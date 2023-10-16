Институт развития интернета объявил второй конкурс дебютов

«Конкурс дебютов – один из самых интересных наших отборов. Там мы ясно видим, какие темы интересуют молодых творческих людей, что их волнует, беспокоит, на какие вопросы они ищут ответы. Это не просто отбор проектов, а взгляд изнутри на то, чем живет новое поколение. И, конечно, поиск талантливых авторов, которые продолжат работу в индустрии и будут развивать рынок через 5, 10, 20 лет», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Участвовать могут студенты и выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2019 года по направлениям «Сценарное мастерство», «Режиссура кино и телевидения», «Актерское искусство (мастерство)», «Анимация», «Реклама и связи с общественностью» и другим творческим специальностям, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Принимаются заявки на создание пилотного эпизода сериала (7–12 минут) или короткометражного фильма (3–25 минут). Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов. Участник также должен предоставить письмо о поддержке от наставника – профессионала индустрии с фильмографией из не менее трех проектов, подтвержденной в открытых отраслевых источниках.

Финалисты, набравшие достаточное количество баллов на этапе независимой экспертизы, представят свои проекты на очной защите. Их оценят эксперты Конкурсного комитета ИРИ, куда входят руководители крупных медиакомпаний, онлайн-платформ, телеканалов, креативных агентств и СМИ, а также представители государственных органов.

Работы принимаются с 16 октября по 12 декабря 2023 года (до 18.00 по московскому времени). Победители конкурса будут объявлены в марте 2024 года и получат до 3 млн рублей на один проект. Контент должен быть создан до 1 августа 2024 года и в первую очередь размещен на российских платформах, включая группы и каналы на VK и Rutube с аудиторией более тысячи подписчиков. Отчитываться по просмотрам авторы будут до 30 ноября 2024 года.

На первый конкурс дебютов было подано 186 заявок из 31 региона России (157 из них допущены до конкурса). Победителями стали 20 проектов. Наставниками дебютантов выступили режиссеры и продюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Алексей Учитель, Сергей Урсуляк, Николай Лебедев, Сергей Мирошниченко и другие деятели киноиндустрии.