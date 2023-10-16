Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Правящая партия Польши улучшила результат после подсчета 10% голосов
Правящая партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) улучшила свой результат, получив 40,17% после подсчета 10,3% голосов избирателей на прошедших 15 октября парламентских выборах, сообщила Польская избирательная комиссия.
В то же время отмечается, что крупнейшее оппозиционное объединение «Гражданская коалиция» (ГК) получила 26,55% голосов, а объединение «Третий путь» – 13,66%, передает ТАСС.
Ранее по результатам экзитполов оппозиция в Польше суммарно набрала более 50% голосов на выборах парламента.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как могут измениться отношения Москвы и Варшавы в случае, если антироссийски настроенная партия «Право и справедливость» потеряет возможность сформировать правительство.