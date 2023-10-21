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Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Бобби Чарльтон
Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии сэр Бобби Чарльтон скончался в возрасте 86 лет, сообщили в клубе «Манчестер Юнайтед».
В заявлении футбольного клуба говорится, что сэр Бобби Чарльтон был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всем мире, где играют в футбол, он был «гигантом игры», передает ТАСС.
В клубе выразили искренние соболезнования жене сэра Бобби леди Норме, его дочерям и внукам.
Чарльтон играл за «Манчестер Юнайтед» с 1956 по 1973 год. До 2017 года он был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обошел Уэйн Руни.