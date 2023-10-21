Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Бобби Чарльтон

Tекст: Вера Басилая

В заявлении футбольного клуба говорится, что сэр Бобби Чарльтон был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всем мире, где играют в футбол, он был «гигантом игры», передает ТАСС.

В клубе выразили искренние соболезнования жене сэра Бобби леди Норме, его дочерям и внукам.

Чарльтон играл за «Манчестер Юнайтед» с 1956 по 1973 год. До 2017 года он был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обошел Уэйн Руни.