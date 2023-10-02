Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Роскосмос начал создавать проект мониторинга поверхности Земли «Грифон»
Борисов: Роскосмос приступил к созданию проекта мониторинга поверхности Земли «Грифон»
Роскосмос приступил к созданию проекта группировки малых спутников «Грифон», позволяющей обозревать поверхность всей Земли, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов во время сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.
Как указал Борисов, корпорация начала создавать группировку опорного типа сверхмалых спутников под названием «Грифон». По его словам, в него входят 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории России и мира, передает РИА «Новости».
Он добавил, что такая система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.
Ранее Роскосмос предложил Африке принять участие в создании системы глобального мониторинга Земли «Грифон».