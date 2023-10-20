Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск

Блогера Милохина избили в центре Тбилиси

Tекст: Кристина Цыцура

Как сообщили очевидцы каналу, Милохина избили из-за того, что он заглянул в открытое окно одного из домов. Местный житель под антироссийские лозунги избил россиянина, передает URA.ru.

К избивающему парня мужчине присоединились еще несколько человек, но драку быстро разняли. После случившегося Милохин экстренно улетел в Дубай.

Напомним, в сентябре тиктокер вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы. Тогда Милохин опять покинул Россию.

