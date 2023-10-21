Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
В своем Telegram-канале он сообщил о повреждении объекта, но других подробностей не привел, передает ТАСС.
Ранее в субботу в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины была объявлена воздушная тревога, которую позже отменили.