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    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    34 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    21 комментарий
    22 октября 2023, 05:51

    В Германии обратили внимание на особое внимание Байдена к фон дер Ляйен

    Welt: Глава ЕК фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Байдена на встрече в Белом доме

    Tекст: Антон Никитин

    Обозреватель немецкого издания Die Welt Стефани Больцен заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме.

    Обозреватель немецкого издания обратила внимание, что глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель побеседовал с американским лидером только в Овальном кабинете и не получил индивидуальной аудиенции, передает RT.

    Ранее дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и «неуправляемости».

    20 октября 2023, 09:46
    Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала вводящее в заблуждение заявление о размере помощи Украине

    Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с несоответствующим действительности утверждением, что Евросоюз якобы выделил Киеву свыше 50 млрд долларов инвестиций, в то время как программа помощи еще не утверждена Евросоветом.

    Заявление о том, что Евросоюз будет инвестировать в будущее Украины, фон дер Ляйен сделала во время выступления в Вашингтоне, куда она прибыла для участия в саммите ЕС – США. По ее словам, Европа намерена нарастить помощь Украине и призывает, чтобы поддержка США стала важной частью глобальных усилий.

    «ЕС уже лидирует на этом пути с более чем 50 млрд долларов инвестиций для Украины, которые она получит в ближайшие четыре года», – приводит ее слова ТАСС.

    В действительности программы бюджетной помощи Украине на четыре года не существует, поскольку страны ЕС отказались внести дополнительные взносы в бюджет ЕС на покрытие расходов. Ожидается, что данная проблема будет вновь обсуждаться на саммите ЕС 26-27 октября в Брюсселе, но эксперты скептически относятся к тому, что соглашение будет принято. Несмотря на то, что инициативу Еврокомиссии утвердил Европарламент, без решения Европейского совета она не может быть реализована

    Ранее газета Politico сообщила, что дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала.

    До этого произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

    Коментарии (27)
    21 октября 2023, 18:35
    Байден заявил о необходимости нового миропорядка

    Джо Байден считает, что человечеству нужен новый миропорядок, который построят США

    Байден заявил о необходимости нового миропорядка
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости. У США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, заявил американский президент Джо Байден на предвыборном мероприятии.

    Байден также заявил, что объединение человечества на новых условиях «расширит перспективы мира, а не уменьшит их». По его словам, у США есть возможность объединить мир так, как этого никогда не было раньше, передает РИА «Новости».

    «Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», – заявил Байден.

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Запад любыми средствами пытается сохранить мировое господство.

    Коментарии (48)
    20 октября 2023, 14:57
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС

    Речь Байдена про ХАМАС вызвала недовольство в Конгрессе среди республиканцев

    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмены-республиканцы назвали не достаточно сильной в отношении ХАМАС обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, а также сочли «позором» его предложение выделить деньги для палестинцев.

    Техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон написал в соцсети Х (бывший Twitter, ограничен в России), что Байдену верить нельзя.

    «Когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь – позор», – считает Джексон, передает РИА «Новости».

    Другие республиканцы из Сената Марша Блэкберн от Теннесси и Джеймс Вэнс от Огайо оказались тоже разочарованы речью Байдена. Вэнс сделал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием «одна из тем речи Байдена».

    «Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) взорвет ядерное устройство и убьет 50 млн американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?» – написано в твите.

    Блэкберн в свою очередь отметила недостаточную жесткость и слабость речи Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

    «В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку шести миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС», – написала в Х сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    Свое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть.

    Коментарии (14)
    21 октября 2023, 11:58
    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию

    Захарова прокомментировала решение властей Литвы запретить экспорт игл в Россию

    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Если Литва примет решение о запрете экспорта игл и спиц в Россию, то может выложить ими на своей автостраде надпись «На зло России», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что неизвестно, куда они это денут.

    «Пусть выложат кнопками, гвоздями, спицами и иглами на своей автостраде надпись «На зло России», – отметила Захарова.

    Ранее в рекомендациях по «разрушению российских промышленных мощностей» Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл и спиц.

    Напомним, EUObserver сообщает, что в 12-й пакет санкций будут включены российские алмазы. Литва и Польша предлагают ввести ограничения на российские IT-услуги, сжиженный природный газ, уран и сталь, а также внести в санкционные списки госкорпорацию «Росатом».

    Коментарии (35)
    21 октября 2023, 02:26
    США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

    США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

    Tекст: Антон Антонов

    В заявлении саммита США и Евросоюза в Вашингтоне по Украине ничего не говорится о «победе над Россией на поле боя», но содержится призыв не допустить коллапса украинской экономики.

    В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

    США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

    Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

    США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

    Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.

    Коментарии (9)
    20 октября 2023, 02:38
    Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через ЕС

    Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой перешел границу с ЕС и прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы России, сообщил, что незаконно перешел границу стран Евросоюза, чтобы попасть в Москву.

    Сыровой рассказал, что служил в Закарпатской области и собирал данные для российских спецслужб. Украину он покинул через границу с Венгрией, до которой дошел пешком. Местные полицейские предоставили ему визу на месяц. Сыровой отправился в Будапешт, затем полетел в Стамбул, а после – в Москву, передает РИА «Новости».

    Как заявил Сыровой, он осознавал имевшиеся угрозы, в частности, возможное задержание украинскими пограничниками, но у него «была цель» – «любым путем дойти и пересечь границу».

    «Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», – заявил он. Сыровой отметил, что его ищет СБУ, на Украине против него открыто служебное расследование.

    Напомним, Венгрия заявила, что отказывается поддерживать Киев в любых «аспектах международных отношений», пока Украина «не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», то есть в Закарпатье.

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 11:02
    В конгрессе США заявили о найденном для Байдена чеке на 200 тыс. долларов
    В конгрессе США заявили о найденном для Байдена чеке на 200 тыс. долларов
    @ Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Обнаружены доказательства получения президентом США Джо Байденом 200 тыс. долларов от брата Джеймса, которому платила медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока, сообщил надзорный комитет палаты представителей Соединенных Штатов.

    Как отметил глава комитета Джеймс Комер, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности банковские записи показали прямой платеж на сумму 200 тыс. долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека, передает РИА «Новости».

    Известно, что чек на погашение долга был выписан 1 марта 2018 года, в тот день, когда Джеймс Байден получил платеж от компании Americore.

    Сам глава США заверяет, что не знал о деловых связях родни за рубежом.

    В августе в Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег от «олигархов» из России, Казахстана и Украины.

    Коментарии (16)
    20 октября 2023, 20:19
    ХАМАС освободило американских заложниц

    ХАМАС освободило пленных американку и ее дочь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан Соединенных Штатов, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изэддина аль-Кассама» освободило двух американских граждан, мать и ее дочь, сообщило движение, передает ТАСС.

    Отмечается, что их освободили из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления главы Белого дома Джо Байдена и его «фашистской администрации» о жестокости палестинцев являются ложными и необоснованными.

    Ранее Байден заявлял, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    Коментарии (25)
    21 октября 2023, 18:12
    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

    Джо Байден: ХАМАС атаковал, потому что Саудовская Аравия была готова признать Израиль

    Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
    @ Jonathan Ernst/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией.

    Байден заявил, что признание Саудовской Аравией Израиля объединило бы Ближний Восток. По его словам, в ХАМАС знали, что он собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые «не являются его».

    «Я бы не назвал их величайшей демократией в мире», – приводит слова Байдена Белый дом, передает РИА «Новости».

    Ранее Дональд Трамп заявил о приближении США к третьей мировой войне из-за политики Байдена

    Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (14)
    21 октября 2023, 16:29
    В Госдуме высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для России

    Депутат Нилов: Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов лишь на бумаге

    В Госдуме высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для России
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге, заявил депутат Госдумы Олег Нилов.

    Депутат отметил, что реализации «этой бредовой идеи» Латвии придется объявить войну России.

    «Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», – заявил Нилов, передает РИА «Новости».

    Между тем, сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложил латвийскому руководству учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по «перекрытию» Балтийского моря. Сенатор счел забавным слышать такое предложение, от страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров.

    Политик заявил, что если Латвия рассчитывает на помощь ВМС США, то тут важно «не перепутать Финский залив с Персидским».

    Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела, и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 18:15
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

    Байден, в частности, просит Конгресс выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы», говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

    Еще 798 млн долларов предлагается выделить на помощь Киеву по линии ВВС США и 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация Байдена запросила 14,3 млрд долларов.

    Ранее Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

    Коментарии (39)
    20 октября 2023, 20:04
    ЕС решил запретить российские алмазы

    ЕС принял решение ввести запрет на российские алмазы в рамках 12-го пакета санкций

    ЕС решил запретить российские алмазы
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские алмазы будут включены в 12-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщил портал EUObserver со ссылкой на источник.

    Он сообщил, что система уже несколько недель готова, теперь ЕС ждет декларации стран Группы семи, передает ТАСС.

    Страны G7 совместно с Еврокомиссией и Бельгией разработали механизм запрета на импорт российских алмазов и протокол их отслеживания. В ходе переговоров о новом пакете санкций будут обсуждать и использование замороженных российских активов для финансирования Украины.

    Стороны также рассмотрят предложения Литвы и Польши ввести ограничения на российские IT-услуги, сжиженный природный газ, уран и сталь, а также внести в санкционные списки госкорпорацию «Росатом».

    Ранее в МИД опровергли нарушение Россией санкций СБ ООН против КНДР.

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    21 октября 2023, 02:59
    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    Конгрессвумен Грин и Буш выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и конгрессвумен от Демократической партии Кори Буш выступили против решения президента страны Джо Байдена просить у Конгресса деньги для Украины и Израиля.

    Грин заявила, что выступает «против выделения денег для защиты границ чужих стран». Она ожидает, что Байден будет защищать границы США и предпринимать действия по депортации мигрантов, а не просить деньги на иностранные конфликты, которые «американцы не могут позволить себе поддерживать», передает РИА «Новости».

    Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, большинство участников акции – представители мусульманских объединений. По ее словам, планы Байдена приведут лишь к большим смертям и большему насилию. «Совершенно нет... Не при нашей жизни», – заявила она.

    Напомним, Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку Украины президент США назвал «разумной инвестицией».

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 03:28
    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе

    Байден заявил, что Израилю следует отложить военную операцию в секторе Газа

    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военную операцию Израиля в секторе Газа нужно отложить, чтобы освободить большее число заложников, заявил президент США Джо Байден.

    После того, как две гражданки США были освобождены из плена в секторе Газа, Байдена спросили, следует ли Израилю отложить начало операции, пока не освободят других заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Глава американского государства ответил: «Да», – передает ТАСС.

    Позднее в Белом доме заявили, что Байден просто не расслышал, о чем его спрашивали.

    Напомним, о том, что США и ЕС требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, прежде сообщали СМИ. В пятницу палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан США, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Коментарии (10)
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    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

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    «Казаки воюют за будущее»

    «Мы видим большой приток людей, которые сегодня хотят стать казаками. Особенно ярко это выражено в ходе спецоперации». Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов рассказал газете ВЗГЛЯД, как и за что сражаются современные казаки на фронтах СВО, можно ли стать казаком по желанию и как устроено российское казачество. Подробности

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    «Разумные инвестиции» в войну не сделают США богаче и сильнее

    Джо Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку ВСУ президент США назвал «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды». Между тем в Америке набирает силу общественное недовольство внешней политикой страны. К чему приведет одновременная поддержка Штатами Киева и Тель-Авива и о каких «дивидендах» идет речь? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем, передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

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