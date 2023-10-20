Россия подписала меморандумы о взаимопонимании с омбудсменами стран Африки и Азии

Россия подписала меморандумы о взаимопонимании с омбудсменами Эфиопии, Бенина и Шри-Ланки

Меморандумы представляют собой подтверждение общих ценностей и принципов, которые объединяют Россию, Эфиопию, Республику Бенин и Шри-Ланку в области соблюдения прав человека, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В частности, подписанные документы предусматривают расширение сотрудничества в таких ключевых областях, как повышение осведомленности о правах человека, обмен опытом в сфере правового просвещения. Кроме того, меморандумы предлагают механизмы для проведения совместных мероприятий с целью укрепления диалога и обмена передовыми практиками.

Впервые в Доме прав человека за два дня подписаны меморандумы о взаимопонимании с омбудсменами сразу девяти государств: Никарагуа, Венесуэлы, Мали, Уганды, Намибии, ЦАР, Шри-Ланки, Бенина и Эфиопии. На сегодня крепкие гуманитарные узы сложились уже с 34 государствами.

Развитие отношений в правозащитной сфере способствует не только укреплению гарантий прав человека, но и углублению экономических и культурных связей между Россией, странами Центральной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. Взаимодействие в рамках двустороннего сотрудничества, а также наднациональных интеграционных площадок – важный шаг к справедливому и многополярному миру, основанному на принципах гуманизма, терпимости и взаимопонимания.