В России началась работа по обновлению пеших туристических маршрутов

В 13 пилотных российских регионах все лето планируется работать над обновлением туристических троп по программе «Больше, чем путешествие» для повышения их доступности, популяризации пешего туризма, сообщили в Росмолодежи.

«Путешествия по своей родной стране, по своему региону – это один из ключевых инструментов в работе по взращиванию любви к Родине. Я побывала во многих уголках нашей страны, но самое запоминающееся путешествие связано с моим детством, когда я со сверстниками пошла в свой первый туристический поход с палатками», – приводятся слова главы Росмолодежи Ксении Разуваевой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В организации рассчитывают, что каждый следующий год количество молодых россиян, которые отправятся изучать страну по пешеходным маршрутам, будет увеличиваться. Для этого будут приложены все усилия, путешествия должны стать не только безопасными и интересными, но и полезными для развития детей и молодежи, сказала она.

Первыми в пеший маршрут отправились жители Калининградской области. 1 мая свыше 100 представителей туристических организаций и активисты общественных объединений проехали на велосипедах более 50 км по маршруту поселок Железнодорожный – поселок Мальцево – город Озерск во главе с губернатором региона Антоном Алихановым.

Первопроходцы передвигались по первому промаркированному в стране веломаршруту, который проходит по дорогам общего пользования с неинтенсивным автомобильным движением. Идея путешествия заключалась в том, чтобы детальнее проработать подобные маршруты и установить на них специальный знаки для велосипедистов. Они помогут путешественникам ориентироваться на местности и познакомиться с ближайшими достопримечательностями. Сеть таких маршрутов планируется распространить на всю область.

«Калининградская область – регион с красивой природой, интересной историей, богатый достопримечательностями. У нас развиваются разные направления туризма, в том числе активный, познавательный, образовательный, которые особенно привлекают молодежь. В области есть возможности для пешего отдыха, велосипедных прогулок. Такие активности не только позволяют получить новые впечатления, но и способствуют росту интереса к культуре и истории своей земли, а также развивают в ребятах такие важные качества, как целеустремленность и самостоятельность, выносливость и организованность. Все это помогает сформировать сильную личность, уважающую и ценящую свою Родину», – сказал Алиханов.

К самому западному региону страны также присоединятся республики Алтай, Калмыкия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Томская, Оренбургская, Новгородская, Нижегородская, Тамбовская, Липецкая, Владимирская области и Красноярский край. Там запланированы пешие экскурсии и прогулки, сплавы по рекам, велопробеги и восхождения, мастер-классы по спортивному туризму и ориентированию.