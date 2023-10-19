Госдума обратилась к ООН из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины

Госдума приняла обращение к ООН в связи с эскалацией конфликта Израиля и Палестины

Tекст: Алексей Дегтярев

Депутаты Госдумы обратились к парламентам стран и к ООН с призывом незамедлительно принять меры для остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

Это необходимо для предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке.

Свидетельством масштабов трагедии стала ракетная атака на больницу в городе Газа, где погибли сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети. Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем привели к многотысячным антисемитским и антиисламским протестам по всему миру, указали в Госдуме.

Парламент осудил нарушения сторонами конфликта международного гуманитарного права – использование запрещенных международными договорами боеприпасов, ковровые бомбардировки, удары по гражданской инфраструктуре и принудительное переселение мирных жителей. Отмечается, что виновные должны понести наказание.

Позиция коллективного Запада во главе с США безнравственна и безрассудна, их действия препятствуют «прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе».

Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по больнице в секторе Газа, в результате которого, по данным Минздрава в палестинском анклаве, погибли более 470 человек, еще более 340 пострадали. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что доказал президенту США Джо Байдену непричастность ЦАХАЛ к инциденту.