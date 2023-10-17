  • Новость часаWSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
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    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    22 комментария
    17 октября 2023, 17:07

    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска

    Украинский депутат заявил об обстреле с помощью американских ATACMS Бердянска

    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    Ракетами ATACMS попытались ударить по Бердянску, уточнил парламентарий, передает РИА «Новости». Прошедшей ночью в городе сработала противовоздушная оборона, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Напомним, США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    17 октября 2023, 03:10
    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН и продюсер «Квартала 95» Сергей Сивохо умер в 54 года

    Звезда КВН Сивохо умер в 54 года
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет, сообщают украинские СМИ.

    Украинский шоумен, участник КВН, известный дончанин Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет, передает РИА «Новости».

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Позднее Сивохо был креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский.

    В 2020 году Сергей Сивохо уволился с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах.

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    17 октября 2023, 12:34
    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынуждают ВСУ нести огромные потери, чтобы удержать укрепрайон в Авдеевке

    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российские войска стремятся создать угрозу окружения Авдеевки, чтобы заставить ВСУ перебросить резервы с других направлений. Противник вынужден нести большие потери, чтобы поддерживать гарнизон города в боеспособном состоянии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее армия России интенсифицировала бои за Авдеевку и окружающие ее населенные пункты.

    «Российские войска сейчас используют тактику гибкой обороны. Она не предполагает масштабных наступлений, однако наша армия может проводить локальные атаки, чтобы держать противника в напряжении и заставить его перебрасывать резервы на опасные участки. Именно это мы сейчас видим под Авдеевкой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Россия ведет локальное наступление около села Красногоровка на севере и в районе поселка Северное на юге. Также мы взяли под огневой контроль линию снабжения через Орловку. Поэтому противник вынужден перебрасывать сюда резервы, в том числе предназначенные для наступления на юге, чтобы не допустить перерезания своих коммуникаций», – акцентирует собеседник.

    «Повторяется сценарий Артемовска, когда противник вынужден нести большие потери, чтобы удержать свой гарнизон в боеспособном состоянии. Однако другого выхода у ВСУ нет. Авдеевка – очень мощный укрепрайон, который к тому же позволяет обстреливать Донецк. Украинская армия не может просто так его покинуть», – отмечает он.

    «Кроме того, наши войска кратно увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов по огневым точкам противника в Авдеевке. Наши войска стремятся уничтожить позиции противника, с которых велся огонь по Донецку. Это позволит постепенно лишить ВСУ возможности обстреливать город», – подчеркнул эксперт.

    «Когда Российская армия захочет занять Авдеевку, она будет стараться окружить город с севера и юга, что позволит взять противника, находящегося в мощном укрепрайоне, измором. В таком случае ВСУ будут вынуждены либо покинуть город, либо быть уничтоженными», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, оказался под угрозой окружения российскими войсками. 10 октября по украинским позициям открыли огонь более 200 артиллерийских стволов и «Солнцепеки». Также были нанесены удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500. После чего российские войска пошли в атаку.

    К северо-западу от Авдеевки был занят главный террикон, он же высота 260. Это основная позиция, с которой контролируется не только завод и центральная часть города, но и единственная дорога, по которой снабжается украинский гарнизон Авдеевки.

    Чуть позже передовые части разведчиков вышли на окраины села Бердычи в нескольких километрах северо-западнее коксохима. При этом российские солдаты перешли полотно железной дороги. Использовать его в качестве линии обороны ВСУ уже не смогут.

    С юга от передовых позиций у Водяного и Опытного российское наступление шло медленнее, но и там до передового села украинских позиций под названием Тоненькое осталось около 600 метров. Дорога снабжения Авдеевки, проходящая через Орловку, оказалась фактически под огневым контролем ВС РФ.

    Российские военные закрепляются на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, о чем в среду заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту и уже уничтожили много складов и опорных пунктов ВСУ.

    Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец написала в своей статье, что крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования.

    Коментарии (10)
    16 октября 2023, 21:59
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западное оружие, которое отправляют Украине, уничтожается ВС России, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети.

    По его словам, из-за серьезных российских оборонительных позиций западная техника оказалась бесполезной, передает РИА «Новости».

    Также уничтожают технику ВСУ минные поля и непрекращающиеся атаки FPV-дронов. Репке отметил, что такая тактика ВС России не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению. По этой причине, по его словам, Киев ведет контрнаступление пешком.

    Коментарии (7)
    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (11)
    17 октября 2023, 08:45
    В США заявили о наглом шантаже со стороны «болвана» Зеленского

    Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский, вероятно, шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

    «Очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский – полный болван», – заявил Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт считает, что уже в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит помощь ВСУ, киевскому режиму придется согласиться на мирное урегулирование. Он допустил, что это может произойти и быстрее, если другие члены НАТО также прекратят поддержку, передает РИА «Новости».

    В результате в течение одной-двух недель Украине придется заключить мир, считает он.

    Ранее в США сообщали, что страны Запада все реже оказывают Киеву военную помощь, сейчас передается только символическое количество оружия.

    Между тем, по данным американских СМИ, Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 08:40
    В США сравнили траты на Израиль и Украину

    Американский экс-дипломат Фридман: Израиль требует меньше трат, чем Украина

    В США сравнили траты на Израиль и Украину
    @ Maya Alleruzzo/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В отличие от Украины, Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи, США заранее выделяли деньги на его финансирование, заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

    Как отметил экс-дипломат, нападение ХАМАС оказалось беспрецедентным и неожиданным, но США ранее финансировали Израиль. Фридман признал, что необходимо много новых боеприпасов взамен израсходованных, больше ракет для «Железного купола». Также, по словам дипломата, следует учитывать возможность конфликта с Ливаном в случае его нападения на Израиль, передает РИА «Новости».

    Фридман считает, что Израилю не потребуется столько, сколько Украине, тут даже «сравнивать нечего». Он указал, что Израилю и вправду нужна какая-то небольшая помощь – один, два или три миллиарда долларов, но это не сравнить с Украиной.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на сумму 10 млрд долларов.

    Между тем администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (9)
    17 октября 2023, 13:36
    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

    Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке. С помощью темы Израиля можно заставить республиканцев выделить помощь Украине и попытаться привести к власти в Тель-Авиве более лояльного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

    «Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

    «Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

    «При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

    «Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

    «Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

    Коментарии (10)
    17 октября 2023, 12:17
    Дипломат из США предрек Украине потерю новых территорий

    Дипломат Фриман из США предрек Украине потерю новых территорий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевскому режиму не суждено исполнить собственные планы по захвату российских территорий, он рискует потерять еще больше, заявил бывший дипломат из Соединенных Штатов Час Фриман.

    Украинское руководство не сумеет захватить Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, «пролилось слишком много крови», сказал Фриман в интервью Youtube-каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».

    Вместо этого Украина рискует потерять еще больше территорий. Возможные же переговоры будут проводиться не на условиях Киева, а предыдущие договоренности были гораздо выгоднее для украинского правительства, подчеркнул дипломат.

    По мнению Фримана, само существование Украины стоит на кону.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим несет огромные потери при контрнаступлении.

    Коментарии (3)
    17 октября 2023, 15:29
    На Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах

    Максиму Галкину грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

    На Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Головинский суд Москвы поступил на рассмотрение протокол в отношении артиста Максима Галкина (признан иноагентом в России) из-за отсутствия отчета о деятельности иноагента.

    Нарушение порядка деятельности иностранного агента грозит Галкину штрафом в 50 тыс. рублей. Дата заседания суда пока не назначена, передает РИА «Новости».

    Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытался оспорить этот статус. Он был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».

    Коментарии (4)
    17 октября 2023, 12:51
    Госдума в первом чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
    Госдума в первом чтении одобрила отзыв ратификации ДВЗЯИ
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума на первом чтении приняла проект закона об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Договор внесли в парламент 13 октября, его соавторами стали почти все депутаты, он отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», передает ТАСС.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал, что проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ связан с отказом США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем России выход из этого Договора.

    Коментарии (8)
    17 октября 2023, 15:44
    Глава Минфина Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи

    Министр финансов Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи

    Глава Минфина Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Никакие внутренние меры не дадут Киеву возможность перекрыть потребность в финансировании со стороны Запада, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

    Он указал на то, что пока республика не может позволить себе изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов ограничены, передает ТАСС.

    По его словам, даже если конфликт завершится завтра, Украина не сможет «радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки», такое положение будет сохраняться годами.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Коментарии (13)
    17 октября 2023, 17:32
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    @ army.mil

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники Wall Street Journal.

    Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно, сообщили собеседники Wall Street Journal, передает ТАСС. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ обстреляли с помощью ATACMS Бердянск.

    Коментарии (13)
    17 октября 2023, 00:40
    США призвали Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США призывают Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН постпред США на Конференции по разоружению Брюс Тернер.

    По его словам, Дума рассматривает вероятность отзыва ратификации Россией ДВЗЯИ, что необоснованно ставит под угрозу глобальную норму против ядерных испытаний, передает РИА «Новости». Тернер также призвал Россию не делать этого шага.

    Он добавил также, что США готовы конструктивно работать с Россией на пути к полной имплементации ДСНВ-3, работать над сокращением ядерных рисков и над механизмом контроля над ядерными вооружениями на период после 2026 года.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Газета ВЗГЛЯД писала, как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности.

    Коментарии (5)
    17 октября 2023, 09:45
    Полковник США сказал, что кроется за наигранной уверенностью Зеленского

    Полковник Макгрегор: Зеленский понимает, что лишается поддержки США и Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует наигранную уверенность, за которой скрывается понимание того, что НАТО находится «в беде», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что Зеленский не скрывает снижения интереса к Украине и уровня ее поддержки со стороны Европы и США, передает РИА «Новости».

    Президент Украины, по его словам, осознает наличие в НАТО серьезных проблем, поскольку Североатлантический альянс не способен вести наступление в военных конфликтах. Зеленский, как считает Макгрегор, «знает, что НАТО в беде».

    Ранее бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн предположил, что Зеленский шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине.

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 13:20
    В США заявили, что конфликт на Украине «пошел не по плану»

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Солдаты ВСУ массово сдаются в плен или окружены ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные берут в плен значительное количество солдат вооруженных сил Украины, одно украинское подразделение попало в окружение, конфликт идет не по плану, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Эксперт указал, что украинские войска попали в сложную ситуацию на фронте. ВСУ оказались окружены и попали в котел, а на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, передает РИА «Новости».

    Джонсон считает, что ослабление помощи западных партнеров изменит ситуацию для киевского руководства. По его словам, если помощь закончится, то Украина продержится не больше нескольких недель.

    Ранее дипломат Фриман из США предрек Украине потерю новых территорий.

    До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

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    Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить. Заявления звучат на фоне эскалации боевых действий в секторе Газа. Каким образом Тель-Авив собирается одержать победу в конфликте, состоится ли наземная операция в секторе Газа и возможна ли ликвидация ХАМАС как организации? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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