеро Пизанец и гору Воттоваара, общая площадь этих территорий, которые располагаются в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тыс. га.

    Работа ведется в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», входящего в национальный проект «Экология», пояснили в правительстве.

    Ранее в России началась работа по обновлению пеших туристических маршрутов.

    21 октября 2023, 12:34
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Журналист Владимир Соловьев принес извинения МИД России и его официальному представителю Марии Захаровой за слова своего сотрудника Евгения Сатановского.

    За оскорбительное высказывание в адрес дипломата журналист был уволен, сообщил Соловьев в своем Telegram-канале.

    «Я хотел бы принести свои извинения МИД РФ и чрезвычайным уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание, допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», – заявил тележурналист.

    Ранее политолог Евгений Сатановский оскорбил Марию Захарову и выдвинул в отношении нее и Михаила Богданова обвинения из-за палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (142)
    21 октября 2023, 15:56
    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области

    Генерал ВСУ Кривонос рассказал, как ВС России продолжают наступать на Купянском направлении

    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Военный указал, что на Купянском направлении российские военные активно наступают, определенные моменты привели их к успеху, передает РИА «Новости».

    Генерал в отставке отметил, что в данный момент на основных направлениях идут серьезные бои.

    Также Кривонос предупредил, что ВС России обладают огромной силой, а также у российской армии достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что рост эффективности российской ПВО в ходе спецоперации может быть связан с успешной работой разведки по дезинформации ВСУ.

    Коментарии (28)
    21 октября 2023, 18:35
    Байден заявил о необходимости нового миропорядка

    Джо Байден считает, что человечеству нужен новый миропорядок, который построят США

    Байден заявил о необходимости нового миропорядка
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости. У США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, заявил американский президент Джо Байден на предвыборном мероприятии.

    Байден также заявил, что объединение человечества на новых условиях «расширит перспективы мира, а не уменьшит их». По его словам, у США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, передает РИА «Новости».

    «Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», – заявил Байден.

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Запад любыми средствами пытается сохранить мировое господство.

    Коментарии (56)
    21 октября 2023, 14:56
    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра

    Сальдо заявил, что разведчики ВС России провели рейд на правый берег Днепра и ликвидировали пункт ВСУ

    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра и ликвидировали пункт украинских военных, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВС России уничтожили вражеский наблюдательный пункт, ликвидирован личный состав противника, уничтожено оружие, также приведены в негодность средства наблюдения и связи.

    Сальдо добавил, что бойцы шли налегке и с собой в качестве трофеев взяли флаг одной из частей украинских вооруженных формирований и документы.

    Ранее Сальдо сообщил, что украинские военные не преуспели в закреплении на левом берегу Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (27)
    21 октября 2023, 14:10
    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО из-за принятых Россией мер

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО
    @ sill-www.army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство переданных ВСУ американских ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, пишет Spectator.

    В публикации отмечается, что Россия показала, что готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, в том числе к ATACMS. Авторы материала считают, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет Украине не повлияет на ход конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.

    Кроме того, как пишут журналисты, ВСУ не выполнили свою задачу, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными, чем предполагалось.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

    Коментарии (52)
    21 октября 2023, 15:24
    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров

    Турецкое издание dikGAZETE назвало основное условие для мирных переговоров России и Украины

    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский, который постепенно теряет поддержку Запада, стремится привлечь к себе внимание и никогда не пойдет на переговоры с Россией, пишет dikGAZETE.

    По данным издания, на ранних этапах российской спецоперации Зеленский пытался получить всестороннюю поддержку со стороны западных партнеров и защищал свое кресло законами о чрезвычайном положении, однако спустя какое-то время он перестал удостаиваться их внимания, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что Зеленский всем союзникам уже надоел «вечными просьбами». Более того, по данным издания, президент Украины переходит границы из опасений, что Запад переключит внимание на Израиль.

    «Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь при таких больных идеях президента Украины?» – подчеркивает автор.

    В статье отмечается, что при нынешнем руководстве Киева мир невозможен. Возможность переговоров настанет в тот момент, когда украинцы восстанут против Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что изменится в ходе СВО после того, как пентагон тайно передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал Зеленский.

    Коментарии (16)
    21 октября 2023, 11:58
    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию

    Захарова прокомментировала решение властей Литвы запретить экспорт игл в Россию

    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Если Литва примет решение о запрете экспорта игл и спиц в Россию, то может выложить ими на своей автостраде надпись «На зло России», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что неизвестно, куда они это денут.

    «Пусть выложат кнопками, гвоздями, спицами и иглами на своей автостраде надпись «На зло России», – отметила Захарова.

    Ранее в рекомендациях по «разрушению российских промышленных мощностей» Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл и спиц.

    Напомним, EUObserver сообщает, что в 12-й пакет санкций будут включены российские алмазы. Литва и Польша предлагают ввести ограничения на российские IT-услуги, сжиженный природный газ, уран и сталь, а также внести в санкционные списки госкорпорацию «Росатом».

    Коментарии (35)
    21 октября 2023, 22:27
    В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

    Депутат Хинштейн сообщил о задержании угрожавших губернатору Самарской области Азарову мигрантов

    Tекст: Антон Никитин

    Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию Азарову мигрантов.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что задержаны два родных брата – уроженцы Таджикистана, которые живут в Самаре без родителей. По имеющимся у него данным, мать задержанных находится в Москве, а отец – на родине. Парламентарий подчеркнул, что братья на протяжении длительного времени терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки. Глава комитета Госдумы по информполитике отметил, что старший из братьев арестован, а младший – помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России.

    С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них являются несовершеннолетними. После этого в соцсетях появились видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучат угрозы в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в связи с чем СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти, передает РИА «Новости».

    Сам Азаров поручил провести в Самарской области масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры – вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.

    Напомним, в четверг глава СК Александр Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО. Кроме того, в начале октября в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранцам работать в школах, такси и медицинских учреждениях.

    Коментарии (29)
    21 октября 2023, 16:29
    В Госдуме высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для России

    Депутат Нилов: Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов лишь на бумаге

    В Госдуме высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для России
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге, заявил депутат Госдумы Олег Нилов.

    Депутат отметил, что реализации «этой бредовой идеи» Латвии придется объявить войну России.

    «Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», – заявил Нилов, передает РИА «Новости».

    Между тем, сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложил латвийскому руководству учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по «перекрытию» Балтийского моря. Сенатор счел забавным слышать такое предложение, от страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров.

    Политик заявил, что если Латвия рассчитывает на помощь ВМС США, то тут важно «не перепутать Финский залив с Персидским».

    Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела, и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

    Коментарии (13)
    21 октября 2023, 18:12
    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

    Джо Байден: ХАМАС атаковал, потому что Саудовская Аравия была готова признать Израиль

    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
    @ Jonathan Ernst/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.

    Байден заявил, что признание Саудовской Аравией Израиля объединило бы Ближний Восток. По его словам, в ХАМАС знали, что он собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые «не являются его».

    «Я бы не назвал их величайшей демократией в мире», – приводит слова Байдена Белый дом, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне из-за политики Байдена

    Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (14)
    21 октября 2023, 17:55
    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы

    «Страна.ua»: В Одессе задержан пьяный мужчина, разорвавший прилюдно украинский фланг

    СМИ: Прохожий прилюдно порвал украинский флаг в центре Одессы
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина прилюдно разорвал украинский флаг в центре Одессы, который висел на фасаде дома, его задержали, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua»,  уроженец Днепропетровской области весь день употреблял спиртное и гулял по Одессе, в какой-то момент он подошел к зданию, где висел украинский флаг и пытался его снять: начал его дергать и тянуть, пока не разорвал, передает «Газета.Ru».

    Нарушителя задержали полицейские, которых вызвали прохожие. По словам полицейских, молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Ему грозит штраф, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

    Ранее участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

    Коментарии (16)
    21 октября 2023, 21:08
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией

    Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США, заявил в интервью газете Berliner Zeitung бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

    Немецкий политик считает, что только американцы могут регулировать войну в отношении Украины. Он рассказал, что во время переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с нынешним министром обороны Украины Рустемом Умеровым украинцам пришлось все согласовывать с американцами, передает РИА «Новости».

    Шредер также заявил, что получил просьбу от Киева быть посредником между Москвой и Киевом. По его словам, стоял вопрос, сможет ли он передать послание президенту России Владимиру Путину.

    В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель «5+1», отметил экс-канцлер ФРГ.

    «Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе», – добавил Шредер, передает ТАСС.

    Он отметил, что не ожидал от переговоров в Стамбуле каких-то результатов, потому что все остальное решалось в Вашингтоне, который не хотел, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился.

    «Это было фатально. Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать», – считает бывший канцлер.

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России.

    Коментарии (9)
    21 октября 2023, 23:54
    Бастрыкин потребовал доклад по делу об ограблении ребенка в Самаре мигрантами

    СК: Глава КС Бастрыкин потребовал доклад по делу об ограблении ребенка в Самаре подростками-мигрантами

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу об ограблении ребенка в Самаре подростками-мигрантами, сообщило ведомство.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

    В СК уточнили, что, по сообщению в соцсетях, группа подростков из стран ближнего зарубежья совершила грабеж, а также преследовала детей, выкрикивая вслед угрозы. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса («Грабеж»)

    Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании мигрантов, угрожавших губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

    Коментарии (29)
    21 октября 2023, 23:15
    В Донецке обнаружена почти целая ракета американской РСЗО HIMARS

    На территории Донецка упала почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS

    Tекст: Антон Никитин

    Почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.

    Как отмечается, по итогам предварительного осмотра специалистами можно утверждать, что значительная часть ракеты успешно сохранилась, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны заявили об успешном перехвате в зоне спецоперации ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Днем ранее российская ПВО перехватила 35 снарядов РСЗО HIMARS.

    Коментарии (0)
    22 октября 2023, 00:49
    Россиянка Дудакова победила американку после выхода на бой UFC под песню «Я русский»

    Россиянка Дудакова победила американку Ю Фрей на турнире UFC в Абу-Даби после выхода на бой под песню Шамана «Я русский»

    Tекст: Антон Никитин

    Россиянка Виктория Дудакова вышла на бой против американки Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби под композицию «Я русский» российского исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) и победила соперницу единогласным решением судей.

    Россиянка Виктория Дудакова нанесла поражение американке Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Поединок предварительного карда продлился все три раунда и завершился триумфом отечественной спортсменки единогласным решением судей, передает РИА «Новости».

    После боя россиянка призналась, что на победу ее мотивировала песня российского исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) «Я русский».

    «Сюда приехало много русскоязычных людей. Во время последней подготовки я постоянно слушала эту песню. Мне кажется, она меня мотивировала. Хотелось создать небольшой праздник для русскоязычной аудитории, потому что, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, русские люди немного соскучились по здоровому патриотизму. Если бы привезли российский флаг, я бы вышла с ним. У нас многонациональная команда. Мой тренер из Дагестана, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все выходили под песню «Я русский» и кайфовали от этой музыки», – приводит слова Дудаковой после боя Sport24.

    В активе Дудаковой восемь побед в семи профессиональных схватках. На счету представительницы США десять поражений и 11 успешных поединков.

    Напомним, в июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин хорошо воспринимает творчество, посвященное СВО, в том числе песни певца Шамана (Shaman, настоящее имя – Ярослав Дронов).

    Коментарии (8)
    Главное
    Задержаны угрожавшие самарскому губернатору мигранты
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
    Израиль эвакуировал 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
    В Британии призвали Украину готовиться к тяжелой зиме
    Названо число принятых в гражданство России человек в 2023 году
    В США жестоко убили женщину-раввина
    Россиянка Дудакова победила американку после выхода на бой UFC под песню «Я русский»

    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударную авиацию Украины выманили на дистанцию смерти

    За неделю Украина потеряла 14 единиц авиатехники. Среди них – истребители, штурмовики и вертолеты. По мнению экспертов, потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО. В чем могла заключаться суть этой операции и как она была реализована? Подробности

    Перейти в раздел

    Французы нашли «русских» в «объединении преступников-террористов»

    Франция готовится «изгнать из страны» свыше десятка граждан России, и это вовсе не те, кто попал в какие-либо санкционные списки. Речь идет о сторонниках радикального исламизма, выходцах с Северного Кавказа. Кто эти люди и какое отношение они имеют к диким преступлениям в регионах Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем, передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............