  • Новость часаНазваны сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа
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    США и Израиль задумались о создании «второй Палестины»
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    В Германии оценили переплату за газ
    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию
    Российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра
    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров
    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области
    В Госдуме высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для России
    СМИ рассказали, как экс-дипломат Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    5 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер это Ум России

    Питер это Ум России... А вот Москва это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    17 комментариев
    21 октября 2023, 18:19

    Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Бобби Чарльтон

    Tекст: Вера Басилая

    Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии сэр Бобби Чарльтон скончался в возрасте 86 лет, сообщили в клубе «Манчестер Юнайтед».

    В заявлении футбольного клуба говорится, что сэр Бобби Чарльтон был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всем мире, где играют в футбол, он был «гигантом игры», передает ТАСС.

    В клубе выразили искренние соболезнования жене сэра Бобби леди Норме, его дочерям и внукам.

    Чарльтон играл за «Манчестер Юнайтед» с 1956 по 1973 год. До 2017 года он был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обошел Уэйн Руни.

    20 октября 2023, 18:54
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью

    Сальдо: Украинские военные запустили более 10 ракет по Крыму и Приазовью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия провела пуск нескольких ракет в сторону Крымского полуострова и Приазовья, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ запустили не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных из С-200, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Над территорией Херсонской области сбито пять ракет, три – в Каховском муниципальном округе, две – в Геническом округе. ПВО «отработала на отлично», заключил он.

    До этого в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила ракету около микрорайона Любимовка.

    Коментарии (23)
    21 октября 2023, 12:34
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    Соловьев извинился перед Захаровой за оскорбления со стороны своего сотрудника
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Журналист Владимир Соловьев принес извинения МИД России и его официальному представителю Марии Захаровой за слова своего сотрудника Евгения Сатановского.

    За оскорбительное высказывание в адрес дипломата журналист был уволен, сообщил Соловьев в своем Telegram-канале.

    «Я хотел бы принести свои извинения МИД РФ и чрезвычайным уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание, допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», – заявил тележурналист.

    Ранее политолог Евгений Сатановский оскорбил Марию Захарову и выдвинул в отношении нее и Михаила Богданова обвинения из-за палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (86)
    20 октября 2023, 20:57
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной

    Кличко признал, что подконтрольные России территории не являются Украиной

    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов на Украине, заявил, что подконтрольные России области уже не относятся к территории страны.

    «О голосовании: те территории, которые оккупированы, – они уже не Украина, потому что представителей не будет», – заявил Кличко в интервью на телеканале «Киев 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что неизвестно, каким образом будут учитываться эти территории.

    Киевский градоначальник также отметил сложности при проведении избирательной кампании в военное время. «Кто-то говорит: демократические принципы, нам нужно провести выборы. Нет! Выборы – это не демократично. Условия проведения выборов... Это условия, равные возможности для каждого принимать участие, равные возможности голосовать», – сказал он. Кличко указал, что военнослужащие и 9 млн уехавших украинцев не получат равной со всеми возможности принять участие в выборах.

    Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал к смене власти на Украине.

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    21 октября 2023, 05:27
    В Германии оценили переплату за газ

    Депутат Бундестага Котре сравнил экологичный российский газ и добытый методом фрекинга газ из США

    В Германии оценили переплату за газ
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России, заявил член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»).

    Котре подчеркнул, что российский газ не только «выгодный», но и «экологичный», этого нельзя сказать о поставках сжиженного газа из США, который добывают методом фрекинга. Такой газ, по словам депутата, «не соответствует экологическим стандартам» Германии, передает ТАСС.

    Котре заявил, что «рост цен на газ ведет к деиндустриализации ФРГ». По его словам, «чтобы обеспечить конкурентоспособность, Германии нужно согласиться на закупки газа по уцелевшей ветке» газопровода «Северный поток – 2».

    Напомним, Германия, обещавшая полностью отказаться от закупок российского газа, продолжает его покупать в заметных количествах через другие страны ЕС.

    Коментарии (19)
    20 октября 2023, 21:57
    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах

    Украина направила арестованные деньги банков России на внутренние выплаты

    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина решила направить арестованные деньги из банков России на выплаты компенсаций жителям за утерянное жилье, заявила председатель украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

    Как пишет Укринформ, из арестованных средств России на жилищные компенсации было направлено 4,4 млрд гривен (около 120 млн долларов), передает ТАСС.

    По словам Шуляк, сегодня для выплаты компенсаций использовались замороженные средства работавших на Украине российских банков. Она уточнила, что самая крупная сумма была от «дочки» Сбербанка.

    Ранее министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что украинские власти арестовали и конфисковали активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов.

    Коментарии (17)
    20 октября 2023, 22:53
    СМИ рассказали, как экс-дипломат Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии

    Дипломатический источник рассказал о лоббировании признанным иноагентом Кунадзе передачи Курил Японии

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе, которого внесли в список иноагентов, во время работы в МИД выступал за передачу Курильских островов Японии, сообщил дипломатический источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Кунадзе «во время «козыревщины» активно лоббировал» передачу Курил Японии. Кунадзе занимал пост замглавы МИД в 1991–1993 годах, когда министерством руководил Андрей Козырев.

    Напомним, Минюст России внес в реестр иностранных агентов дипломата, экс-замминистра иностранных дел России и главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе.

    Коментарии (30)
    20 октября 2023, 21:52
    Депутат озвучил санкции против чиновников за отказ от российских авто

    Депутат Леонов: Чиновникам могут урезать финансирование за отказ пересесть на российские авто

    Депутат озвучил санкции против чиновников за отказ от российских авто
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае неисполнения предписаний об использовании отечественных служебных машин чиновникам могут урезать финансирование, предположил член думского комитета по депутатской этике Сергей Леонов.

    Если чиновник не станет исполнять предписание об использовании российской служебной машины, то его, вероятно, может ждать дисциплинарное взыскание, ему могут урезать финансирование, сказал Леонов «Ленте.ру».

    Он пояснил, что закупки будут контролировать специализированные органы, несущие за это ответственность. Депутат предположил, что за соблюдением этого предписания также будут следить общественные организации и активисты.

    Депутаты Госдумы ездят на машинах, предоставляемых администрацией президента, уточнил собеседник. Парламентарии не выбирают, на какой машине ездить, указ президента по пересадке на отечественные машины будет выполняться по мере выхода из строя автомобилей, которые уже есть в наличии в гараже.

    Леонов выразил уверенность, что для депутатов будут закупаться новые автомобили российской или китайской сборки.

    Ранее Минпромторг сообщал, что для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях рекомендованы автомобили российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.

    Коментарии (28)
    20 октября 2023, 20:19
    ХАМАС освободило американских заложниц

    ХАМАС освободило пленных американку и ее дочь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан Соединенных Штатов, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изэддина аль-Кассама» освободило двух американских граждан, мать и ее дочь, сообщило движение, передает ТАСС.

    Отмечается, что их освободили из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления главы Белого дома Джо Байдена и его «фашистской администрации» о жестокости палестинцев являются ложными и необоснованными.

    Ранее Байден заявлял, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    Коментарии (25)
    21 октября 2023, 11:58
    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию

    Захарова прокомментировала решение властей Литвы запретить экспорт игл в Россию

    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Если Литва примет решение о запрете экспорта игл и спиц в Россию, то может выложить ими на своей автостраде надпись «На зло России», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что неизвестно, куда они это денут.

    «Пусть выложат кнопками, гвоздями, спицами и иглами на своей автостраде надпись «На зло России», – отметила Захарова.

    Ранее в рекомендациях по «разрушению российских промышленных мощностей» Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл и спиц.

    Напомним, EUObserver сообщает, что в 12-й пакет санкций будут включены российские алмазы. Литва и Польша предлагают ввести ограничения на российские IT-услуги, сжиженный природный газ, уран и сталь, а также внести в санкционные списки госкорпорацию «Росатом».

    Коментарии (27)
    21 октября 2023, 02:26
    США и ЕС заявили об угрозе коллапса экономики Украины

    США и Евросоюз призвали не позволить России «устроить коллапс украинской экономики»

    Tекст: Антон Антонов

    В заявлении саммита США и Евросоюза в Вашингтоне по Украине ничего не говорится о «победе над Россией на поле боя», но содержится призыв не допустить коллапса украинской экономики.

    В восьмистраничном заявлении Украине посвящено полторы страницы, это самый большой раздел документа. При этом в данном разделе о военных действиях сказано лишь то, что у Украины есть «право защищать себя». Также США и ЕС заверили в «непоколебимой» готовности поддерживать Киев, передает ТАСС.

    США и ЕС «признают срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики». Страны Запада намерены активизировать усилия, чтобы их «помощь отвечала всем потребностям Украины». В частности, они собираются «защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза». Киеву обещана поддержка в сближении с ЕС.

    Россию призвали «немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины». Также Москва, по мнению Запада, должна «компенсировать Украине весь ущерб».

    США и ЕС пригрозили ужесточить санкции. Они намерены искать формально легальные пути передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов России. В документе говорится об «изучении возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства».

    Напомним, дефицит бюджета Украины на 2024 год, как сообщали в Верховной раде, может составить около 43 млрд долларов. Покрыть его Киев рассчитывает с помощью США, ЕС и МВФ.

    Коментарии (7)
    21 октября 2023, 14:10
    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО из-за принятых Россией мер

    Spectator: Ракеты ATACMS оказались неэффективными в зоне СВО
    @ sill-www.army.mil

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство переданных ВСУ американских ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, пишет Spectator.

    В публикации отмечается, что Россия показала, что готова адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву, в том числе к ATACMS. Авторы материала считают, что увеличение помощи от Запада и дополнительная поставка ракет Украине не повлияет на ход конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.

    Кроме того, как пишут журналисты, ВСУ не выполнили свою задачу, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными, чем предполагалось.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

    Коментарии (32)
    20 октября 2023, 21:48
    СМИ сообщили о назначении генерала Афзалова главкомом ВКС России вместо Суровикина

    «Известия»: Новым главкомом ВКС России стал генерал Афзалов

    СМИ сообщили о назначении генерала Афзалова главкомом ВКС России вместо Суровикина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо Сергея Суровикина, пишут «Известия».

    Три источника сообщили «Известиям» информацию о назначении Афзалова на пост главкома ВКС России в пятницу.

    В августе генерал Виктор Афзалов стал временно исполняющим обязанности главкома ВКС России вместо Сергея Суровикина, который покинул пост в связи с переходом на другую работу.

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 15:24
    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров

    Турецкое издание dikGAZETE назвало основное условие для мирных переговоров России и Украины

    В Турции назвали основное условие для мирных российско-украинских переговоров
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский, который постепенно теряет поддержку Запада, стремится привлечь к себе внимание и никогда не пойдет на переговоры с Россией, пишет dikGAZETE.

    По данным издания, на ранних этапах российской спецоперации Зеленский пытался получить всестороннюю поддержку со стороны западных партнеров и защищал свое кресло законами о чрезвычайном положении, однако спустя какое-то время он перестал удостаиваться их внимания, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что Зеленский всем союзникам уже надоел «вечными просьбами». Более того, по данным издания, президент Украины переходит границы из опасений, что Запад переключит внимание на Израиль.

    «Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь при таких больных идеях президента Украины?» – подчеркивает автор.

    В статье отмечается, что при нынешнем руководстве Киева мир невозможен. Возможность переговоров настанет в тот момент, когда украинцы восстанут против Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что изменится в ходе СВО после того, как пентагон тайно передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал Зеленский.

    Коментарии (6)
    21 октября 2023, 15:56
    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области

    Генерал ВСУ Кривонос рассказал, как ВС России продолжают наступать на Купянском направлении

    Генерал ВСУ рассказал о боевой обстановке в Харьковской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные продолжают наступление на Купянском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Военный указал, что на Купянском направлении российские военные активно наступают, определенные моменты привели их к успеху, передает РИА «Новости».

    Генерал в отставке отметил, что в данный момент на основных направлениях идут серьезные бои.

    Также Кривонос предупредил, что ВС России обладают огромной силой, а также у российской армии достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что рост эффективности российской ПВО в ходе спецоперации может быть связан с успешной работой разведки по дезинформации ВСУ.

    Коментарии (5)
    21 октября 2023, 03:55
    Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС провалились

    Wall Street Journal сообщила о провале переговоров США, Израиля и Катара с ХАМАС об освобождении заложников

    Tекст: Антон Антонов

    США, Израиль и Катар вели переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, переговоры провалились, сообщили источники.

    Рассматривались вопросы временного прекращения огня и подачи Израилем воды в сектор Газа, а также поставки гуманитарной помощи в Газу. Wall Street Journal отмечает, что в течение первой недели после эскалации палестинское движение не вступало в переговоры о заложниках, а их точное местонахождение не знали даже в самом ХАМАС, передает ТАСС.

    Напомним, израильский посол в России Александр Бен Цви говорил, что израильское руководство на данный момент не видит причин для переговоров по Палестине.

    Коментарии (4)
    Главное
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