Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.4 комментария
На подлете к Крыму сбиты и подавлены восемь украинских дронов
Средствами ПВО и РЭБ за ночь сбиты и подавлены восемь БПЛА на подлете к Крыму
Системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили или подавили восемь беспилотников на подлете к Крыму в ночь на вторник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма в своем Telegram-канале сообщил, что средствами РЭБ подавлены и сбиты ПВО восемь беспилотников. Он поблагодарил военных за четкую работу, а жителей попросил соблюдать спокойствие.
Кроме того, серия взрывов прогремела в ночь на вторник в Бердянске Запорожской области. По данным оперативных служб, российская ПВО перехватила выпущенные ВСУ ракеты, передает ТАСС.
Ранее в субботу воздушную тревогу объявляли в Севастополе.
До этого ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» у побережья Крыма.