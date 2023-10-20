Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».4 комментария
Boieng 737 сел в Новосибирске с отказавшим двигателем
Boieng 737 совершил посадку в Новосибирске с одним работающим двигателем
Самолет Boieng 737 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево из-за некорректной работы одной из двигательных силовых установок, пострадавших нет. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку законодательства о безопасности полетов, сообщили в ведомстве.
По сообщению ведомства, при выполнении рейса Москва – Томск экипажем воздушного судна Boieng 737 авиакомпании «Сибирь» ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина, передает ТАСС.
Как уточнили в прокуратуре, посадка была совершена с одним работающим двигателем. На борту самолета находились 165 пассажиров. Прокуратура начала проверку.
Ранее самолет аварийно сел во Владивостоке из-за неисправности двигателя.