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    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

    6 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    24 комментария
    18 октября 2023, 12:36

    Американист: Удар по больнице в Газе нарушил ближневосточные планы Байдена

    Американист Дудаков: Конфликт Израиля и ХАМАС расколол американскую политическую элиту

    Американист: Удар по больнице в Газе нарушил ближневосточные планы Байдена
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент США Джо Байден хотел урегулировать конфликт Израиля и ХАМАС с помощью встреч с политиками Тель-Авива и арабских стран. Однако удар по больнице в секторе Газа сорвал планы американского лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Байден прибыл с визитом в Израиль.

    «Пока не будет подтвержденной информации о том, что удар по больнице в Газе был нанесен ЦАХАЛ, раскол среди американских политиков будет сохраняться. С одной стороны, все произраильские и антииранские конгрессмены и сенаторы как одобряли военные действия против ХАМАС, так и продолжают их поддерживать», – сказал американист Малек Дудаков.

    «С другой стороны, усилилось давление на американского президента со стороны либерального крыла Демократической партии, требующего срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, последние события начали срывать стратегию Байдена, который хотел за счет встреч с представителями Израиля и арабских стран урегулировать ситуацию», – подчеркнул собеседник.

    «Я допускаю, что давление арабских стран на Израиль будет усиливаться, и Байдену придется с этим смириться. Рано или поздно американский президент начнет намекать Тель-Авиву, что ему пора заканчивать с военной операцией. Хотя публично в Вашингтоне будут заявлять о безоговорочной поддержке своего ближневосточного союзника», – акцентирует он.

    «Кроме того, последний проект бюджета США сейчас вызывает множество споров у конгрессменов. Правых политиков в нем не устраивает выделение денег Украине. В то время как левые недовольны поддержкой Израиля», – резюмировал Дудаков.

    Ранее Джо Байден в среду прибыл в Израиль. Самолет президента США приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщает пресс-пул Белого дома. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, Россия надеется, что глава Штатов призовет ближневосточного союзника к прекращению огня.

    Накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела медучреждения погибли и пострадали более 800 человек.

    В руководстве ЦАХАЛ, ссылаясь на разведывательные данные, заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет «Исламский джихад».

    Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

    Глава МИД страны Хакан Фидан заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. По его мнению, моральное превосходство Вашингтона в регионе невероятно пострадало. Он также отметил, что отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье не является чем-то новым и Белый дом может преследовать тактические и стратегические цели.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    На этом фоне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет «Коммерсант».

    Также издание сообщает, что президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением. «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – отмечает политик.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва и ОАЭ запросили на 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

    17 октября 2023, 15:02
    В Иране пригрозили Израилю «еще одним шоком»

    КСИР: Израиль ждет еще один шок, если он продолжит удары по сектору Газа

    В Иране пригрозили Израилю «еще одним шоком»
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок, заявил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави в интервью агентству Fars.

    Представитель КСИР заявил, что действия Израиля в секторе Газа «вызвали негодование у всех мусульман мира, они «считают секунды», чтобы помочь сопротивлению, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия».

    До этого Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (17)
    18 октября 2023, 01:43
    Делегация Германии легла на землю в аэропорту Тель-Авива из-за сирены

    DPA: Делегации Германии перед вылетом из Тель-Авива пришлось лечь на землю на летном поле из-за сирен воздушной тревоги

    Делегация Германии легла на землю в аэропорту Тель-Авива из-за сирены
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц перед вылетом из Тель-Авива в Каир был вынужден срочно покинуть самолет из-за сирен воздушной тревоги, членам немецкой правительственной делегации пришлось лечь на землю на летном поле, сообщило DPA.

    Как сообщается, канцлера Германии отвезли в здание на машине, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле. Неподалеку от аэропорта сработала израильская система ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

    Как отмечает Bild, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей. После этого пассажиры смогли вернуться на борт.

    Накануне стало известно, что Шольц спрятался в убежище посольства Германии в Израиле.

    Коментарии (18)
    17 октября 2023, 22:59
    ЦАХАЛ возложил вину за ракетный удар по больнице в Газе на «Исламский джихад»

    ЦАХАЛ: Ответственность за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет организация «Исламский джихад»

    ЦАХАЛ возложил вину за ракетный удар по больнице в Газе на «Исламский джихад»
    @ Abed Khaled/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Организация «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В ЦАХАЛ заявили со ссылкой на разведывательные данные из различных источников, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет «Исламский джихад», передает ТАСС.

    Ранее арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли несколько ударов по сектору Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», в результате погибли более 300 человек.

    Коментарии (44)
    18 октября 2023, 10:04
    МИД Турции заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком

    Глава МИД Турции: США на грани окончательного разрыва с Ближним Востоком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Моральное превосходство» США на Ближнем Востоке невероятно пострадало, возможно, США находятся на грани окончательного разрыва с регионом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Комментируя отправку США авианосца в Восточное Средиземноморье, Фидан ответил, что это не новая ситуация и Вашингтон может преследовать тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями, передает РИА «Новости».

    Как приводит слова министра телеканал TRT Haber, США хотят, чтобы это стало сдерживающим фактором, если в войну вступит другая сторона, кроме ХАМАС. Фидан добавил, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине, но в какой степени Америка пойдет на это, пока неясно.

    Отметив, что «моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало», Фидан сказал, что, «возможно, США находятся накануне окончательного разрыва».

    Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку ударной группы с авианосцем «Эйзенхауэр» на восток Средиземного моря, следует из распространенного заявления Пентагона.

    Коментарии (7)
    17 октября 2023, 21:59
    Число погибших в результате удара по больнице в Газе выросло до 300 человек
    Число погибших в результате удара по больнице в Газе выросло до 300 человек
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские ВВС нанесли несколько ударов по районам сектора Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», сообщил телеканал Al Hadath.

    Число погибших превысило 300 человек, ранее сообщалось о гибели 200 человек, передает ТАСС.

    В репортаже говорится, что много людей находились на улице в очереди. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть погибшие. Предположительно, под завалами оказалось много людей. Число убитых и раненых может превысить 500.

    Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила телеканалу Al Hadath, что представители Израиля потребовали от медицинского персонала покинуть помещения 20 больниц в секторе Газа.

    Коментарии (24)
    18 октября 2023, 02:14
    СМИ: При ударе по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек

    Al Arabiya: Число погибших и пострадавших при ударе по больнице в секторе Газа превысило 800 человек

    Tекст: Антон Никитин

    В результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек, сообщил телеканал Al Arabiya.

    По имеющейся у базирующегося в ОАЭ арабоязычного телеканала информации, жертвами удара по больнице в секторе Газа стали по меньшей мере 500 человек, передает ТАСС.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.

    Коментарии (14)
    18 октября 2023, 08:58
    Захарова назвала удар по больнице в Газе актом расчеловечивания

    Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

    Захарова назвала удар по больнице в Газе актом расчеловечивания
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат в эфире радио Sputnik назвала произошедшее «актом расчеловечивания».

    Захарова заявила, что Израиль должен предоставить доказательства своей непричастности к ударам, а не просто выступать в СМИ и соцсетях.

    Кроме того, она призвала США предоставить спутниковые снимки, которые бы позволили прояснить ситуацию и определить ответственного за произошедшую трагедию.

    Между тем Армия обороны Израиля опубликовала видео попадания ракеты по территории больницы в Газе. В сообщении ЦАХАЛ говорится, что на кадрах виден «неудачный запуск ракеты террористической организацией «Исламский джихад» (запрещена в РФ), приведший к удару по больнице Аль-Ахли в городе Газа», передает ТАСС.

    По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек.

    Американский журналист Джексон Хинкл утверждал, что Израиль причастен к удару по больнице.

    Коментарии (20)
    18 октября 2023, 05:12
    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена

    Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе с участием президента США Байдена

    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена
    @ Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади заявил иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, что Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду, передает РИА «Новости».

    Позднее пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден не полетит в Иорданию. По словам представителя американской администрации, Байден, несмотря на отмену визита в Амман, рассчитывает на скорую встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной автономии (ПНА), останется в контакте с ними в ближайшие дни.

    Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов заявил, что отмена визита президента США в Израиль в сложившейся ситуации означала бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей сверхдержавы.

    Коментарии (4)
    18 октября 2023, 01:11
    Ночные акции протеста прошли в разных странах после удара по больнице в Газе

    Массовые акции протеста прошли в странах Ближнего Востока после трагедии с больницей в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Трагедия с больницей в Газе повлекла за собой массовые акции протеста в странах Ближнего Востока.

    Как сообщает телеканал Haberturk, во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста в связи ракетным ударом Израиля по больнице в секторе Газа. Местные власти призвали участников акций к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий, передает ТАСС.

    По данным телеканала Halk TV, в Стамбуле полиция применила перцовый газ против местных жителей, которые пытались прорваться к генконсульству Израиля. По информации телекомпании Haber Global, улица, где расположено посольство Израиля в Анкаре, была полностью перекрыта полицией, к ней стянуты дополнительные подразделения спецназа.

    Меры безопасности также были усилены у консульства Израиля в Измире. Массовая акция протеста состоялась и у генерального консульства США в городе Адана на юге Турции, где расположена американская авиабаза Инджирлик.

    Власти Турции решительно осудили действия Израиля в Газе, назвав их «варварством». Турецкий МИД предупредил Израиль о неизбежности его привлечения к ответственности перед международным правосудием за проявленную жестокость в анклаве.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. По сообщению телеканала Al Mayadeen, демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса израильской дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    Король Иордании Абдалла II в заявлении, переданном Petra, назвал атаку на больницу в Газе «жестокой расправой и военным преступлением», призвав Израиль немедленно прекратить бомбардировки и все действия против беззащитного населения. «То, что происходит – это позор для человечества», – подчеркнул иорданский монарх.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.

    Коментарии (3)
    17 октября 2023, 17:15
    Иордания и Египет отказались принимать беженцев из сектора Газа
    Иордания и Египет отказались принимать беженцев из сектора Газа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иордания и Египет не примут палестинских беженцев из сектора Газа, которых Израиль хочет насильственно переместить оттуда, заявил король Иордании Абдалла II на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщило Иорданское агентство новостей PETRA.

    Он заявил, что ситуация имеет гуманитарные аспекты, которые необходимо решать на палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, передает РИА «Новости».

    Абдалла II добавил, что невозможно пытаться навязать ситуацию, связанную с будущим жителей Палестины, другим странам. Король Иордании отправился с визитом в страны Евросоюза, чтобы обсудить с ними эскалацию палестино-израильского конфликта.

    При этом ранее король Иордании поручил оставить полевой госпиталь в секторе Газа и продолжить его работу.

    Коментарии (9)
    17 октября 2023, 21:30
    Экс-советник Пентагона предостерег США от «украинской ошибки» в Израиле
    Экс-советник Пентагона предостерег США от «украинской ошибки» в Израиле
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор призвал Соединенные Штаты не повторять ошибки, допущенные на Украине.

    В статье для журнала The American Conservative Макгрегор выразил мнение, что США недооценили решимость и военную мощь России на Украине, и призвал не допускать эту ошибку в Израиле, передает «Рамблер». Эксперт считает, что не следует недооценивать потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование еврейского государства.

    По словам Макгрегора, сегодняшний Ближний Восток сильно отличается от Ближнего Востока в 1973 году. Он указал на изменение методов ведения войны и подчеркнул важность того, что общества и государства исламского мира также изменились.

    Ранее Макгрегор порекомендовал президенту США Джо Байдену сократить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики.

    Коментарии (2)
    18 октября 2023, 00:44
    Лукьянов: Дипломатический обвал – первое следствие трагедии с больницей в Газе

    Политолог Лукьянов предрек дипломатический обвал как первое следствие трагедии с больницей в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Политолог Федор Лукьянов выразил мнение, что первым следствием трагедии с больницей в Газе станет дипломатический обвал.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» прокомментировал в своем Telegram-канале сообщение RT, переданное со ссылкой на Al Arabiya и Associated Press, в котором говорится, то лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия в завтрашней встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. По этому поводу Лукьянов выразил мнение, что дипломатический обвал – первое следствие трагедии с больницей в Газе. Эксперт также выразил мнение, что это, скорее всего, только начало.

    Кроме того, Лукьянов обратил внимание на утверждение израильских военных о том, что причина взрыва в больнице – неудачный пуск ракет «Исламским джихадом». По этому поводу главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил: «Весь опыт современных конфликтов показывает, что никому ничего доказать невозможно, истина сугубо партийна». При этом политолог выразил мнение, что «сейчас для Израиля главное не утратить поддержку Запада, так что медийная кампания будет нацелена туда».

    В свою очередь экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (признан в России иностранным агентом) назвал удар по больнице в Газе ужасным и катастрофичным, призвав расследовать произошедшее и наказать виновных. В то же время он выразил мнение, что для остановки военных действий должны быть немедленно освобождены заложники.

    Между тем журналист Андрей Медведев считает, что «разбомбленная больница в Газе и сотни (по некоторым данным до тысячи) погибших ситуацию на Ближнем Востоке все же вряд ли изменят». По мнению Медведева, гневных заявлений со стороны арабского и мусульманского мира будет много, как и обещаний страшных кар, но, в целом, «для войны против Израиля – если ее все же решат устроить – нужно пару лет подготовки». Журналист обратил внимание, что арабские государства – нефтяные монархии Залива – уже пообещали 100 млн на восстановление и поддержку Газы. При этом Медведев отметил, что «в ОАЭ на такую сумму в месяц недвижимости продают». Журналист выразил уверенность, что протесты улицы, которые охватили арабский мир, закончатся ничем.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 14:03
    Появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян

    Посол России в Израиле Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян

    Появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян
    @ Yousef Mohammed/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение ХАМАС может удерживать у себя в плену больше одного российского гражданина, пока в списке числится лишь один человек, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

    Установлена личность удерживаемого в плену человека, есть предположения, что россиян в числе пленников может оказаться больше, сказал Викторов, передает ТАСС.

    Он пояснил, что в регионе, где проводилась атака ХАМАС, была большая русскоязычная группа людей. По уточненным данным израильской стороны, на 17 октября в зоне конфликта погибло 16 россиян с гражданством Израиля, без вести пропавшими числятся девять граждан России. Одним из них является пленник ХАМАС.

    Российская сторона приняла все необходимые подготовительные меры для эвакуации россиян, ожидается открытие на юге сектора Газа пограничного перехода «Рафах». Посол добавил, что около 1 тыс. российских граждан и других стран СНГ, включая членов их семей, находятся на юге сектора Газа в ожидании открытия этого перехода.

    Коментарии (24)
    18 октября 2023, 03:59
    «Хезболла» объявила среду «днем гнева» против Израиля

    Движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля

    Tекст: Антон Никитин

    Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

    Движение объявило среду «днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений». Кроме того, «Хезболла» высказалась против визита президента США Джо Байдена в Израиль и назвала его целью «прикрытие и защиту преступного образования», передает РИА «Новости».

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа, в результате которого, по сообщениям арабских СМИ, погибли и пострадали более 800 человек.

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    17 октября 2023, 17:24
    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю

    Яков Кедми: Потребности Израиля не идут ни в какое сравнение с запросами ВСУ

    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Израиль запросил у США дополнительные ракеты к системе ПВО «Железный купол». Кроме того, Тель-Авиву нужны боеприпасы к Patriot, запчасти для самолетов и некоторые виды авиабомб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Джо Байден проведет в Израиле всего лишь пять часов. Затем он вылетит в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II ибн Хусейном, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Скорее всего, стороны будут обсуждать вопрос размещения беженцев из Газы на территории этих стран», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако главной целью Аммана и Каира является недопущение проникновения в государства жителей региона, который полностью контролируется ХАМАС. Что касается переговоров в Тель-Авиве, то основной темой станет возможность материальной поддержки Вашингтоном Израиля», – отмечает эксперт.

    «Наша страна настаивает на усиленных поставках ракет для «Железного купола». Проблема в том, что Тель-Авив из финансовых соображений перенес заводы по их производству в США. Таким образом, расходы на них были включены в ежегодную военную помощь Израилю от Вашингтона в размере 3,5 млрд долларов», – подчеркивает собеседник.

    «Эти деньги предназначены для закупок вооружений американского производства. Большее количество ракет необходимо нашему государству из-за регулярных обстрелов со стороны сектора Газа. Кроме того, новые оборонительные мощности потребуются в случае обострения конфликта «Хезболлой», – считает Кедми.

    «Для снижения возможного ущерба при атаке с севера, Израиль также настаивает на предоставлении небольшого количества ракет для систем Patriot. Кроме того, для успешного противодействия противнику нам потребуются запчасти для некоторых моделей самолетов и определенные виды авиабомб», – уточняет эксперт.

    «Достаточно сложно сказать, во сколько США обойдется поддержка Тель-Авива. Однако уже сейчас понятно: эти средства не идут ни в какое сравнение с деньгами, которые Вашингтон выделяет ВСУ. К тому же никакой взаимозависимости между нуждами Израиля и Украины нет», – резюмирует Кедми.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится с королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать два миллиарда. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

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