  • Новость часаТолпа с палестинскими флагами пошла на штурм военной базы США в Турции
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    «Русский мангал» стал мировым стандартом для танков
    Путин процитировал элитам США русскую поговорку
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    Шведские власти заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля
    При ударе по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек
    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS
    Венгрия и Сербия пообещали ответ на новый тариф Болгарии за газ из России
    Франция решила выслать 11 «радикальных россиян»
    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS
    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    30 комментариев
    18 октября 2023, 05:12

    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена

    Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе с участием президента США Байдена

    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена
    @ Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади заявил иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, что Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду, передает РИА «Новости».

    Позднее пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден не полетит в Иорданию. По словам представителя американской администрации, Байден, несмотря на отмену визита в Амман, рассчитывает на скорую встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной автономии (ПНА), останется в контакте с ними в ближайшие дни.

    Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов заявил, что отмена визита президента США в Израиль в сложившейся ситуации означала бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей сверхдержавы.

    17 октября 2023, 10:57
    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»

    Politico: Дипломаты ЕС обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями из-за поездки в Израиль

    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала, вызванного ее незапланированной и несогласованной поездкой в Израиль, сообщила газета Politico.

    В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и ее сотрудники обратили внимание, что фон дер Ляйен отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и управляет ЕК с небольшой группой советников посредством указа, пишет Politico.

    Авторы публикации указывают, что критика главы ЕК достигла апогея после ее поездки в Израиль, где она выразила солидарность с жертвами атак ХАМАС, но не передала призывы к Тель-Авиву соблюдать международное право в секторе Газа.

    Politico отмечает, что «обычно сдержанный» глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также публично упрекнул председателя ЕК.

    «Внешняя политика определяется лидерами 27 стран ЕС на международных саммитах и обсуждается министрами иностранных дел на встречах «под моим председательством», – подчеркнул Боррель.

    Натали Луазо, европейский депутат и старший член группы «Обновление Европы» президента Франции Эммануэля Макрона, повторила критику в своем посте на X (бывший Twitter, ограничен в России). «Я не понимаю, какое отношение председатель комиссии имеет к внешней политике, которая не является ее обязанностью», – написала она.

    Отвечая на вопрос о критике ее поездки в понедельник, главный представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что фон дер Ляйен просто представляла Еврокомиссию, а не позицию 27 стран – членов ЕС.

    Politico отмечает, что риск для фон дер Ляйен заключается в том, что разочарование, которое до сих пор в основном ограничивалось сотрудниками Брюсселя, недовольными ее стилем управления, и ворчанием дипломатов в частных беседах, перерастет в нечто большее. Недовольство в столицах ЕС может поставить под угрозу ее потенциальную заявку на второй срок на посту главы ЕК после выборов в Европейский парламент в июне следующего года.

    Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

    Коментарии (22)
    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (11)
    17 октября 2023, 15:02
    В Иране пригрозили Израилю «еще одним шоком»

    КСИР: Израиль ждет еще один шок, если он продолжит удары по сектору Газа

    В Иране пригрозили Израилю «еще одним шоком»
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок, заявил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави в интервью агентству Fars.

    Представитель КСИР заявил, что действия Израиля в секторе Газа «вызвали негодование у всех мусульман мира, они «считают секунды», чтобы помочь сопротивлению, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия».

    До этого Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (17)
    17 октября 2023, 08:40
    В США сравнили траты на Израиль и Украину

    Американский экс-дипломат Фридман: Израиль требует меньше трат, чем Украина

    В США сравнили траты на Израиль и Украину
    @ Maya Alleruzzo/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В отличие от Украины, Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи, США заранее выделяли деньги на его финансирование, заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

    Как отметил экс-дипломат, нападение ХАМАС оказалось беспрецедентным и неожиданным, но США ранее финансировали Израиль. Фридман признал, что необходимо много новых боеприпасов взамен израсходованных, больше ракет для «Железного купола». Также, по словам дипломата, следует учитывать возможность конфликта с Ливаном в случае его нападения на Израиль, передает РИА «Новости».

    Фридман считает, что Израилю не потребуется столько, сколько Украине, тут даже «сравнивать нечего». Он указал, что Израилю и вправду нужна какая-то небольшая помощь – один, два или три миллиарда долларов, но это не сравнить с Украиной.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на сумму 10 млрд долларов.

    Между тем администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (9)
    17 октября 2023, 08:58
    ФСБ и СК попросили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России

    Депутат Госдумы Хамзаев отправил в СК и ФСБ запросы с просьбой проверить работу Чубайса

    ФСБ и СК попросили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помимо проверки в Роснано нужно тщательно изучить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России», возможно, был вывод капитала из России им и его родственниками, запросы будут отправлены в Следственный комитет и ФСБ, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

    Хамзаев считает, что покинувший год назад Россию бывший государственный чиновник Анатолий Чубайс совершил государственную измену. По словам депутата, непонятно, откуда у Чубайса финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь, тем самым «показывая лояльность к войне Израиля», передает РИА «Новости».

    Парламентарий подчеркнул, что намерен отправить запросы в ФСБ России и Следственный комитет, чтобы они проверили не только Роснано, но и работу Чубайса в РАО «ЕЭС России» на возможный вывод капитала из страны им и его родственниками.

    Ранее Чубайс вместе с супругой – режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян.

    Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Чубайс «удрал и прячется», возможно, он опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в госкорпорации. В конце лета компания заявила, что на обслуживание долга с 2021 года потрачено свыше 82 млрд рублей.

    Коментарии (35)
    17 октября 2023, 21:59
    Число погибших при ударе ВВС Израиля по больнице в Газе выросло до 300
    Число погибших при ударе ВВС Израиля по больнице в Газе выросло до 300
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские ВВС нанесли несколько ударов по районам сектора Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», сообщил телеканал Al Hadath.

    Число погибших превысило 300 человек, ранее сообщалось о гибели 200 человек, передает ТАСС.

    В репортаже говорится, что много людей находились на улице в очереди. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть погибшие. Предположительно, под завалами оказалось много людей. Число убитых и раненых может превысить 500.

    Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила телеканалу Al Hadath, что представители Израиля потребовали от медицинского персонала покинуть помещения 20 больниц в секторе Газа.

    Коментарии (23)
    17 октября 2023, 22:59
    ЦАХАЛ возложил вину за ракетный удар по больнице в Газе на «Исламский джихад»

    ЦАХАЛ: Ответственность за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет организация «Исламский джихад»

    Tекст: Антон Никитин

    Организация «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В ЦАХАЛ заявили со ссылкой на разведывательные данные из различных источников, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет «Исламский джихад», передает ТАСС.

    Ранее арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли несколько ударов по сектору Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», в результате погибли более 300 человек.

    Коментарии (29)
    17 октября 2023, 11:36
    Рар: Конфликт Израиля и ХАМАС провоцирует новую волну террора в Европе

    Политолог Рар: В Европе будет неспокойно до тех пор, пока обострение на Ближнем Востоке не завершится

    Рар: Конфликт Израиля и ХАМАС провоцирует новую волну террора в Европе
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Впуская на территорию Евросоюза огромный поток арабских беженцев, руководство ЕС способствовало проникновению радикальных исламистов. Это категорически не нравится местному населению, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Брюсселе произошел теракт, в ходе которого нападавший с криками «Аллах Акбар» застрелил двух граждан Швеции.

    «Текущий конфликт Израиля и ХАМАС может спровоцировать новую волну исламистского террора на улицах Европы. Чем дольше продлится текущее обострение, тем сильнее будут разгораться страсти среди мусульманского населения в ЕС. В этот раз были убиты шведские болельщики», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вполне возможно, что таким образом террорист ответил на недавнее сожжение Корана в Стокгольме. Силовые ведомства различных государств – членов ЕС давно предупреждают граждан: среди огромного числа беженцев с Ближнего Востока есть и опасные люди, которые могут представлять угрозу для нашего общества», – подчеркнул он.

    «Полиция европейских стран пытается арестовывать тех, кто преступает черту закона. Однако контролировать ситуацию становится все труднее. Многие граждане ЕС все чаще задаются вопросом: почему местные власти не могут посадить или выслать из Евросоюза потенциального убийцу? Общественное негодование постепенно нарастает», – отмечает собеседник.

    «Сложившаяся ситуация приводит к увеличению рейтингов ультраправых партий. Кроме того, государства Восточной Европы получают хорошую возможность задеть своих западных коллег упоминаниями о том, что у них исламистов нет, поскольку все двери для беженцев из арабского мира держатся закрытыми», – резюмирует Рар.

    Ранее в Брюсселе произошел теракт, в ходе которого нападавший с криками «Аллах Акбар» застрелил двух граждан Швеции. Трагедия произошла в преддверии матча чемпионата Европы – 2024. Убитые были болельщиками, приехавшими в Бельгию поддержать родную команду. В результате происшествия в столице страны был повышен уровень опасности до четырех из пяти.

    Премьер-министр государства Александр де Кроо также выразил соболезнования своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссену. «Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры, мы совместно боремся с терроризмом», – подчеркнул он. Кроме того, пресс-служба УЕФА сообщила об отмене матча между сборными Бельгии и Швеции.

    Позже в местных СМИ появилась информация о нападавшем. Им оказался некий 45-тилетний Абдессалем, проживающий в Схарбеке и имеющий тунисское происхождение. Подчеркивается, что еще до происшествия он был известен спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Позже телеканал VRT сообщил о нейтрализации подозреваемого в одном из кафе Брюсселя.

    Это не первый теракт в Европе с начала конфликта Израиля и ХАМАС. В пятницу неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив преподавателя и ранив несколько человек. Как сообщает издание Parisien, подозреваемым оказался выходец из Чечни. Во время нападения он также кричал «Аллах Акбар!».

    Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей в Аррасе является следствием обострения палестино-израильского конфликта. В стране был введен режим террористической угрозы.

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    17 октября 2023, 13:36
    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

    Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке. С помощью темы Израиля можно заставить республиканцев выделить помощь Украине и попытаться привести к власти в Тель-Авиве более лояльного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

    «Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

    «Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

    «При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

    «Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

    «Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

    Коментарии (10)
    17 октября 2023, 17:15
    Иордания и Египет отказались принимать беженцев из сектора Газа
    Иордания и Египет отказались принимать беженцев из сектора Газа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иордания и Египет не примут палестинских беженцев из сектора Газа, которых Израиль хочет насильственно переместить оттуда, заявил король Иордании Абдалла II на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщило Иорданское агентство новостей PETRA.

    Он заявил, что ситуация имеет гуманитарные аспекты, которые необходимо решать на палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, передает РИА «Новости».

    Абдалла II добавил, что невозможно пытаться навязать ситуацию, связанную с будущим жителей Палестины, другим странам. Король Иордании отправился с визитом в страны Евросоюза, чтобы обсудить с ними эскалацию палестино-израильского конфликта.

    При этом ранее король Иордании поручил оставить полевой госпиталь в секторе Газа и продолжить его работу.

    Коментарии (9)
    17 октября 2023, 21:30
    Экс-советник Пентагона предостерег США от «украинской ошибки» в Израиле
    Экс-советник Пентагона предостерег США от «украинской ошибки» в Израиле
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор призвал Соединенные Штаты не повторять ошибки, допущенные на Украине.

    В статье для журнала The American Conservative Макгрегор выразил мнение, что США недооценили решимость и военную мощь России на Украине, и призвал не допускать эту ошибку в Израиле, передает «Рамблер». Эксперт считает, что не следует недооценивать потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование еврейского государства.

    По словам Макгрегора, сегодняшний Ближний Восток сильно отличается от Ближнего Востока в 1973 году. Он указал на изменение методов ведения войны и подчеркнул важность того, что общества и государства исламского мира также изменились.

    Ранее Макгрегор порекомендовал президенту США Джо Байдену сократить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики.

    Коментарии (2)
    17 октября 2023, 14:03
    Появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян

    Посол России в Израиле Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян

    Появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян
    @ Yousef Mohammed/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение ХАМАС может удерживать у себя в плену больше одного российского гражданина, пока в списке числится лишь один человек, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

    Установлена личность удерживаемого в плену человека, есть предположения, что россиян в числе пленников может оказаться больше, сказал Викторов, передает ТАСС.

    Он пояснил, что в регионе, где проводилась атака ХАМАС, была большая русскоязычная группа людей. По уточненным данным израильской стороны, на 17 октября в зоне конфликта погибло 16 россиян с гражданством Израиля, без вести пропавшими числятся девять граждан России. Одним из них является пленник ХАМАС.

    Российская сторона приняла все необходимые подготовительные меры для эвакуации россиян, ожидается открытие на юге сектора Газа пограничного перехода «Рафах». Посол добавил, что около 1 тыс. российских граждан и других стран СНГ, включая членов их семей, находятся на юге сектора Газа в ожидании открытия этого перехода.

    Коментарии (24)
    17 октября 2023, 12:06
    Израиль нанес ответный удар из танков по Ливану

    Танки ЦАХАЛа открыли ответный огонь по Ливану из-за обстрела еврейского поселения Метула

    Израиль нанес ответный удар из танков по Ливану
    @ Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские танки открыли ответный огонь по территории Ливана после обстрела поселения Метула на севере Израиля противотанковыми ракетами, сообщили в Армии обороны Израиля.

    В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что израильские танки ведут огонь по источнику обстрела еврейского поселения Метула на границе с Ливаном, передает ТАСС.

    Между тем вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» взяло на себя ответственность за обстрел поселения Метула. В сообщении организации отмечается, что управляемой ракетой был атакован израильский танк, который находился в деревне.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации четырех боевиков, которые пытались проникнуть на территорию страны из соседнего Ливана.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 17:24
    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю

    Яков Кедми: Потребности Израиля не идут ни в какое сравнение с запросами ВСУ

    Кедми назвал возможные объемы американской помощи Израилю
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Израиль запросил у США дополнительные ракеты к системе ПВО «Железный купол». Кроме того, Тель-Авиву нужны боеприпасы к Patriot, запчасти для самолетов и некоторые виды авиабомб. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Джо Байден проведет в Израиле всего лишь пять часов. Затем он вылетит в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II ибн Хусейном, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Скорее всего, стороны будут обсуждать вопрос размещения беженцев из Газы на территории этих стран», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако главной целью Аммана и Каира является недопущение проникновения в государства жителей региона, который полностью контролируется ХАМАС. Что касается переговоров в Тель-Авиве, то основной темой станет возможность материальной поддержки Вашингтоном Израиля», – отмечает эксперт.

    «Наша страна настаивает на усиленных поставках ракет для «Железного купола». Проблема в том, что Тель-Авив из финансовых соображений перенес заводы по их производству в США. Таким образом, расходы на них были включены в ежегодную военную помощь Израилю от Вашингтона в размере 3,5 млрд долларов», – подчеркивает собеседник.

    «Эти деньги предназначены для закупок вооружений американского производства. Большее количество ракет необходимо нашему государству из-за регулярных обстрелов со стороны сектора Газа. Кроме того, новые оборонительные мощности потребуются в случае обострения конфликта «Хезболлой», – считает Кедми.

    «Для снижения возможного ущерба при атаке с севера, Израиль также настаивает на предоставлении небольшого количества ракет для систем Patriot. Кроме того, для успешного противодействия противнику нам потребуются запчасти для некоторых моделей самолетов и определенные виды авиабомб», – уточняет эксперт.

    «Достаточно сложно сказать, во сколько США обойдется поддержка Тель-Авива. Однако уже сейчас понятно: эти средства не идут ни в какое сравнение с деньгами, которые Вашингтон выделяет ВСУ. К тому же никакой взаимозависимости между нуждами Израиля и Украины нет», – резюмирует Кедми.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится с королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать два миллиарда. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

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    18 октября 2023, 00:44
    Лукьянов: Дипломатический обвал – первое следствие трагедии с больницей в Газе

    Политолог Лукьянов предрек дипломатический обвал как первое следствие трагедии с больницей в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Политолог Федор Лукьянов выразил мнение, что первым следствием трагедии с больницей в Газе станет дипломатический обвал.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» прокомментировал в своем Telegram-канале сообщение RT, переданное со ссылкой на Al Arabiya и Associated Press, в котором говорится, то лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия в завтрашней встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. По этому поводу Лукьянов выразил мнение, что дипломатический обвал – первое следствие трагедии с больницей в Газе. Эксперт также выразил мнение, что это, скорее всего, только начало.

    Кроме того, Лукьянов обратил внимание на утверждение израильских военных о том, что причина взрыва в больнице – неудачный пуск ракет «Исламским джихадом». По этому поводу главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил: «Весь опыт современных конфликтов показывает, что никому ничего доказать невозможно, истина сугубо партийна». При этом политолог выразил мнение, что «сейчас для Израиля главное не утратить поддержку Запада, так что медийная кампания будет нацелена туда».

    В свою очередь экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (признан в России иностранным агентом) назвал удар по больнице в Газе ужасным и катастрофичным, призвав расследовать произошедшее и наказать виновных. В то же время он выразил мнение, что для остановки военных действий должны быть немедленно освобождены заложники.

    Между тем журналист Андрей Медведев считает, что «разбомбленная больница в Газе и сотни (по некоторым данным до тысячи) погибших ситуацию на Ближнем Востоке все же вряд ли изменят». По мнению Медведева, гневных заявлений со стороны арабского и мусульманского мира будет много, как и обещаний страшных кар, но, в целом, «для войны против Израиля – если ее все же решат устроить – нужно пару лет подготовки». Журналист обратил внимание, что арабские государства – нефтяные монархии Залива – уже пообещали 100 млн на восстановление и поддержку Газы. При этом Медведев отметил, что «в ОАЭ на такую сумму в месяц недвижимости продают». Журналист выразил уверенность, что протесты улицы, которые охватили арабский мир, закончатся ничем.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.

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