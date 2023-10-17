На подлете к Крыму сбиты и подавлены восемь украинских дронов

Средствами ПВО и РЭБ за ночь сбиты и подавлены восемь БПЛА на подлете к Крыму

Tекст: Вера Басилая

Глава Крыма в своем Telegram-канале сообщил, что средствами РЭБ подавлены и сбиты ПВО восемь беспилотников. Он поблагодарил военных за четкую работу, а жителей попросил соблюдать спокойствие.

Кроме того, серия взрывов прогремела в ночь на вторник в Бердянске Запорожской области. По данным оперативных служб, российская ПВО перехватила выпущенные ВСУ ракеты, передает ТАСС.

Ранее в субботу воздушную тревогу объявляли в Севастополе.

До этого ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» у побережья Крыма.