Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.4 комментария
В Кремле сообщили о завершении переговоров Путина и Си Цзиньпина
Песков: Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в Пекине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил ТАСС, что завершились переговоры в узком составе, а также встреча лидеров с глазу на глаз.
Ранее о завершении российско-китайских переговоров сообщило Центральное телевидение Китая.
Путин в начале встречи с Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству при уважении права каждого государства на собственную модель развития. Кроме того, глава государства заявил о востребованности тесной внешнеполитической координации Москвы и Пекина.