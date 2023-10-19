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    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    6 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    19 октября 2023, 13:33

    Госдума обратилась к ООН из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины

    Госдума приняла обращение к ООН в связи с эскалацией конфликта Израиля и Палестины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума приняла обращение к Организации Объединенных Наций и парламентам других стран в связи с эскалацией конфликта Израиля и Палестины.

    Депутаты Госдумы обратились к парламентам стран и к ООН с призывом незамедлительно принять меры для остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Это необходимо для предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке.

    Свидетельством масштабов трагедии стала ракетная атака на больницу в городе Газа, где погибли сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети. Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем привели к многотысячным антисемитским и антиисламским протестам по всему миру, указали в Госдуме.

    Парламент осудил нарушения сторонами конфликта международного гуманитарного права – использование запрещенных международными договорами боеприпасов, ковровые бомбардировки, удары по гражданской инфраструктуре и принудительное переселение мирных жителей. Отмечается, что виновные должны понести наказание.

    Позиция коллективного Запада во главе с США безнравственна и безрассудна, их действия препятствуют «прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе».

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по больнице в секторе Газа, в результате которого, по данным Минздрава в палестинском анклаве, погибли более 470 человек, еще более 340 пострадали. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что доказал президенту США Джо Байдену непричастность ЦАХАЛ к инциденту.

    19 октября 2023, 02:03
    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека

    Во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись

    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала.

    «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Накануне протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Коментарии (29)
    19 октября 2023, 08:39
    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке

    Американский журналист Карлсон: США проиграют в войне на Ближнем Востоке

    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Ближнем Востоке закончится поражением США, если в нем будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива, заявил бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон.

    Журналист высказал мнение на своей странице в X (бывший Twitter, ограничен в России), что американская армия сейчас слабее, чем 50 лет назад, и США обречены на проигрыш в мировой войне, но Джо Байден этого не понимает, пишет «Газета.Ru».

    Карлсон также считает, что большинство стран не поддержат США, ставки значительно выше, чем полагают многие американцы.

    Ранее во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись.

    Между тем организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), заявила, что в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тыс. человек, 500 из них арестованы.

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (9)
    18 октября 2023, 22:40
    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы

    Журналист Херш: Израиль намерен устроить в секторе Газа подобие Хиросимы

    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
    @ Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские войска намерены устроить в секторе Газа разрушения наподобие учиненных Соединенными Штатами в японском городе Хиросима, только без использования ядерного оружия, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

    «Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», – приводит РИА «Новости» слова Херша, который в своей колонке на портале Substack процитировал своего источника, знакомого с планами израильской армии.

    Ссылаясь на данные источников, Херш утверждает, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них.

    По словам американского журналиста, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключается в том, чтобы израильская армия убила всех членов палестинского движения ХАМАС, которых сможет найти.

    Ранее Херш заявил, что израильские войска планируют «сровнять с землей» город Газа и территории к северу от него при помощи американских управляемых авиабомб и в ходе последующей операции с привлечением ВВС, передает ТАСС.

    «После того как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать», – заявил журналист.

    «Затем Израиль начнет сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 тонны), также известные как «противобункерные авиабомбы» с JDAM (с комплектом высокоточного наведения), на территории, которые сровняли с землей», – утверждает Херш.

    По словам американского журналиста, согласно планам израильских военных, сразу после бомбардировок будет задействована пехота для «проведения операций по зачистке», а именно «поиска и убийства» боевиков ХАМАС, которые смогли пережить авиаудары.

    Напомним, в сентябре 2021 года женщины-конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и ее коллега, дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб попытались не допустить передачу Израилю комплексов Boeing Joint Direct Attack (JDAM), которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы. Окасио-Кортес заявляла, что эти вооружения Израиль использует в операциях против ХАМАС, в которых погибли мирные жители сектора Газа.

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    18 октября 2023, 18:17
    Совбез ООН отклонил поправки России к резолюции по ситуации в Газе
    Совбез ООН отклонил поправки России к резолюции по ситуации в Газе
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отклонил поправки России к бразильскому проекту ближневосточной резолюции.

    Совбез ООН отказался принимать предложенные Россией поправки к проекту резолюции Бразилии по Ближнему Востоку, дополняющие документ призывом к немедленному гуманитарному прекращению огня и осуждением неизбирательных ударов по сектору Газа, передает ТАСС.

    После обстрела больницы Аль-Ахли в Газе Россия дополнила последнюю поправку отдельным осуждением этой атаки. Таким образом планировалось сбалансировать бразильскую резолюцию, в которой осуждается атака ХАМАС, но отсутствует оценка действиям Израиля, отметили в постоянном представительстве России при ООН.

    По данным Минздрава сектора Газа, в результате удара по больнице Аль-Ахли погиб 471 человек. МИД Палестины назвал преднамеренной атаку Израиля на больницу.

    Коментарии (12)
    18 октября 2023, 23:59
    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США

    Полиция Капитолия заявила о проникновении протестующих против боевых действий в секторе Газа в здание Конгресса США

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США, сообщила полиция Капитолия.

    Полиция Капитолия сообщила в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), что проводятся задержания в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США), передает ТАСС.

    Правоохранители также сообщили об арестах в холле здания офиса Палаты представителей по соседству с Капитолием, троим задержанным предъявлены обвинения в нападении на полицейских при исполнении, передает РИА «Новости».

    Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что внутри зданий Конгресса демонстрации запрещены.

    Накануне в разных странах прошли ночные акции протеста против боевых действий в Газе. На этом фоне в Москве усилили охрану посольства Израиля.

    Коментарии (11)
    18 октября 2023, 17:23
    Депутат попросил силовые ведомства проверить Фридмана, Галкина и Урганта

    Депутат Пискарев попросил силовые ведомства проверить Фридмана, Галкина и Урганта

    Депутат попросил силовые ведомства проверить Фридмана, Галкина и Урганта
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев попросил Генпрокуратуру, СКР, МВД и ФСБ проверить уехавших из России известных лиц, которые могут быть причастны к финансированию ВСУ, в их числе он указал Максима Галкина (иноагент) и миллиардера Михаила Фридмана.

    Пискарев запросил данные по этим лицам и попросил ведомства провести проверку по ним, передает ТАСС.

    Отмечается, что Госдума поручила Пискареву запросить информацию о количестве административных и уголовных дел в отношении покинувших страну лиц, дискредитирующих ВС России и публично призывающих воспрепятствовать использованию Российской армии.

    Для проверки Пискарев предоставил ссылки на материалы в Сети с предположительным участием известных лиц. В их числе – миллиардер Фридман, телеведущие Иван Ургант, Максим Галкин (иноагент), Александр Ревва, а также экс-депутат Александр Гудков.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что покинувшим Россию и совершившим «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории по возвращении на Родину «обеспечен Магадан».

    Коментарии (20)
    18 октября 2023, 17:54
    Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю
    Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден хочет запросить у американского Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю, об этом он заявил во время своей речи в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль.

    Он уточнил, что США намерены обеспечить всем необходимым систему ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

    Ранее Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

    Коментарии (21)
    18 октября 2023, 19:46
    Россия потребовала в ООН проведения расследования удара по больнице в Газе

    Россия потребовала проведения объективного расследования удара по больнице в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия призывает к проведению объективного расследования удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    Он указал,что удар по больнице является ценой «промедлений членов Совета, многие из которых прокрастинировали с момента начала эскалации», передает ТАСС.

    Также Небензя заявил, что блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население анклава.

    По данным Минздрава сектора Газа, в результате удара по больнице Аль-Ахли погиб 471 человек. МИД Палестины назвал преднамеренной атаку Израиля на больницу.

    Коментарии (28)
    19 октября 2023, 11:40
    Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников

    ЦАХАЛ: В секторе Газа удерживают не менее 203 заложников, с 7 октября погибли 306 израильских солдат

    Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, количество погибших после нападения ХАМАС израильских военнослужащих составляет не менее 306 солдат.

    Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

    Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ХАМАС должно отпустить заложников без предварительных условий, и назвал «бесчеловечным» террор со стороны палестинского движения, а также указал на право Израиля защищаться.

    Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что всех гражданских заложников отпустят в случае прекращения огня.

    В понедельник представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. Он также сообщил, что 22 заложника погибли в результате израильских ударов. Днем позже посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заложниками блокады сектора Газы стали около 1 тыс. граждан России и членов их семей.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 17:38
    Немецкий спецназ переброшен на Кипр для операции в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия перебросила спецназ на Кипр для возможности операции в секторе Газа, пишет немецкая газета Bild.

    Немецкий спецназ переброшен на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа, сообщила Bild, передает РИА «Новости».

    Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели более 470 человек в результате удара по больнице Аль-Ахли.

    Коментарии (11)
    19 октября 2023, 07:53
    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке

    Журналист ван Денски: Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Байдену

    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Джо Байдену, завила журналист издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

    Журналист заявила в своем Youtube-канале, что «вояж» Байдена на Ближний Восток оказался провальным, поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с Байденом. Обозреватель отметила, что «это тот самый король, который сказал, что он не примет ни одного беженца из Газы», передает РИА «Новости».

    Ван Денски также отметила, что отказался встречаться с Байденом и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что она назвала «второй пощечиной».

    Журналист выразила недоумение, планировала ли американская администрация этот визит «для публичного унижения». По мнению обозревателя, уже во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана восемь часов, было ясно, «что это будет провалом».

    Накануне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена, а также лидеров Египта и Палестины. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (2)
    18 октября 2023, 15:36
    МИД Палестины назвал преднамеренной атаку Израиля на больницу Аль-Ахли

    МИД Палестины: Израиль прежде атаковал больницу Аль-Ахли в качестве предупреждения

    МИД Палестины назвал преднамеренной атаку Израиля на больницу Аль-Ахли
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что Армия обороны Израиля уже наносила удары по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, назвав преднамеренной совершенную во вторник атаку, в результате которой погибли сотни людей.

    Как сказал аль-Малики, выступая на заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) в саудовском городе Джидде, Израиль уже наносил удары по больнице два дня назад, сообщив врачам, что эта намеренная бомбардировка была предупреждением, передает ТАСС.

    По его словам, это было преднамеренным убийством женщин и детей, Израиль знал и местонахождение этой больницы, и то, что в ней содержались сотни раненых и вынужденно перемещенных в результате его варварских бомбардировок.

    Ранее шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. После этого в Берлине уже дважды за день напали на синагогу, а учащиеся и преподаватели еврейской школы в центре Рима были эвакуированы из-за сообщения о бомбе.

    Напомним, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что расследование, проведенное Армией обороны Израиля, подтвердило, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в РФ).

    Коментарии (9)
    18 октября 2023, 16:52
    Минздрав сектора Газа: Более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли
    Минздрав сектора Газа: Более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Число погибших в результате обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа составило 471 человек, более 340 пострадали, сообщает Минздрав анклава.

    В сообщении указано, что вследствие «самой крупной и жестокой атаки, учиненной преступным израильским оккупационным режимом по баптистской больнице Аль-Ахли, погиб 471 человек, 28 пострадавших до сих пор находятся в критическом состоянии, еще 314 получили различные ранения», передает ТАСС.

    Ранее шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. После этого в Берлине уже дважды за день напали на синагогу, а учащиеся и преподаватели еврейской школы в центре Рима были эвакуированы из-за сообщения о бомбе.

    Напомним, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что расследование, проведенное Армией обороны Израиля, подтвердило, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в РФ).

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 15:57
    Израиль эвакуировал свои посольства из Египта и Марокко

    Yedioth Ahronoth: Израиль эвакуировал свои посольства из Египта и Марокко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль был вынужден эвакуировать свои диппредставительства в Египте и Марокко в связи с демонстрациями, вызванными событиями в секторе Газа, сообщила газета Yedioth Ahronoth.

    По ее данным, в других посольствах Израиля объявлен режим повышенной готовности, передает ТАСС. Израильских дипломатов в странах, нахождение в которых может быть опасно для граждан еврейского государства, министерство иностранных дел старается эвакуировать в более безопасные страны. Всех сотрудников израильских дипмиссий просят соблюдать осторожность и не покидать территорию посольства.

    Ранее шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. После этого в Берлине уже дважды за день напали на синагогу, а учащиеся и преподаватели еврейской школы в центре Рима были эвакуированы из-за сообщения о бомбе.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 21:15
    Израиль потребовал извинений от ООН из-за нападения ХАМАС

    Израиль потребовал извинений от ООН за построенную военную машину ХАМАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Израиля потребовали от ООН извинений за то, что Всемирная организация якобы «годами позволяла ХАМАС строить военную машину в секторе Газа», заявил представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

    Он заявил, что ООН должна принести извинения и за то, что «Совбез не собирал Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС».

    «Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строил свою военную машину в Газе», – передает ТАСС его слова. Также он назвал непостижимым то, что Совбез ООН до сих пор не осудил атаку ХАМАС на Израиль.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал конфликт Израиля и ХАМАС «войной другого рода».

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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