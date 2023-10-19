Политолог объяснил решение Украины признать молдавский язык румынским

Политолог Скачко указал на подлое поведение Украины в отношении молдавского языка

Tекст: Евгений Поздняков

«Заявления Украины вызваны простым желанием угодить Евросоюзу. Признание молдавского языка румынским – первый шаг на пути к поглощению Бухарестом Кишинева. Конечно, мнение офиса Зеленского по данному вопросу не является ключевым, однако такие решения отличаются накопительным характером: мало-помалу каждый внесет свою лепту», – сказал политолог Владимир Скачко.

«Если Молдавия будет включена в состав Румынии, то границы НАТО приблизятся вплотную к Приднестровью, что создаст еще один очаг напряжения. Эти действия крайне опасны, но проблемы малых государств не особо заботят Запад. Печально, что Украина пытается заработать мнимые очки уважения в ЕС такими подлыми действиями», – отмечает эксперт.

«Инициативу офиса Зеленского вряд ли где-либо воспримут всерьез и оценят. Мнение марионеточного государства никого не заботит. Румыны и так не сойдут с уже намеченной дороги, а молдаване переживают небывалый общественный раскол. Количество людей, выступающих за и против признания власти Бухареста, примерно равно», – подчеркивает собеседник.

«Что касается самой Украины, то и местному населению эти европейские реверансы нужны «как зайцу стоп-сигнал». Государство пребывает в состоянии конфликта, который уже обернулся тотальной катастрофой для народа. Между тем руководство страны занимается глупыми внешнеполитическими инициативами – решает, признать ли молдавский язык румынским», – уточняет эксперт.

«Конечно, украинцам не нравится данная расстановка приоритетов со стороны властей. Однако изменить ситуацию будет непросто. В конечном счете офис Зеленского не обладает никакой политической субъектностью. Это сборище марионеток, готовых делать все по указке со стороны западных стран», – резюмирует Скачко.

Ранее Украина официально признала молдавский язык румынским. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Он также назвал молдавский «изобретением Российской Федерации». Соответствующие указания были признаны на заседании правительств стран, проходившем в Киеве.

До этого Владимир Зеленский уже высказывался по данному вопросу. В своем интервью телеканалу Digi-24 на вопрос о существовании молдавского языка он ответил, что не видит в этом глобальной проблемы. Тем не менее он подчеркнул, что по данной теме будут приняты некоторые решения уже «через две недели».

Кроме того, он поблагодарил Румынию за передачу Украине артиллерийских боеприпасов. Назвав эту помощь важной, он добавил, что «было бы чудесно», если Бухарест мог бы также поддержать ВСУ системами ПВО. В заключение он обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если конфликт с Россией будет продолжаться.