Роскосмос начал создавать проект мониторинга поверхности Земли «Грифон»

Борисов: Роскосмос приступил к созданию проекта мониторинга поверхности Земли «Грифон»

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Борисов, корпорация начала создавать группировку опорного типа сверхмалых спутников под названием «Грифон». По его словам, в него входят 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории России и мира, передает РИА «Новости».

Он добавил, что такая система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.

Ранее Роскосмос предложил Африке принять участие в создании системы глобального мониторинга Земли «Грифон».