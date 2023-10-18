Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю

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DPA: Делегации Германии перед вылетом из Тель-Авива пришлось лечь на землю на летном поле из-за сирен воздушной тревоги
Как сообщается, канцлера Германии отвезли в здание на машине, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле. Неподалеку от аэропорта сработала израильская система ПВО «Железный купол», передает ТАСС.
Как отмечает Bild, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей. После этого пассажиры смогли вернуться на борт.
Накануне стало известно, что Шольц спрятался в убежище посольства Германии в Израиле.
Политолог Рар: Фотографии лежащего на полу Шольца выгодны немецким СМИ
«Лежание на полу в израильском аэропорту не навредит репутации Шольца. Прямо сейчас немецкие СМИ пишут о том, каким молодцом оказался действующий канцлер – не побоялся приехать в воюющую страну. Ради поддержки Тель-Авива местные политики готовы на все. Сейчас в Берлине все регламентируется «моральным подходом», – сказал германский политолог Александр Рар.
«После того, как видео с Шольцем попало в сеть, многие издания стали вспоминать про поездки европейских лидеров вв Киев. Все, кому не лень, приезжали тогда в столицу Украины. Главам государств Евросоюза было приятно выразить чувства солидарности Зеленскому лично. Это укрепляло их репутацию», – отмечает эксперт.
«Таким образом яркие картинки немецких политиков, укрывающихся от обстрелов – это важная часть работы СМИ Германии. Стоит изобразить Шольца лежащим на полу или показать Бербок, сидящую в шлеме в бункере, и читателям сразу становится понятно, кто в этой истории преступник, а кто – жертва», – подчеркивает собеседник.
«К тому же, действующий канцлер всегда старался создавать «человечный» образ для немецкого общества. Вспомним, как он упал во время пробежки и повредил себе глаз. Ему долгое время пришлось ходить в повязке – выглядело это достаточно интересно», – резюмирует Рар.
Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги. Глава правительства ФРГ готовился к вылету из Израиля в Каир, однако после включения сирен, предупреждающих об опасности, ему вместе с членами правительственной делегации пришлось срочно покинуть самолет.
В это время неподалеку от взлетной полосы свою работу начала система ПВО «Железный купол». После инцидента сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Германии осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей, сообщает издание Bild.
Кроме того, во время пребывания в Тель-Авиве Шольцу пришлось укрыться в убежище в связи с ракетной тревогой. Там он пробыл несколько минут. В течение «визита солидарности» канцлер ФРГ провел переговоры с Биньямином Нетаньяху, встретился с Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в плену у ХАМАС.
Напомним, Олаф Шольц также заявлял о недопустимости организации пропалестинских демонстраций на территории ФРГ. Он пообещал, что власти страны будут жестко пресекать любые правонарушения, осуществленные в ходе этих мероприятий. По его мнению, жители Германии должны поддержать сограждан-евреев, гарантировать из безопасность и проявить солидарность с ними.
ЦАХАЛ: Ответственность за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет организация «Исламский джихад»
В ЦАХАЛ заявили со ссылкой на разведывательные данные из различных источников, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет «Исламский джихад», передает ТАСС.
Ранее арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли несколько ударов по сектору Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», в результате погибли более 300 человек.
Глава МИД Турции: США на грани окончательного разрыва с Ближним Востоком
Комментируя отправку США авианосца в Восточное Средиземноморье, Фидан ответил, что это не новая ситуация и Вашингтон может преследовать тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями, передает РИА «Новости».
Как приводит слова министра телеканал TRT Haber, США хотят, чтобы это стало сдерживающим фактором, если в войну вступит другая сторона, кроме ХАМАС. Фидан добавил, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине, но в какой степени Америка пойдет на это, пока неясно.
Отметив, что «моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало», Фидан сказал, что, «возможно, США находятся накануне окончательного разрыва».
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку ударной группы с авианосцем «Эйзенхауэр» на восток Средиземного моря, следует из распространенного заявления Пентагона.
Число погибших превысило 300 человек, ранее сообщалось о гибели 200 человек, передает ТАСС.
В репортаже говорится, что много людей находились на улице в очереди. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть погибшие. Предположительно, под завалами оказалось много людей. Число убитых и раненых может превысить 500.
Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила телеканалу Al Hadath, что представители Израиля потребовали от медицинского персонала покинуть помещения 20 больниц в секторе Газа.
Al Arabiya: Число погибших и пострадавших при ударе по больнице в секторе Газа превысило 800 человек
По имеющейся у базирующегося в ОАЭ арабоязычного телеканала информации, жертвами удара по больнице в секторе Газа стали по меньшей мере 500 человек, передает ТАСС.
Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.
Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания
Дипломат в эфире радио Sputnik назвала произошедшее «актом расчеловечивания».
Захарова заявила, что Израиль должен предоставить доказательства своей непричастности к ударам, а не просто выступать в СМИ и соцсетях.
Кроме того, она призвала США предоставить спутниковые снимки, которые бы позволили прояснить ситуацию и определить ответственного за произошедшую трагедию.
Между тем Армия обороны Израиля опубликовала видео попадания ракеты по территории больницы в Газе. В сообщении ЦАХАЛ говорится, что на кадрах виден «неудачный запуск ракеты террористической организацией «Исламский джихад» (запрещена в РФ), приведший к удару по больнице Аль-Ахли в городе Газа», передает ТАСС.
По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек.
Американский журналист Джексон Хинкл утверждал, что Израиль причастен к удару по больнице.
Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе с участием президента США Байдена
Ас-Сафади заявил иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, что Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду, передает РИА «Новости».
Позднее пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден не полетит в Иорданию. По словам представителя американской администрации, Байден, несмотря на отмену визита в Амман, рассчитывает на скорую встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной автономии (ПНА), останется в контакте с ними в ближайшие дни.
Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов заявил, что отмена визита президента США в Израиль в сложившейся ситуации означала бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей сверхдержавы.
Массовые акции протеста прошли в странах Ближнего Востока после трагедии с больницей в Газе
Как сообщает телеканал Haberturk, во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста в связи ракетным ударом Израиля по больнице в секторе Газа. Местные власти призвали участников акций к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий, передает ТАСС.
По данным телеканала Halk TV, в Стамбуле полиция применила перцовый газ против местных жителей, которые пытались прорваться к генконсульству Израиля. По информации телекомпании Haber Global, улица, где расположено посольство Израиля в Анкаре, была полностью перекрыта полицией, к ней стянуты дополнительные подразделения спецназа.
Меры безопасности также были усилены у консульства Израиля в Измире. Массовая акция протеста состоялась и у генерального консульства США в городе Адана на юге Турции, где расположена американская авиабаза Инджирлик.
Власти Турции решительно осудили действия Израиля в Газе, назвав их «варварством». Турецкий МИД предупредил Израиль о неизбежности его привлечения к ответственности перед международным правосудием за проявленную жестокость в анклаве.
Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. По сообщению телеканала Al Mayadeen, демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса израильской дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.
Король Иордании Абдалла II в заявлении, переданном Petra, назвал атаку на больницу в Газе «жестокой расправой и военным преступлением», призвав Израиль немедленно прекратить бомбардировки и все действия против беззащитного населения. «То, что происходит – это позор для человечества», – подчеркнул иорданский монарх.
Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.
В статье для журнала The American Conservative Макгрегор выразил мнение, что США недооценили решимость и военную мощь России на Украине, и призвал не допускать эту ошибку в Израиле, передает «Рамблер». Эксперт считает, что не следует недооценивать потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование еврейского государства.
По словам Макгрегора, сегодняшний Ближний Восток сильно отличается от Ближнего Востока в 1973 году. Он указал на изменение методов ведения войны и подчеркнул важность того, что общества и государства исламского мира также изменились.
Ранее Макгрегор порекомендовал президенту США Джо Байдену сократить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики.
Политолог Лукьянов предрек дипломатический обвал как первое следствие трагедии с больницей в Газе
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» прокомментировал в своем Telegram-канале сообщение RT, переданное со ссылкой на Al Arabiya и Associated Press, в котором говорится, то лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия в завтрашней встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. По этому поводу Лукьянов выразил мнение, что дипломатический обвал – первое следствие трагедии с больницей в Газе. Эксперт также выразил мнение, что это, скорее всего, только начало.
Кроме того, Лукьянов обратил внимание на утверждение израильских военных о том, что причина взрыва в больнице – неудачный пуск ракет «Исламским джихадом». По этому поводу главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил: «Весь опыт современных конфликтов показывает, что никому ничего доказать невозможно, истина сугубо партийна». При этом политолог выразил мнение, что «сейчас для Израиля главное не утратить поддержку Запада, так что медийная кампания будет нацелена туда».
В свою очередь экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (признан в России иностранным агентом) назвал удар по больнице в Газе ужасным и катастрофичным, призвав расследовать произошедшее и наказать виновных. В то же время он выразил мнение, что для остановки военных действий должны быть немедленно освобождены заложники.
Между тем журналист Андрей Медведев считает, что «разбомбленная больница в Газе и сотни (по некоторым данным до тысячи) погибших ситуацию на Ближнем Востоке все же вряд ли изменят». По мнению Медведева, гневных заявлений со стороны арабского и мусульманского мира будет много, как и обещаний страшных кар, но, в целом, «для войны против Израиля – если ее все же решат устроить – нужно пару лет подготовки». Журналист обратил внимание, что арабские государства – нефтяные монархии Залива – уже пообещали 100 млн на восстановление и поддержку Газы. При этом Медведев отметил, что «в ОАЭ на такую сумму в месяц недвижимости продают». Журналист выразил уверенность, что протесты улицы, которые охватили арабский мир, закончатся ничем.
Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.
Байден на встрече с Нетаньяху возложил ответственность за атаку на больницу в Газе на «другую сторону»
Американский президент заявил, что глубоко опечален взрывом в медучреждении. «На основании того, что я видел, кажется, что это было сделано другой стороной, а не вами», – сказал Байден, обращаясь к Нетаньяху.
Он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Израилю со стороны США на фоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.
Между тем сам Нетаньяху во время своей вступительной речи перед встречей с Байденом ничего не сказал про атаку больницы в Газе.
Премьер-министр поблагодарил США за поддержку, отметив, что масштабы сотрудничества, которое есть у Израиля с начала этой войны, достигли «поистине беспрецедентного уровня за всю историю» альянса между странами.
«Мы видим эту поддержку в четком послании, которое вы направили нашим врагам, потребовав не испытывать наше терпение, и в виде двух американских авианосных групп, которые вы направили в регион, чтобы поддержать эти слова действиями», – сказал Нетаньяху.
Байден же пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Израилю.
Президент США заявил, что в ходе эскалации конфликта и атак ХАМАС погибли более 1,3 тыс. человек, в том числе 31 американец. Байден сравнил движение ХАМАС с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
«Они [ХАМАС] совершали зло и зверства, после которых ИГ кажется несколько более разумным», – сказал глава США. Он подчеркнул, что ХАМАС не представляет всех палестинцев и не принес этому народу ничего, кроме страданий.
Напомним, при атаке на больницу в Газе погибли и пострадали более 800 человек. Армия Израиля заявила о доказательствах непричастности к атаке на медучреждение.
Мировые лидеры выступили с осуждением атаки на больницу и призвали найти виновных.
Движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля
Движение объявило среду «днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений». Кроме того, «Хезболла» высказалась против визита президента США Джо Байдена в Израиль и назвала его целью «прикрытие и защиту преступного образования», передает РИА «Новости».
Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа, в результате которого, по сообщениям арабских СМИ, погибли и пострадали более 800 человек.
Посол: Израиль направил материалы по удару по больнице Аль-Ахли в СБ ООН
По его словам, Израиль переслал в ООН различные видеоматериалы, доказательства, чтобы использовать их, когда будет заседание Совбеза, передает ТАСС. Он уточнил, что еврейское государство пока не получало приглашения принять участие в Совбезе в связи с событиями в Газе, но при соответствующем приглашении израильская делегация примет в нем участие.
Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что расследование, проведенное Армией обороны Израиля, подтвердило, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в РФ).
Американский журналист Хинкл привел «доказательство» причастности Израиля к удару по больнице в Газе
Как считает Хинкл, он опубликовал доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе, передает РИА «Новости».
На опубликованных кадрах приводятся три видеофрагмента. На первом из них слышен «прилет» и взрыв в результате, как утверждается, ракетного удара ХАМАС. На втором фрагменте, по словам журналиста, запечатлен удар американской авиабомбой JDAM. Третий видеофрагмент показывает удар по больнице в Газе. Хинкл призвал сравнить три фрагмента, намекнув на схожесть звуков в последних двух.
Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек.