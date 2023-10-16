  • Новость часаПутин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
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    Конфликт Израиля и ХАМАС превращается в большую войну
    Путин сказал китайцам, чем является западный миропорядок
    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    Израиль объявил эвакуацию жителей от границы с Ливаном
    Названо точное число пленных израильтян у ХАМАС
    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    34 комментария
    16 октября 2023, 09:49

    Обломки БПЛА нашли в Саратовской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Балаковском районе Саратовской области обнаружили обломки беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава района Сергей Грачев.

    В своем Telegram-канале Грачев написал, что дрон нашли на поле в Балаковском районе, там работают экстренные службы и правоохранительные органы.

    Он добавил, что все детали произошедшего выясняются.

    Ранее на подлете к Белгороду были уничтожены два беспилотника ВСУ.

    15 октября 2023, 13:14
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю

    Депутат Верховной рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю до конца года

    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валентина Григоренко

    У Украины нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных Киевом перед началом контрнаступления. Украинским войскам вряд ли удастся выйти к Азовскому морю до конца года, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

    Как указал Костенко в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, выход ВСУ к Азовскому морю до конца года маловероятен. По его словам, у Киева недостаточно средств для достижения поставленных перед контрнаступлением целей. Он подчеркнул, что для наступления Киеву нужно было бы иметь как минимум равные силы по всем видам вооружений, а на данный момент на Украине их гораздо меньше, передает ТАСС.

    Костенко отметил, что сейчас Украине не хватает ракет большой дальности, поддержки с воздуха, артиллерии и реактивных систем залпового огня. По его мнению, чаще всего техника является устаревшей и не позволяет украинской армии добиться желаемых успехов. Секретарь комитета Верховной рады рассказал, что сегодня Киев получил около 60 танков Leopard и 12 Challenger, но Leopard 1 является танком 1960-х годов, который легко уничтожить. Если Украина не получит более качественное оружие, то тогда потребуется численное превосходство, пояснил он.

    Костенко заявил, что с помощью доставленной техники ВСУ не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. «С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию», – указал он, добавив, что «не питает больших надежд и на коалицию по поставкам истребителей».

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

    В пятницу украинский лидер Владимир Зеленский попросил у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

    Коментарии (20)
    15 октября 2023, 13:31
    Восемь украинских наемников погибли в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Al-Mashhad: Не менее восьми украинских наемников убиты в перестрелке с военными Судана в Хартуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Между украинскими наемниками и военнослужащими вооруженных сил Судана вспыхнула перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа, в результате были убиты восемь украинцев и десять суданцев, сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

    Как сообщает Al-Mashhad Al-Yemeni, вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала военных Судана, спор перерос в прямое вооруженное столкновение и закончился гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих.

    Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).

    Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве.

    Коментарии (13)
    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Коментарии (43)
    15 октября 2023, 13:12
    Украина решила арендовать ПВО у других стран на период холодов

    Игнат: Украина арендует ПВО у других стран на период холодов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на отопительный период, сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, практика аренды систем ПВО у ВСУ уже есть, но при этом в мире нет столько средств ПВО, чтобы взять и отдать их Киеву сразу, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что Киев усиливается, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как ЗРК MIM-23 Hawk, но ВСУ нужно больше, и то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, – это «большой положительный знак».

    Какие именно страны предоставляют Украине средства ПВО, Игнат уточнять не стал, сославшись на нежелание партнеров афишировать эту информацию.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина попросила у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период».

    Коментарии (25)
    16 октября 2023, 01:26
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы прогремели в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске, в семи областях Украины прозвучала воздушная тревога, пишут украинские СМИ.

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в Черниговском, Сумском, Полтавском, Харьковском, Черкасском, Кировоградском, Днепропетровском регионах Украины и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

    Уточняется, что сигнал тревоги начал расширяться с 0.27 (совпадает с мск.), когда прозвучал в Черкасской области.

    Ранее воздушная тревога была объявлена на юге Украины.

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    16 октября 2023, 05:43
    Российские военные отразили пять атак ВСУ под Артемовском

    Минобороны: Российские военные отразили пять атак ВСУ под Артемовском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в Артемовском районе ДНР, сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

    По его словам, на донецком направлении при поддержке авиации и огня артиллерии подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы второго батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отражены атаки 112-й бригады территориальной обороны и две атаки подразделений пятой штурмовой бригады в районе Клещеевки.

    Помимо прочего, подразделения первого армейского корпуса отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.

    Ранее на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ.

    Коментарии (3)
    15 октября 2023, 10:11
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов российских вооруженных сил в зоне СВО.

    В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, глава государства назвал ситуацию на линии соприкосновения «активной обороной» с улучшением российскими войсками своего положения на отдельных участках.

    «Но мы этого не скрываем, и я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего бойцов наших на передовых рубежах за их мужество и героизм», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам президента, российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

    «То, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления», – сказал Путин.

    Путин добавил также, что украинское контрнаступление полностью провалилось.

     «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», – отметил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления.

    Коментарии (13)
    16 октября 2023, 04:16
    В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану в связи с возможной угрозой США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезные просчеты, когда доверился Вашингтону, теперь ему пора задуматься о своей безопасности, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, Киев в скором времени поймет, что совершил ошибку, доверившись Штатам, передает РИА «Новости».

    «Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – подчеркнул Джонсон.

    Также эксперт отметил, что в Белом доме приняли решение отодвинуть Украину на второй план и перенести пристальное внимание на «более важный приоритет» – Израиль.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский «всех достал».

    Коментарии (5)
    15 октября 2023, 23:57
    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»

    Глава МИД Лавров рассказал, как Зеленский «всех достал»

    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров отметил в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что президент Украины Владимир Зеленский надоел Западу.

    Так, в ходе беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым министр со смехом отметил, что «Зеленский, конечно, всех достал», передает РИА «Новости».

    Лавров процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, требующую не допустить въезда Зеленского в страну.

    Ранее политик обратилась к президенту Румынии, заверив, что «будет плохо, если она поймает его (Зеленского) в парламенте». «Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого и бессовестного предателя, в том числе и своей страны», – подчеркнула Шошоакэ.

    Румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента. До этого Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест Зеленского «вернуть территории» Румынии.

    Коментарии (4)
    15 октября 2023, 19:32
    Путин объявил украинское контрнаступление провалившимся

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные полностью провалили контрнаступление, заявил президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

    «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует – оно провалилось. Полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», – сказал глава государства.

    Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Российские военные также реагируют на подготовку ВСУ на отдельных участках «соответствующим образом».

    То, что происходит сейчас на всем протяжении фронта – это «активная оборона», ВС России улучшают свое положение практически на всем этом пространстве, подчеркнул Путин.

    «Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления», – пояснил президент.

    Ранее секретарь комитета Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что у киевского режима нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных перед началом контрнаступления.

    Коментарии (4)
    16 октября 2023, 01:11
    Семью раненного во время атаки ВСУ журналиста Sputnik похоронили в Белгороде

    Семью раненного во время атаки ВСУ журналиста Sputnik Хайбара Акифи похоронили в Белгороде

    Tекст: Александра Юдина

    Семью сотрудника Sputnik Хайбара Акифи, погибшую в результате атаки украинского дрона, похоронили в Белгороде, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на канале «Россия 1».

    По ее словам, похоронили четырехлетнюю дочь журналиста Амину, его тестя с тещей, а мама Амины Олеся не попала на похороны единственной дочери из-за того, что сама находится в шоковом состоянии в больнице, передает РИА «Новости».

    Медиаменеджер добавила, что сам корреспондент приехал навестить семью, провести с ней пару дней. Он все еще находится в коме.

    «Он не знает, что семьи у него больше нет. Что семью его убила Украина, убил Киев, убил (Владимир Зеленский)», – подчеркнула Симоньян.

    В ходе удара беспилотника ВСУ по Белгороду погибла четырехлетняя дочь Акифи, а он сам и его супруга получили ранения. В министерстве здравоохранения сообщили, что сам журналист в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь.

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    15 октября 2023, 16:48
    В Европарламенте указали на невозможность Молдавии вступить в ЕС без Украины

    Депутат Европарламента Митуца: Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Процесс вступления Молдавии в Евросоюз будет очень сложным, республика не сможет стать его частью без Украины, заявил депутат Европарламента Алин Митуца.

    Митуца напомнил в эфире радио Moldova, что Молдавию и Украину ввели в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев, однако процесс вступления очень сложен. Он уточнил, что каждую главу переговоров нужно «воспринимать слово в слово и обсуждать». По его словам, Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины, передает РИА «Новости».

    Как указал Митуца, ЕС тратит ежегодно 260 млрд евро для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, а также Украины и Молдавии. Он подчеркнул, что Молдавия и Украина не сможет вступить в Евросоюз в сжатые сроки, потому что сначала необходимо согласие всех 27 государств

    В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять Молдавию и Украину в ЕС.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вместе с Приднестровьем к 2030 году смогут вместе войти в состав ЕС.

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    15 октября 2023, 12:42
    В Раде утвердили проект бюджета Украины на 2024 год

    Депутат: Комитет Рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комитет Верховной рады утвердил проект бюджета Украины на 2024 год, принять его должны до 20 ноября, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

    По его словам, бюджетный комитет утвердил проект бюджета на 2024 год с заключением и предложениями народных депутатов. Железняк добавил, что это условно первое чтение бюджета, где потребуется и рассматривать правки, и голосование депутатов за основу, и в целом по выводам комитета, затем их дорабатывают в кабмине и до 20 ноября будет последнее голосование, передает РИА «Новости».

    Ранее председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что расходы Украины на финансирование бюджета 2024 года покрыты Западом всего на треть, об остальных вложениях нужно договариваться.

    Коментарии (26)
    15 октября 2023, 15:23
    В ВСУ начали экономить боеприпасы для ПВО при атаках дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытаются экономить на боеприпасах для систем противовоздушной обороны и не тратить их на дроны, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Подразделения украинской армии разворачивают системы ПВО на разных направлениях, исходя из оценки обстановки, для борьбы с дронами они применяют мобильно-огневые группы, сказала Гуменюк в эфире украинского телеканала, передает ТАСС.

    Она пояснила, что противодействовать беспилотникам «очень мощными средствами ПВО» в условиях нехватки таких систем нецелесообразно.

    Коментарии (2)
    15 октября 2023, 17:21
    Администрация США решила запросить более 2 млрд долларов для Украины и Израиля

    Tекст: Валентина Григоренко

    Администрация США планирует запросить существенно больше 2 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и на другие нужды, заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Как указал Салливан в интервью телеканалу CBS, сумма будет значительно больше 2 млрд долларов. По его словам, она будет включать необходимое вооружение для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности на Украине, а также помощь Израилю защитить себя в борьбе с террористами, передает ТАСС.

    Он добавил, что пока у США есть возможности продолжать отравлять Украине все необходимое, включая «критически важные боеприпасы», однако необходимо, «чтобы Конгресс тоже действовал».

    Салливан подчеркнул, что на данный момент ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе, потому что США работает над пакетом финансирования для Украины и Израиля.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новые поставки американской военной помощи Израилю уже в пути.

    В четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

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