Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия0 комментариев
Пассажиров аварийно севшего в Новосибирске самолета отправили в Томск
Пассажиров севшего в Новосибирске самолета отправили резервным бортом в Томск
Авиакомпания «Сибирь» (S7) отправила пассажиров рейса Москва-Томск, который в пятницу экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем, к месту назначения резервным бортом, сообщила представитель новосибирского аэропорта «Толмачево».
По ее словам, пассажиры вылетели в Томск резервным бортом в 10.22 местного времени (06.22 мск), передает РИА «Новости».
Ранее Boieng 737 сел в Новосибирске с отказавшим двигателем.