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Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» открылся в Петербурге
В Петербурге дан старт VII Международному фестивалю «Чайковский. Перезагрузка». На гала-концерте выступил Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Дмитрия Юровского.
Музыканты исполнили «Итальянское каприччио» и «Симфонию №4» Петра Чайковского. Также прозвучали «Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром», сольную партию исполнил Сергей Ролдугин. Событие приурочено к 130-летию памяти Чайковского, 320-летию со дня основания города Санкт-Петербурга и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятия фестиваля продлятся до 12 ноября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Когда мы готовили проект, то задумывались, как можно переосмыслить личность Чайковского. Кем сегодня для нас является этот композитор? Такая возможность порассуждать будет на фестивале, где каждый ответит на этот вопрос по-своему. Я благодарен Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку не просто творческого начала, а именно инновационного подхода к данному событию. За три недели мы планируем сделать 30 концертов, каждый вечер. Это будет огромный фестиваль, и я очень рад, что у меня есть Россия и мы работаем вместе», – рассказал художественный руководитель проекта Ханс-Йоахим Фрай.
«В таком городе как Санкт-Петербург, этот фестиваль очень к месту. Я думаю, для публики это будет интересное начинание того, что должно быть продолжено на многие годы», – добавил виолончелист, народный артист России Сергей Ролдугин.
В программе фестиваля – не только концерты, но и оперные спектакли, выставки, образовательные мероприятия, показы фильмов и форумы. «Чайковский. Перезагрузка» охватит буквально всю Ленинградскую область – мероприятия фестиваля будут проходить на ее ведущих площадках.
Среди них: симфонический концерт «Балеты Чайковского: лучшее» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Максима Алексеева 23 октября, симфонический концерт лауреатов XVIII международного конкурса имени Чайковского 24 октября, концерт «Шедевры русской камерной вокальной музыки – Чайковский, Рахманинов и Римский-Корсаков» в исполнении камерного хора «Festino» под руководством дирижера Александры Макаровой 29 октября, концерт симфонического оркестра «Северная симфония» с Фабио Мастранджело 6 ноября, а также премьера цифровой версии оперы «Евгений Онегин» 11 ноября в Александринском театре и выставка «Санкт-Петербург рисует Чайковского», которая откроется 31 октября в Концертном зале Александро-Невской лавры.